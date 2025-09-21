重量級「越南肉包」爆夯！高雄超人氣手工包子店 招牌「香蘭包子」洗版IG 網友推爆「海鮮包子」吃得到蝦仁、魷魚
最強「越南肉包」！高雄鳳山有家高人氣美食，主打大顆特色肉包，內餡豐富、料多到有網友證實回應「第一次吃這麼重的包子」、「約一般肉包的1.5倍」。
肉包是不少人的早餐及點心選擇，高雄鳳山「自由手工包子饅頭店」以獨門「越南包子」做出口碑，吸引各地人與部落客朝聖。特別是「越南香蘭包子」融入香蘭葉製成綠色外皮，搭配紮實肉餡、鹹蛋黃及少見的鵪鶉蛋，吃完一顆超有飽足感；還有網友推薦擁有亮眼橘外型的「越南紅K包子」，和香蘭包子一起買不僅好吃也很好拍。
此外，部落客阿岑也推薦「蔥花捲」，能吃到饅頭發酵的香氣，澱粉腦袋可千萬別錯過。而同為超人氣的「海鮮包子」也是料好實在，吃得到蝦仁、魷魚等鮮甜海味，是除越南包子外最受網友推薦的必買品項。
自由手工包子饅頭店
地址：高雄市鳳山區中華街49號
營業時間：9:00-19:00（週日公休）
電話：07 710 1003
