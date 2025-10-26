快訊

全台最便宜的拉麵！桃園隱藏版「幸福豚骨拉麵」只要50元 招牌必點「炸雞拉麵」也才100元

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享

在這個什麼都漲的時代，桃園南崁居然還有50元拉麵，沒有招牌，若不是網友介紹真的很難發現，就隱身在南崁市場內，想吃必須等，每到營業時間總會湧現人潮，單點拉麵只要50元，加炸雞也只要100元，雞肉有三塊超大塊的，CP值超高，喜歡吃辣的別忘了加上它的泰式醬，享受多層次口感，成為桃園CP值高拉麵店。

小資女有福了，豚骨拉麵50元有豆皮、秋葵、筍片、海帶芽、玉米粒、蔥花、半顆溏心蛋等營養又豐盛，湯頭鮮甜好喝，月底想省錢的來這就對了。

店內座位不多，無冷氣夏天較熱，當天前往，大部份都選擇外帶

起來外酥內嫩，桌上備有甜辣醬可以加一點會更夠味。

最新DM，實際DM以店家為主。

招牌必點：炸雞拉麵100元，附三塊超大的里肌肉炸雞。

炸雞外酥內嫩，桌上備有泰式醬可以自行添加，這是一間被拉麵擔誤的炸雞店，非常特別好吃。

拉麵份量不多，但湯頭濃郁好喝，桃園居然有50元拉麵，真的超幸福的啦～

周業永拉麵

地址：桃園市蘆竹區立仁街21巷14號

營業時間：平日：11:30-13:00；17:00-19:00；星期六：10:30-13:00；17:00-19:00 星期日：10:30-13:00（周一二公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

