快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

重量級「越南肉包」爆夯！高雄超人氣手工包子店 招牌「香蘭包子」洗版IG 網友推爆「海鮮包子」吃得到蝦仁、魷魚

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@eatfood.tsen授權
圖／IG@eatfood.tsen授權

最強「越南肉包」！高雄鳳山有家高人氣美食，主打大顆特色肉包，內餡豐富、料多到有網友證實回應「第一次吃這麼重的包子」、「約一般肉包的1.5倍」。

圖／IG@eatfood.tsen授權
圖／IG@eatfood.tsen授權

肉包是不少人的早餐及點心選擇，高雄鳳山「自由手工包子饅頭店」以獨門「越南包子」做出口碑，吸引各地人與部落客朝聖。特別是「越南香蘭包子」融入香蘭葉製成綠色外皮，搭配紮實肉餡、鹹蛋黃及少見的鵪鶉蛋，吃完一顆超有飽足感；還有網友推薦擁有亮眼橘外型的「越南紅K包子」，和香蘭包子一起買不僅好吃也很好拍。

圖／IG@eatfood.tsen授權
圖／IG@eatfood.tsen授權

此外，部落客阿岑也推薦「蔥花捲」，能吃到饅頭發酵的香氣，澱粉腦袋可千萬別錯過。而同為超人氣的「海鮮包子」也是料好實在，吃得到蝦仁、魷魚等鮮甜海味，是除越南包子外最受網友推薦的必買品項。

圖／IG@eatfood.tsen授權
圖／IG@eatfood.tsen授權

價目表。圖／IG@eatfood.tsen授權
價目表。圖／IG@eatfood.tsen授權

自由手工包子饅頭店

地址：高雄市鳳山區中華街49號

營業時間：9:00-19:00（週日公休）

電話：07 710 1003

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

包子 越南 饅頭 必買 海鮮 排隊美食 高雄美食

相關新聞

步行30秒直達海灘！澎湖蒔裡沙灘旁「最美景觀餐廳」，氛圍超chill

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 澎湖景觀餐廳推薦，來澎湖怎麼能不玩水，想要一邊玩水、一邊享用美食喝咖啡，除了很夯的及林春咖啡館外，我還蠻推薦位在蒔裡沙灘旁的LANKA 藍卡景觀餐廳，一樣走

老闆怕你餓！高雄「浮誇系飯糰」一顆抵兩餐，配菜近60樣有夠狂

udn走跳美食／吃貨閔爸 其實，高雄飯糰我目前只吃三間。就近的郭家是我的第一選項，重點懶得跑太遠⋯⋯其中一間就是這間，他若不是離我家太遠，不然我應該天天報到！三種尺寸的飯糰讓你選擇！

重量級「越南肉包」爆夯！高雄超人氣手工包子店 招牌「香蘭包子」洗版IG 網友推爆「海鮮包子」吃得到蝦仁、魷魚

最強「越南肉包」！高雄鳳山有家高人氣美食，主打大顆特色肉包，內餡豐富、料多到有網友證實回應「第一次吃這麼重的包子」、「約一般肉包的1.5倍」。

屏東一日遊｜台灣魯凱族文化深度探索，霧台、神山部落太好玩！學魯凱料理還能逛秘境教堂

走進屏東的霧台、神山部落，會發現這裡的步調和城市完全不同，群山環繞的環境，讓人忍不住放慢腳步，想用眼睛多看一些、用心去感受更多，沿途風景美得像一幅畫，而部落裡的人情味，更讓這趟旅程多了一份溫暖，跟著小編一起走進部落，體驗一場結合自然、文化與心靈的旅行。

追星族必看！地點超優、距離不遠的「高雄巨蛋附近住宿」推薦

【FunTime小編群】近幾年有越來越多偶像和歌手來高雄開演唱會啦！其中的高雄巨蛋絕對是超夯的地點之一，而看演唱會前除了要煩惱搶不搶得到票之外，住宿的選擇也是相當重要的！以下是小編幫大家整理的高雄巨蛋附近住宿，不論是想要找溫馨民宿，還是高級飯店通通幫你整理好了～

走過一甲子！高雄南華市場「純正愛玉冰」收攤 網哭：兒時的回憶沒了

又一家屬於在地人的美食集體記憶消失了！位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」，經營超過一甲子，親切的阿嬤賣著銅板價的愛玉冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。