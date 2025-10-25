「老龍師肉包」飄香多年名店 vs. 「阿煜師肉包」在地人推薦！ 鹿港美食2大人氣肉包一次吃
udn走跳美食／涼子是也
「老龍師肉包」是我到鹿港必買的小吃美食！記得17年前第一次到鹿港吃到「老龍師肉包」之後，我就一試成主顧了！帶有香菇香氣、多汁又香甜的內餡完全是我的菜，一路從一個18元，吃到現在肉包一個要25元了，還是很愛～
而這次同場加映的鹿港肉包，還有鹿港在地人跟我推薦的「阿煜師肉包」，他說在地人都買這間，便宜又好吃，所以就買來吃看看啦～
老龍師肉包
老龍師肉包 店面位置
【老龍師肉包 中山二店】
電話：04 774 5252
地址：505彰化縣鹿港鎮中山路31號
營業時間：早上8:00-晚上19:00
公休日：週一
「老龍師肉包」除了三民本店之外，在中山路31號還有一間「老龍師肉包中山二店」，我們這次到訪的是中山二店，已經接近關店時間、沒什麼客人免等。如果不是直接要吃的話，可以直接買冷的，回家要吃再加熱～
老龍師肉包 菜單
老龍師肉包的菜單在店面招牌上，照片看不清楚，我直接打字在下面給大家參考喔~
|品項
|價格
|▪ 香菇鮮肉包
|25元
|▪ 黑糖桂圓饅頭
|20元
|▪ 黑糖蔓越莓乳酪
|20元
|▪ 枸杞胡蘿蔔饅頭
|20元
|▪ 蔥花捲
|20元
|▪ 紅豆花捲
|15元
|▪ 芝麻花捲
|15元
|▪ 牛奶饅頭
|10元
|▪ 水蒸鹹蛋糕（盒裝）
|150元
老龍師肉包 香菇肉包
老龍師香菇肉包，一個25元。包子外皮呈現淡淡奶白色、口感鬆軟，內餡使用當日現宰溫體後腿肉，肉質扎實且多汁，油脂比例適中，沒有惱人的大塊肥肉，而且吃的到整朵厚實香菇，香菇的鮮味與肉汁融合，帶菇香的甘甜滋味好好吃！連紅豆薏仁兩個小妮子都很愛～
阿煜師肉包
阿煜師肉包 店面位置
【阿煜師肉包】
電話：04 777 8825
地址：505彰化縣鹿港鎮民生路17號
營業時間：早上7:30-晚上19:30
阿煜師肉包位置就在鹿港天后宮附近的小巷內，可以拜拜完順路來買～
阿煜師肉包 菜單
|品項
|價格
|肉包
|22元（買十送一）
|起士饅頭
|22元
|黑糖饅頭
|10元
|鮮奶饅頭
|8元
阿煜師肉包 香菇肉包
阿煜師香菇肉包，一個22元。(買10送1)。包子外皮略為柔軟，麵皮微微的甜香。餡料雖然不像老龍師那麼飽滿、也沒有整朵的香菇，但滋味一樣是帶菇香的甘甜，一樣很順口～
老龍師肉包、阿煜師肉包 評價
「老龍師肉包」和「阿煜師肉包」口味上都是微帶甘甜有香菇鮮香的類型，我覺得都好吃。不過「老龍師肉包」的內餡更飽滿，還吃得到整朵香菇，雖然貴了一咪咪，但依舊是我的最愛啊，這個就看各人喜好啦！
