彰化人在排什麼？新開「排隊級生煎包」爆夯 必買「鮮肉包、芋頭包」吃得到麵香 內行人「包整鍋買」不誇張

【FunTime小編群】武陵農場位在台中的山區，四季皆美，尤其是二月的櫻花季及十月之後開始的賞楓季，總會吸引許多民眾前往，但是！武陵農場的住宿如果沒有提早預訂根本一位難求啊！到武陵農場賞櫻或賞楓，若想順便在周邊遊玩，就可以選擇住在武陵周邊（像是梨山、清境和宜蘭），安排兩天一夜的旅行也很不錯～下面就讓小編來介紹武陵農場周邊的住宿吧！

2025-09-22 11:00