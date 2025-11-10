高雄巷弄「寶藏川菜館」！四川闆娘的精緻手藝 必吃「川味粉蒸肉」最經典

天啊！在高雄前金巷弄找到超好吃的高雄川菜館，高雄前金巷弄的蔣夫人川味廚坊。有台灣非常少見的川味粉蒸肉、好吃入味的鮮蝦冬粉煲，傳統川菜卻不辣的老媽蹄花湯。由四川太太掌廚，將四川家鄉味帶來台灣，用精湛細膩的手藝製作出一道道層次豐富的菜色。除了以上幾道，經典的醋溜土豆絲、乾煸四季豆也都在水準之上，加上環境優雅舒適，服務親切，我們全家都超級滿意！！

巷弄低調高雄川菜：蔣夫人川味廚坊

這家藏在高雄前金區文武三街的高雄川菜館，「蔣夫人川味廚坊」，已經在我的口袋超久了！是之前在附近吃一間日本拉麵，老闆和老闆娘推薦我們的～～

不同於大部份傳統高雄川菜館，蔣夫人川味廚坊的用餐空間很雅緻，喜歡店內素色搭配花器、一點插花，有一種寧靜優雅感。聽店員說二樓還有一個大桌包廂唷！

蔣夫人川味廚坊菜單（2025年版）

蔣夫人川味廚坊是由四川太太掌廚，將家鄉味帶來台灣，常見的川菜如口水雞、麻婆豆腐、乾鍋肥腸都有，但我們家決定最近要來吃的動力，是看上預訂菜的「椒荷粉蒸肉」，太久沒吃到粉蒸肉了啊啊啊～訂位時就先預訂一份！！

道地好吃四川味：蔣夫人川味廚坊

就是為這道粉蒸肉而來！！太久沒吃到粉蒸肉了～～這裡還是做台灣少見的「川味椒荷粉蒸肉」！上桌時荷葉香、椒麻香、肉香、地瓜香撲鼻而來～

椒荷粉蒸肉（辣）（預定菜色）

$1680（只有一種份量/約8人份）

跟台灣常見的粉蒸排骨不同，川味粉蒸肉使用五花肉，先用豆瓣醬、料酒、薑蒜、辛香料將豬肉醃製入味，鋪上地瓜、裹上蒸肉米粉，再用荷葉包起來蒸。五花肉鹹香入味，椒麻提味不嗆，襯上香甜綿軟的地瓜，太經典！大、推、特、推！

鮮蝦冬粉煲（預定菜）

$500（小份約五人份）

道鮮蝦冬粉煲跟平常在宴會聽、年菜吃到的很不同，不同於台式以蒜香醬油香為主，這份川菜鮮蝦粉絲煲加了咖哩，吃起來帶點南洋咖哩香氣，冬粉入味，蝦子超彈牙飽滿，直接列為我們家當天吃到第二名（椒荷粉蒸肉是第一名，哈哈哈）

醋溜土豆絲 $200（小）

馬鈴薯絲酸香爽脆，他的酸很恰到好處不會太過，也因此越吃越開胃！

瑩烏賊酸豆角 $240（小）

這道也是超下飯菜色。酸豆角和肉末的組合在川菜吃過，但加了一味螢烏賊的鮮，那個鹹、酸、海味相當特別，我爸很愛這味（配了半碗飯）但這道算是當天吃到口味最重的。

乾煸四季豆 $280（小）

我媽指定的菜色，看似樸素，結果五分鐘之內全家掃盤！四季豆和火候掌握得恰到好處，我覺得有五星飯店川菜的水準。

四川沒有銀絲卷 $180（小）

應該是被客人們問到創出的新菜，但正統川菜好像真的沒炸銀絲卷～主廚創了這個金黃炸小饅頭，附上煉乳與辣粉乾諜。

炸起來口感更勝銀絲卷，推薦沾煉乳跟乾碟，甜辣滋味意外很合！

老媽蹄花湯 $330（小）

成都川菜的收尾湯品，也是少數不辣的川菜。

豬蹄花墩煮到超軟爛，木勺輕輕一壓就散。

這碗老媽豬蹄花湯太、好、喝！老闆說闆娘製作時加了當歸、黨參一起熬煮，湯醇厚鮮甜，而且豬蹄處理得很好，完全沒有豬腥味，非常好吃！以這湯的份量和整體味道表現，覺得330元非常值得！

蔣夫人川味廚坊評價/用餐心得

這次全家人吃下來覺得超乎預期！算是幾間高雄川菜裡非常道地、口味也很細緻、有層次的一間。這次來吃的預定菜色椒荷粉蒸肉、鮮蝦冬粉煲、老媽蹄花湯都超驚豔！醋溜土豆絲和乾煸四季豆也都不錯～菜單上還有好多菜色想下次點，甚至考慮下次直接開包廂，點包廂限定菜來吃！如果想試試辛香料味道有層次、有特色的的成都風味川菜，蔣夫人川味廚坊真的可以試試啦！

蔣夫人川味廚坊訂位

目前可以電話訂位跟線上訂位。電話訂位：07-338-9170，線上訂位：蔣夫人川味廚坊 inline

地址：高雄市前金區文武三街105號

電話：07 338 9170

營業時間：11:30-14:00 (最後收客時間13:00) 17:30-21:00 (最後收客時間19:45)

每週一與每月單數週週二公休

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」