補冬需要來一碗！ 20年老字號雞湯專賣 中壢創始台G店二代店「元氣十盅」 10款元氣雞湯＋甜不辣、辣雞胗必吃

台G店台灣很多間分店！但創始店卻是藏在中原巷弄，超過20年老字號的台G店雞湯專賣店，二代接手改造成《元氣十盅》把一碗碗改成一盅盅，店內有10款基本雞湯，不定時新推出元氣新雞湯，主食有6種可選：麻油麵線、雞油飯、古早味冬瓜飯⋯⋯等，再來盤辣雞胗、甜不辣與鹹酥雞，吃超爽。

小提醒：台G店僅此一家別無分店，也只保留在中原（有註冊商標），其它店不屬於創始店分店。

元氣十盅 ｜台G店創始二代店

《元氣十盅》位在桃園中壢區力行北街27號，藏身在熱鬧中原夜市巷弄內，摩托車可就近找停車格，開車族可停在中原國小地下停車場或中原大學停車場，步行約6分鐘即可抵達，邊走邊逛夜市！

地址：桃園市中壢區力行北街27號

聯絡電話：03-2830676

營業時間：11:00-23:00（公休：週一）

元氣十盅｜台G店創始店

講到中原的台G店老桃園人一定不陌生！創立超過20年，早期由一代老闆娘親力親為，從市場採買、剁肉到熬湯全都自己來，如今由二代接手經營，保留傳統好味同時，也加入年輕元素轉型為《元氣十盅》，把原本一碗碗改成一盅盅出餐，依舊堅持使用桃園在地食材，利用壓力鍋熬煮濃郁雞湯，放入蒸籠保溫速度更快。

元氣十盅 ｜元氣新品

除了基本10種經典雞湯外，《元氣十盅》還會不定期推出新口味！像這次牆面上就看到三款新品：鱸魚湯、黃金蟲草燉雞腿湯、蒜蛤蛤燉雞腿湯，每一盅都是真材實料，人多一點一起來還能分著喝，輕鬆多試幾種口味，一次滿足好奇味蕾。

櫃檯旁那台扭蛋機超可愛！感覺是之前開幕慶活動留下的，現在成了店內裝飾之一，讓空間多了點童趣感～

元氣十盅 ｜自助點餐機

現在店內點餐更方便了！採自助點餐，也能掃桌上QR code直接下單，支援多種支付方式，連悠遊卡都能用，餐點叫號取餐，吃完再自行回收，流程更俐落。

元氣十盅 ｜1選好湯、2配主食

《元氣十盅》共有10種湯品可選，單點一盅190元，想吃更豐盛可以升級套餐，附時蔬一份，主食有白飯、雞油飯、古早味冬瓜肉飯、麵線、雞絲麵與拉麵六種可選。還能另外加點小菜，像香辣雞胗、酥炸甜不辣、鹹酥雞都是人氣必點。

和之前比起來整體文青感更升級！用餐空間明亮又寬敞，桌距拉得剛剛好，不會擁擠，建議早點來坐四人桌最舒適，店內貼心提供兒童座椅，是間很適合親子友善餐廳。

這次來發現牆面多了一座海水缸！裡面魚群悠游、色彩繽紛，整個超吸睛，小孩看到直接被迷住，還在那邊數魚不吃飯。

自助區提供已消毒的筷子與湯匙，客人可自行取用，方便又衛生。

現場掛了好多鹿角蕨，綠意盎然，空間氣氛放鬆起來～

元氣十盅 ｜自炸雞油、壓力鍋煮雞湯

店內從創立20年前到現在，一直堅持自炸雞油，雞油不僅可以淋飯，也能淋蔬菜上提味，每盅湯都是用壓力鍋慢熬，再依不同口味加入中藥食材。

元氣十盅 ｜一盅盅雞湯蒸保溫

為了讓出餐流程更順暢、速度更快！壓力鍋熬好的雞湯會放一盅盅，在依口味放入大蒸籠，四個蒸籠同時放著10種口味雞湯，用的蒸鎖住湯汁，客人點餐後再打開蒸籠送到桌上。

這一盅盅比我想像中還大！份量應該是一般排骨酥湯盅的兩到三倍，光看就覺得有飽足感～

《元氣十盅》店內採全程自助式，餐點會依叫號取餐。

元氣十盅｜2-3人吃飽飽餐

這一桌大概適合2～3人份！有三盅雞湯、麵線、雞油飯、兩份時蔬、豆乾與辣雞胗，但別以為這就結束，我們的鹹酥雞和甜不辣還沒上桌，到底是有多餓啊？？？

冬天來這進補滿過癮！雞湯盅比我以前喝過的都大，份量十足，看得出店家很有誠意。

元氣十盅｜香辣雞胗、香辣豆干

這的香辣雞胗必點！不是中央廚房出品的小菜，是老闆娘親自到市場買新鮮雞胗，自己炒得香辣入味，一口接一口停不下來。

香辣豆乾則比想像中溫和許多，只有微微辣度，但同樣入味，雞胗辣、豆乾溫和，搭配起來剛剛好，滿足不同口味需求。

元氣十盅｜高麗菜、空心菜

燙青菜有淋上自家炸雞油，吃起來帶著淡淡雞油香氣，清爽又開胃。

元氣十盅｜麵線、雞油飯

本來以為只是一碗普通白麵線，結果是麻油麵線，太合我胃口了！

麵線吸附滿滿麻油與蔥酥香，每一口都很夠味，雞油飯附半顆溏心蛋，米粒粒粒分明，淋上自家炸雞油與醬油膏，香氣四溢，簡單卻很下飯。

元氣十盅｜剝皮辣椒雞湯

想吃帶點辣味，點剝皮辣椒雞湯準沒錯！裡面有一整隻大棒棒腿，切成好幾段，湯面浮著一層油脂，雞腿肉滑嫩多汁，完全不乾澀。

每盅雞湯附沾醬，不過我覺得單喝就已經很夠味了；沾醬再吃，能嚐到不同味道。

雞湯帶著剝皮辣椒特有香氣，微微辣又帶雞湯的自然甘甜，一口麻油麵線、一口剝皮辣椒雞湯，這樣配法也只有我會這樣，口味濃郁又過癮。

元氣十盅｜黃金蟲草燉雞腿

這是黃金蟲草，不是冬蟲夏草！它是人工培育的品種，品質穩定、營養價值高，味道清香帶點菇味，對不敢嘗試冬蟲夏草的人來說，黃金蟲草燉雞腿是不錯的新選擇。

光看雞腿的顏色就知道燉得很入味～

黃金蟲草乍看有點像金針，吃起來帶點脆感，與雞腿一起燉煮，湯頭金黃清澈，既濃郁又清爽。

元氣十盅｜元氣鱸魚蛤蠣湯

這盅鱸魚蛤蠣湯是元氣新湯品！裡面有新鮮鱸魚搭配蛤蠣，一入口就能感受到鮮味，鱸魚沒有土腥味，肉質厚實幾乎無刺，小朋友也能安心食用，湯頭濃郁，帶著蛤蠣的鮮甜，喝起來清爽又滿足。

元氣十盅｜鹽酥雞、酥炸甜不辣

沒想到《元氣十盅》也能吃到炸物！這裡的炸物比夜市許多攤都好吃，現在還有活動：點炸物拼盤就送一瓶飲料，不夠喝再加購也很划算，尤其是甜不辣，每塊都澎澎香酥，冷掉也不軟扁，魚漿比例高的就是特別好吃。

這裡炸物真的好吃！鹹酥雞外層酥脆，炸香氣十足，裡面肉質香軟，每一口都挺過癮。

吃飽後記得把餐盤自行送到回收區。

Focus on flavor ｜真空包特價3包500元

現場喝不夠也能買真空包回家！

不分口味任選三包500元，放進冷凍庫保存，上班忙碌，下班只要拿一包隔水加熱，煮個飯、炒點青菜，晚餐輕鬆搞定～

《元氣十盅》多年前改由二代經營，仍堅持自炸雞油、用壓力鍋熬煮雞湯，最大的改變是將原本一碗碗的雞湯改成一盅盅，放入大蒸籠保溫，鎖住湯汁甘甜，盅湯份量十足，搭配麻油麵線或雞油飯都很合適，辣雞胗夠味，甜不辣與鹹酥雞意外好吃，甚至有人特地來買甜不辣＋鹹酥雞呢！

小提醒：台G店僅此一家別無分店，也只保留在中原(有註冊商標），其它店不屬於創始店分店。

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

