高雄觀光漁市必買「料多實在的花枝丸」，品嚐特色海味美食就來興達港！

快把台灣觀光漁港走跳完的Ann和榜哥，終於安排了時間來到我們期待已久的興達港觀光漁市！畢竟這陣子不少朋友都大力推薦我們一定要來興達港觀光漁市走跳走跳，廢話不多說當然要直接殺來。果真興達港 觀光漁市的 小吃美食深得我心，在這販賣著許多新鮮漁獲以及各式各樣香味撲鼻的海味小吃、熟食等，還有茄萣的特產–烏魚子、魚翅、魚皮等，還有 CP值爆表的特調水果茶以及花枝丸，真的是超級推薦啊！

觀看YOUTUBE請點下方影片

興達港-交通位置

興達港就位在高雄的茄萣區，介於高雄與台南的交界處附近，所以從台南安平工業區、安平老街那區域過來都不算太遠。而位在興達港漁會大樓前的觀光漁市，簡單說就茄萣區的大發路上，周圍有附近停車場以及路邊停車格可以停放車輛，但就是不要停在紅線上，而這次就來瞧瞧Ann和榜哥來到興達港觀光漁市到底吃喝了什麼小吃美食吧！

邱家蚵仔煎

來到漁港吃小吃，怎麼能錯過蚵仔煎呢？但憑良心說蚵仔的大小沒有比隔壁的大腸蚵仔麵線的蚵仔大！

邱家蚵仔煎的粉體比一般其他吃的蚵仔煎相比少蠻多，滿滿都可吃到蛋且醬汁調配的還不錯，Ann和榜哥都蠻喜歡！

興達港（邱記）大腸蚵仔麵線

吃完邱家蚵仔煎前腳才一離開攤位就立馬被隔壁的邱記大腸蚵仔麵線給吸引住。

點了一份小碗的大腸蚵仔麵線，配料用料也是很實在，內有肥美的蚵仔以及沒有腥臭味的豬大腸，真心要說來到興達港觀光漁市真的要來上一碗邱記的招牌大腸蚵仔麵線，這也是在地人大力推薦給我們的喔！

桔優水果茶

話說來到興達觀港觀光漁市走跳，一杯滿滿水果的水果茶也是在這必買的飲品之一，而我們這天就選擇桔優的特調水果茶，還可以吃到百香果、蘋果、鳳梨等水果，而且味道很酸V酸V濃郁的水果味。近期又再去買了兩杯特調水果茶再加一杯冬瓜茶，也只要100元喔！真的還是很便宜又好喝！

離開之前，我又忍不住再去買一杯車上喝，沿路不斷套水來喝都還很有味道喔！

阿河現炸海產

來到漁港買 海鮮炸物算是基本的，但 興達港觀光漁市就是有其他觀光魚市不常見的海味！這天我們買的是阿河，其實隔壁也有賣啦！只是當我們走到阿河前看海鮮炸物時，老老闆娘就插了兩隻柳葉魚給我吃，害我不好意思地就停留在這攤買炸物。

炸烏魚子跟烏魚子腱，這真是在其他觀光魚市很難看到的炸物，口感來說烏魚子不黏牙，烏魚子腱吃起來挺像吃雞腱，雖然說價位比一般炸物來的高，嚐鮮的體驗真的是無價。

陳記姑嫂魚丸

陳記姑嫂魚丸在興達港觀光魚市內可算是有規模的攤販，有炸好的炸物類，像是蝦捲、黑輪可以直接買來品嘗，也有賣漿類（花枝漿、旗魚漿、蝦仁漿）、丸類(花枝丸、旗魚丸、蝦仁丸等等），基本上都是秤斤計價。

而這天我們僅買了炸物，有油條蝦捲（一斤300元，3條50元）、甜不辣、黑輪等品項準備回車上享用，價位不算高且整體來說還算不錯吃，但就是偏油了些！

陳記姑嫂魚丸

營業時間：平日12:00-18:00 假日10:00-19:00

營業地址：高雄市茄萣區大發路85號

大樹花枝丸專賣店

朋友們都說來興達港觀光漁市就一定要買花枝丸，也真要說這邊的花枝丸還真多攤！我們聽從在地人的推薦，就來買大樹花枝丸專賣店的花枝丸，另外看到八寶丸也忍不住買來品嚐看看。

大樹花枝丸專賣店有賣現吃的花枝丸以及秤斤的花枝丸，而我們有品嘗現吃的花枝丸跟八寶丸，果真料多實在超好吃，吃過這邊的花枝丸還真的回不去了！

曼波翅

曼波翅也算是在其他觀光魚市不常見的海味小吃。

半斤的曼波翅，單吃的口感很像在吃白木耳也可以說吃海蜇皮的感覺，每一口都能吃到滿滿的膠原蛋白，建議就是要沾醬來吃，才比較有味道。

章魚燒

章魚燒每一口都能吃到一隻小章魚，其實說真的在中壢夜市也可以吃得到，但Ann就看著這攤老闆娘好認真在料理章魚燒且又很熱情，看著看著就買了一份來吃，醬料的話有兩種可以選擇，但整體口感就是中規中矩啦！

好啦！在興達港觀光漁市走跳了一個下午，榜哥的殘念是沒吃到魚翅羹，Ann則是懊惱胃不夠大，要不然我好想吃生魚片，但也有真心推薦來這一定要吃的 小吃美食，像是邱記大腸蚵仔麵線、桔優的特調水果茶、大樹花枝丸特賣店的花枝丸以及八寶丸，炸物或烤物的話蠻推薦大家可以品嚐看看烏魚子以及烏魚子腱喔！

興達港 觀光漁市

地址：高雄市茄萣區大發路一帶

電話：0963-563779

開放時間：平日11:00-19:00假日10:00-20:00

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」