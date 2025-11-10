彰化田中「獨棟拉麵店」！有鳥居跟錦鯉池，拉麵推薦升級套餐更滿足

田中央豚將拉麵。北斗跟田中交界處斗中路二段旁這家獨棟拉麵店，每次騎車經過都會讓我特別看一眼，之前一直放入口袋名單，但現在比較少往田中方向走，趁著台灣設計展在田中高鐵站旁國際展覽中心舉辦，看完展覽後前來吃拉麵，轉涼的天氣來碗熱呼呼的拉麵特別合適。

田中美食推薦

記得豚將拉麵剛開幕時蠻多人特別來這裡吃拉麵，除了好停車之外，獨棟餐廳落地玻璃窗可欣賞戶外景色，設置日本鳥居跟錦鯉池，還有整排落羽松，成為拍照打卡熱點。

我大約傍晚五點多的時候來用餐，為了拍這家拉麵店，中午還特別少吃了一些，把胃留在晚餐，發覺田中央豚將拉麵其實離田中高鐵不會很遠。

因為天色漸沉，我先拍了鳥居跟錦鯉池，後方的落羽松種植的很漂亮，天氣冷一點時會更美，發現一靠近池子錦鯉都游過來了，看來平時都被餵的反射性動作了。

落地玻璃的這面是後方，從大門口左邊進入餐廳。

進入後發覺室內空間蠻寬敞的，而且可看到後方景觀，氣氛很好。

田中央拉麵菜單

醬油豚骨、特濃豚骨、地獄豚骨、松露雞濃白湯、北海道味噌都是220。

日式炸豬排定食300、牛丼定食300。另外還有炸物跟小菜。

任選一拉麵+120元享小菜、炸物、飲料。(推薦升級！吃起來更豐盛)

飲料額是有咖啡(無糖)、茶類、蜜仙草、仙草拿鐵。(可免費加牛奶)

桌上有開水，胡椒粉跟辣椒粉都是依照個人喜好取用。

地獄豚骨拉麵220。(升級套餐可選小菜30、炸物90元、飲料80元)120元。推薦升級套餐划算很多。

地獄拉麵是辣的湯頭，但是服務人員說基本上敢吃辣都能接受，我覺得整體吃起來不會太辣，辣度剛剛好，麵條份量很多、湯底也給的很多，薄的叉燒肉吃起來軟嫩，還有半顆溏心蛋，吃起來偏台式口味的拉麵，但整體是好吃的喔。

和風唐揚炸雞，雖然不是很多汁，但外皮很香脆且吃起來不油膩，裡面肉質也很嫩口，推薦可以點來吃喔。

小菜是黃金泡菜，這種小菜要不好吃也很難。

咖啡我點的是清爽附果香的耶加雪菲，沒想到超乎我的想像，很順口很好喝，有用心。

田中央豚將拉麵

電話：04-874-5370

營業時間：11:00~13:30、17:00~19:30(週二三公休)

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段351號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

