每週只營業三天！ 金門隱藏版古厝咖啡館「隱室．微光」夜間限定　微醺調酒茶香巧搭大人味甜點

金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，低調到根本姜太公，願者才會上門，因為遊客根本不會路過這樣，超佛系！而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美的放著收藏的古董然後閒著也是閒著，不然順便營業，跟大家作個朋友這樣。

這家給我感覺就是這樣，真的是位於後浦商圈巷弄間，會看到夏夜裡 微光中 隱藏著一間很美的閩南古厝在跟你打招呼，走進去發現雖是閩南古厝但店內裝潢充滿著英式古董風情，超多很美的藝術收藏品，像一間藝廊美術館咖啡館，而且還是夜間限定 每週只營業三天而已這麼有個性。

隱室．微光｜咖啡館

地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號

電話：+886 987903833

時間：每週三四五 19:00–22:00｜每週六日一二公休

官網：隱室·微光｜咖啡館

真的是這種鑽這種窄巷，隱室．微光就在巷內深處閃著微光歡迎你。

真的是隱室無誤，實在有夠隱密。

外觀就是閩室古厝建築。

裡面是英式復古風情，有一種低調奢華又古典的氛圍。

就像一間間小藝廊。

溫馨但微弱的燈光，讓人不用喝也感覺微醺了起來。

老闆是個斯文人，溫文儒雅。

隱室．微光 咖啡館｜MENU

提供 咖啡/茶/酒/甜點。溫馨提醒 這裡每週只營業三天。

今日甜點，都很大人味。

直接坐吧台，搖滾區看老闆親自製作調酒。

咖啡馬丁尼

很美欸，跟這裡的氛圍很搭。由伏特加、濃縮咖啡、利口酒和糖漿製成冷咖啡味雞尾酒。真的喝了感覺又醒又醉，好咖也好酒⋯⋯。

金萱烏龍拿鐵

這杯拿鐵有夠茶，很濃郁的茶香拿鐵，我好喜歡。

搭配這迷人的氛圍感，微醺之夜無誤。

紅茶可麗露

這大人味可麗露推薦必點，外脆酥內綿密香甜。

還有濃郁的紅茶香氣，很好吃欸。

來金門真的不要錯過這家，激推。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康