彰化人在排什麼？新開「排隊級生煎包」爆夯 必買「鮮肉包、芋頭包」吃得到麵香 內行人「包整鍋買」不誇張

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

排隊美食+1！彰化有間今年新開的「人氣生煎包」，更有人大手筆一次包下整鍋，口味有甜有鹹每款都有擁護者，在地人品嘗後評價「料好實在又便宜」、「好吃又便宜，物超所值」。

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

位於彰化永靖這間「永靖頂好生煎包」新開就爆紅，以便宜且好吃出名，包子外皮使用老麵製成，口感Q彈、吃得到麵香，銅板價鮮肉包大顆紮實，肉餡多還會爆汁。除肉包外，還有韭菜包、甜口芋頭包同樣受到在地人推薦，芋頭包內餡細緻綿密，甜度適中令人一口接一口。

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

圖／IG@tw_eating授權
圖／IG@tw_eating授權

部落客美食瓦斯桶分享，雖然店是新開的，但生意超火爆，他表示「還沒出鍋就有人在等包一整鍋的」、「而且還是每個幾乎都包」，所以等了好久才買到。喜歡湊熱鬧搶吃美食的朋友，這下有新目標囉！

圖／摘自Uber Eats
圖／摘自Uber Eats

永靖頂好生煎包

地址：彰化市永靖鄉瑚璉路309號

營業時間：7:00-10:00、14:30-18:30

