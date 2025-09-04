彰化在地人推薦的「涮嘴爌肉飯」！爌肉軟嫩不柴，搭配「古早味菜尾湯」真的無敵

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

彰化縣政府旁有間「黑豬師菜尾爌肉飯」，是在地朋友推薦的彰化爌肉飯之一，之前吃過一次覺得味道很不錯，再訪還是覺得蠻好吃的，爌肉軟嫩不柴，口味上清爽不油膩，還有古早味菜尾湯，搭配起來真的無敵耶！

黑豬師菜尾爌肉飯 營業資訊

  • 店家名稱：黑豬師彰化縣府店（2）

  • 營業狀態：營業中

  • 店家地址：500台灣彰化縣彰化市中山路二段406號 地圖

  • 網友評分：★★★★★★★★★★ 4.5/5 ( 2,621人 )

  • 店家電話：04 728 8220

  • 營業時間：

    星期一：休息

    星期二：11:00 – 17:00

    星期三：11:00 – 17:00

    星期四：11:00 – 17:00

    星期五：11:00 – 17:00

    星期六：11:00 – 17:00

    星期日：11:00 – 17:00

    • 每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

黑豬師菜尾爌肉飯 位置｜環境

「黑豬師菜尾爌肉飯」就在縣政府旁，不遠處就有「彰基八期磐石立體停車場」，旁邊也是知名的阿章爌肉飯，個人覺得普普通通，但是跟黑豬師相較之下用餐環境很好，「黑豬師菜尾爌肉飯」的位置就是在騎樓上，夏天來用餐真的很熱，自助點餐取餐，用餐完再把餐盤回收到旁邊洗手台。

黑豬師菜尾爌肉飯 菜單

滷肉飯、爌肉飯，還有古早味的菜尾湯，喝起來就是小時候過年連吃好幾頓的火鍋湯底的味道，以前覺得很可怕，現在吃起來蠻懷念的。

黑豬師菜尾爌肉飯 餐點

爌肉飯

老闆娘會問要肥的還是瘦的，點了偏瘦的爌肉，瘦肉部分不會乾柴，肥肉極度軟嫩，部用湯匙切一切跟白飯攪拌在一起實在有夠好吃，口味上比較清淡，一般漬物搭配的是蘿蔔乾，不過黑豬師的搭配的是貢菜，脆脆的口感比蘿蔔乾還要好吃！

菜尾湯

進階版白菜滷的味道，湯頭濃郁甘甜，還有鵪鶉蛋、豬皮、豬肚等配料，現在一般只能在辦桌菜上吃到，一口湯一口飯，味道真的很對味。

彰化有些控肉飯只賣到中午就沒了，還有些排隊的沒完沒了，不過這家黑豬師味道也很優秀，推薦可以來試試看。

黑豬師彰化縣府店（2）

地址：500台灣彰化縣彰化市中山路二段406號 地圖

電話：04 728 8220

營業時間：星期一 休息；星期二～星期日 11:00 – 17:00

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 火鍋 爌肉飯 古早味 滷肉飯 彰化美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

彰化在地人推薦的「涮嘴爌肉飯」！爌肉軟嫩不柴，搭配「古早味菜尾湯」真的無敵

udn走跳美食／水晶 彰化縣政府旁有間「黑豬師菜尾爌肉飯」，是在地朋友推薦的彰化爌肉飯之一，之前吃過一次覺得味道很不錯，再訪還是覺得蠻好吃的，爌肉軟嫩不柴，口味上清爽不油膩，還有古早味菜尾湯，搭

小朋友放假去哪玩？Top6南投露營推薦，夜間導覽＆草皮狂奔超解壓

南投是台灣露營的超人氣地區，想親近超美大自然，不用搭飛機跑國外，就能享受山谷、星空和溪水潺潺的美景🌠想找超高分南投露營就到AsiaYo，從新手最愛免裝備豪華露營、懶人露營，到體驗感滿分露營車、有溫泉池的自搭營地這裡都找得到！

99元入園爽玩一整天！ 南投4千坪「最大鳥類主題樂園」3周年慶　9／9壽星、動物Cosplay享優惠

99元入園爽玩一整天！ 南投4千坪「最大鳥類主題樂園」3周年慶　9／9壽星、動物元素變裝享優惠

南投「半山夢工廠」攜手「水与松萌萌園」 9／30前同遊享優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投兩大親子旅遊熱點「半山夢工廠」與「水与松萌萌園」，近日聯合企劃了「南投雙樂園~雙享優惠」互相導流遊客活動，即日起至09/30，只要在任一家購票，即可抵用另一家門票，期待雙主

台中烏日必吃牛肉麵！湯頭濃郁、肉量實在還平價 麵食控快加清單

udn走跳美食／jason 不少在地人第一時間就會推薦一戶牛肉麵。這家位於烏日鬧區的小店，雖然外觀低調，卻憑著香濃湯頭與實在用料，成為許多饕客心中的口袋名單，無論你喜歡清燉還是紅燒，在這裡都能找

台中美食牛肉麵地圖｜5間在地人激推牛肉麵店，一碗吃出職人魂！

牛肉麵，是台灣人心中的靈魂料理，而台中更是藏了不少老饕才知道的神級牛肉麵店。不論你偏愛紅燒、清燉、還是川燙現沖系，每一碗都蘊含著店家的用心與堅持。這篇文章幫你整理出五間台中牛肉麵界的頂尖選手，跟著吃就對了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。