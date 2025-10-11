台中蝦濃湯拉麵推薦！「麵屋清流」就在台灣大道旁，干貝拉麵也很讚

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

麵屋清流。說到台中有麵屋兩個字的拉麵店都蠻厲害的，麵屋黑心、麵屋海鳴，這次來訪的麵屋清流放在自己口袋名單已久，每次看粉絲打卡干貝拉麵總讓我心生羨慕，其中蝦濃湯拉麵、雞白湯拉麵都有擁護者，不定期推出限定口味，平日午間用餐就已經要排隊等候，假日更是大排長龍。

台中拉麵推薦

台灣大道茄苳腳公車站附近的拉麵店，交通位置很方便，外地客人可以搭公車來吃拉麵，跟好友霸子哥平日中午相約來吃拉麵，門口已經聚集了等候入內用餐的顧客了，顧客須知需要留意一下，只收現金交易。

麵屋清流顧客須知，用餐不用抽取號碼牌，人數到齊一起至店內點餐機點餐，點完結帳後出現餐券上面有號碼，叫號機叫號用餐。

麵屋清流菜單

我是為了波波昆布貝貝魯多這碗拉麵來的，名字有夠長！記不起來，霸子哥點醇濃海老心，這裡的蝦濃湯拉麵也很受歡迎，也有清雞湯拉麵，限定這一區的拉麵還蠻有趣的。

另外還有巴斯克蛋糕、焦糖布丁、快樂水，拉麵沒有附糖心蛋想吃要單點。

波波昆布貝貝魯多極上雞清湯之魔幻舞台，我就不信老闆唸出來時舌頭不會打結！小魔女斗蕊咪粉絲吼。

進入後工作人員會指定座位，將點餐單給他們即可。

拉麵無提供加湯服務，每人點一碗麵可免費加麵、加飯各一次，吃到一半請告知工作人員。

波波昆布貝貝魯多極上雞清湯之魔幻舞台 320

醇濃海老心 300

我覺得這蝦濃湯拉麵跟麵屋海鳴吃起來口味差不多，推薦搭配粗麵，濃湯就是要搭粗麵才過癮啊，兩隻蝦子有油炸過，搭配舒肥雞肉、叉燒肉片吃起來更豐富。

蝦子油炸過至熟透，將蝦頭蝦殼全部打碎熬煮成濃湯，吃起來很鹹香濃郁，搭配粗麵口感很讚，一直都是人氣口味。

波波昆布貝貝魯多極上雞清湯之魔幻舞台 320

我就是為了這炙燒干貝而來的，生食級干貝、干貝絲、舒肥雞肉、叉燒肉片、昆布細絲，清雞湯看起來金黃清澈，喝起來其實還蠻鹹的，這口味只能選擇細麵。

干貝真的很嫩口，半生熟吃起來很過癮，雞清湯喝起來其實鹹度頗重，搭配麵條真的也是很夠味的。

因為我是點一般鹹度，若是點日本鹹應該會超級鹹。

後續我又加了一球麵，可惜口感有點硬，下次會請煮軟一點。

營業時間：11:30~13:30、17:30~20:30(週日、一公休)

地址：台中市西區臺灣大道二段48號

