彰化在地人推薦的「涮嘴爌肉飯」！爌肉軟嫩不柴，搭配「古早味菜尾湯」真的無敵

彰化縣政府旁有間「黑豬師菜尾爌肉飯」，是在地朋友推薦的彰化爌肉飯之一，之前吃過一次覺得味道很不錯，再訪還是覺得蠻好吃的，爌肉軟嫩不柴，口味上清爽不油膩，還有古早味菜尾湯，搭配起來真的無敵耶！

黑豬師菜尾爌肉飯 營業資訊

店家名稱：黑豬師彰化縣府店（2）

營業狀態：營業中

店家地址：500台灣彰化縣彰化市中山路二段406號 地圖

網友評分：★★★★★★★★★★ 4.5/5 ( 2,621人 )

店家電話：04 728 8220

營業時間： 星期一：休息 星期二：11:00 – 17:00 星期三：11:00 – 17:00 星期四：11:00 – 17:00 星期五：11:00 – 17:00 星期六：11:00 – 17:00 星期日：11:00 – 17:00 每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

黑豬師菜尾爌肉飯 位置｜環境

「黑豬師菜尾爌肉飯」就在縣政府旁，不遠處就有「彰基八期磐石立體停車場」，旁邊也是知名的阿章爌肉飯，個人覺得普普通通，但是跟黑豬師相較之下用餐環境很好，「黑豬師菜尾爌肉飯」的位置就是在騎樓上，夏天來用餐真的很熱，自助點餐取餐，用餐完再把餐盤回收到旁邊洗手台。

黑豬師菜尾爌肉飯 菜單

有滷肉飯、爌肉飯，還有古早味的菜尾湯，喝起來就是小時候過年連吃好幾頓的火鍋湯底的味道，以前覺得很可怕，現在吃起來蠻懷念的。

黑豬師菜尾爌肉飯 餐點

爌肉飯

老闆娘會問要肥的還是瘦的，點了偏瘦的爌肉，瘦肉部分不會乾柴，肥肉極度軟嫩，部用湯匙切一切跟白飯攪拌在一起實在有夠好吃，口味上比較清淡，一般漬物搭配的是蘿蔔乾，不過黑豬師的搭配的是貢菜，脆脆的口感比蘿蔔乾還要好吃！

菜尾湯

進階版白菜滷的味道，湯頭濃郁甘甜，還有鵪鶉蛋、豬皮、豬肚等配料，現在一般只能在辦桌菜上吃到，一口湯一口飯，味道真的很對味。

彰化有些控肉飯只賣到中午就沒了，還有些排隊的沒完沒了，不過這家黑豬師味道也很優秀，推薦可以來試試看。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

