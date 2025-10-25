「老龍師肉包」飄香多年名店 vs. 「阿煜師肉包」在地人推薦！ 鹿港美食2大人氣肉包一次吃

快訊

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「老龍師肉包」是我到鹿港必買的小吃美食！記得17年前第一次到鹿港吃到「老龍師肉包」之後，我就一試成主顧了！帶有香菇香氣、多汁又香甜的內餡完全是我的菜，一路從一個18元，吃到現在肉包一個要25元了，還是很愛～

而這次同場加映的鹿港肉包，還有鹿港在地人跟我推薦的「阿煜師肉包」，他說在地人都買這間，便宜又好吃，所以就買來吃看看啦～

老龍師肉包

老龍師肉包 店面位置

【老龍師肉包 中山二店】

電話：04 774 5252

地址：505彰化縣鹿港鎮中山路31號

營業時間：早上8:00-晚上19:00

公休日：週一

老龍師肉包官方網站

老龍師肉包 FB 粉絲頁

「老龍師肉包」除了三民本店之外，在中山路31號還有一間「老龍師肉包中山二店」，我們這次到訪的是中山二店，已經接近關店時間、沒什麼客人免等。如果不是直接要吃的話，可以直接買冷的，回家要吃再加熱～

老龍師肉包 菜單

老龍師肉包的菜單在店面招牌上，照片看不清楚，我直接打字在下面給大家參考喔~

品項價格
▪ 香菇鮮肉包25元
▪ 黑糖桂圓饅頭20元
▪ 黑糖蔓越莓乳酪20元
▪ 枸杞胡蘿蔔饅頭20元
▪ 蔥花捲20元
▪ 紅豆花捲15元
▪ 芝麻花捲15元
▪ 牛奶饅頭10元
▪ 水蒸鹹蛋糕（盒裝）150元

老龍師肉包 香菇肉包

老龍師香菇肉包，一個25元。包子外皮呈現淡淡奶白色、口感鬆軟，內餡使用當日現宰溫體後腿肉，肉質扎實且多汁，油脂比例適中，沒有惱人的大塊肥肉，而且吃的到整朵厚實香菇，香菇的鮮味與肉汁融合，帶菇香的甘甜滋味好好吃！連紅豆薏仁兩個小妮子都很愛～

阿煜師肉包

阿煜師肉包 店面位置

【阿煜師肉包】

電話：04 777 8825

地址：505彰化縣鹿港鎮民生路17號

營業時間：早上7:30-晚上19:30

阿煜師肉包 FB 粉絲頁

阿煜師肉包位置就在鹿港天后宮附近的小巷內，可以拜拜完順路來買～

阿煜師肉包 菜單

品項價格
肉包22元（買十送一）
起士饅頭22元
黑糖饅頭10元
鮮奶饅頭8元

阿煜師肉包 香菇肉包

阿煜師香菇肉包，一個22元。(買10送1)。包子外皮略為柔軟，麵皮微微的甜香。餡料雖然不像老龍師那麼飽滿、也沒有整朵的香菇，但滋味一樣是帶菇香的甘甜，一樣很順口～

老龍師肉包、阿煜師肉包 評價

「老龍師肉包」和「阿煜師肉包」口味上都是微帶甘甜有香菇鮮香的類型，我覺得都好吃。不過「老龍師肉包」的內餡更飽滿，還吃得到整朵香菇，雖然貴了一咪咪，但依舊是我的最愛啊，這個就看各人喜好啦！

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

