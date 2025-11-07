I人必看！ 不用約人、一人獨享的「獨食燒肉燒烤店」 獨自一個人吃也可以很享受

udn走跳美食／美食探險家Miss V

獨享一人的燒肉時光！

獨食燒肉，主打優質的單人燒肉套餐，一個人也可以輕鬆入座，而且店內還有推出多樣化的新鮮內臟，讓愛吃內臟類的朋友可以大飽口福。

提供原味與醬燒口味的燒肉～依照當日心情來點餐，想吃清爽點就選原味，如果是重口味的朋友，推薦可以選擇醬燒口味，吃起來更甘醇美味！

獨食燒肉位置介紹

獨食燒肉開設於鹽埕區的五福四路上，通常到了用餐時間～絕對可以看到排隊人潮，更被網友號稱為鹽埕區的超強單人燒肉店，現在～北高雄的朋友想吃不用跑到鹽埕區來囉，北高雄也有開店囉，南屏店就位在農16（高雄市鼓山區南屏路581號）。

獨食燒肉環境介紹

用餐環境主要分成前後兩區，前面是吧檯區，後面則有3個方桌區、另外在3個面牆區。

吧台區可以每個人獨享自己的烤爐，如果是像我們2個人用餐，安排坐在後面方桌，就會是2人共用一個烤爐。

想要吃獨食燒肉，建議一定要先訂位。如果是現場掃碼候位~需要等定位的客人沒到，才會輪到現場客人。等候時就可以先掃碼線上看菜單，店內點餐採用點餐機來點餐，如果需要飲品～也是點餐結帳後再拿取。

主要餐點是以套餐為主，如果吃不夠～也有單點的選擇。最特別的是還有額外規劃出豚、牛內臟~適合愛吃臟器類的朋友。

每一份套餐都有沙拉、白飯（可續一次）、泡菜、昆布鹽、熱湯（含牛肉成分，如果不能吃牛，要注意避免）。獨食燒肉的肉品，都是客人點餐後～職人新鮮現切。

今天選擇的餐點是老饕牛套餐200g $390，內含choice胸腹肉、prime胸腹肉、prime羽下肉、手修牛肋。愛吃牛的可以選這款～一次吃到各種不同的肉質口感，另外也有250g和300g可以選擇唷~可以依照自己食量來挑選，真的很棒。

想吃豬但又想吃牛～盛合臀牛套餐250g $350，內含prime胸腹肉、prime羽下肉、豚五花、豚梅花。

雖然是2個人一起用一個烤盤～但因為火力不小，所以吃起肉來不太會需要等待，可以一片接著一片吃，好爽。

看著肉片在烤爐上滋滋作響～怎麼辦⋯⋯肚子又餓了。偶爾想要大口吃肉時，推推！

獨食燒肉 鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區五福四路121號

電話：07-5218643

營業時間：18:00~02:00

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康