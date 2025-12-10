吃過一次就愛上！台南美味低調早午餐 看似普通的「蒜香麵包+蘑菇濃湯」讓人驚豔

「順順料理所」是近期吃到喜歡的早午餐店，之前路過就很好奇是賣哪一類的餐點，馬上回家查了一下，餐點有早午餐盤、義大利麵、披薩，感覺都很好吃，隔天立刻約朋友一起去嚐鮮。

台南早午餐「順順料理所」外觀

順順料理所位於南區大成路上，鄰近金華路口，路過沒仔細看就會錯過，還蠻低調的。我們大約開店前5分鐘到，門口已經有三組客人在等候了！

台南美食「順順料理所」店內環境

內用空間不算大，木質溫馨的佈置，用餐環境還蠻舒適，座位間距離不會太壅擠，店內有5-6桌，一組用餐人數上限為3人，無提供訂位服務。

披薩｜番茄泥｜培根｜鳳梨丁｜拉絲起司300元

近期吃到喜歡的披薩就是這個！一上桌就很誘人，披薩上有培根及鳳梨丁，番茄泥為基底，吃起來有酸香滋味，濃濃的鹹香起司趁熱吃會拉絲，披薩餅皮也很優秀，厚薄度適中，現在看到還是回味無窮，真的好好吃。

小餐盤｜鍋煎火烤雞胸 295元

豐富的小餐盤裡面有雞胸肉、乾煎蔬菜及季節水果，搭配起司烤餅。

雞胸肉香煎簡單加上一點香料提味，肉質不柴，起司烤餅外層烤得酥脆，帶有嚼勁與香氣也很讚！整體吃完清爽不膩口，又有飽足感。

小餐盤加購B套餐140元/蒜抹醬麵包+蘑菇濃湯+60元飲料

這個蒜抹醬麵包真的超～好～吃！我平常不太吃蒜味麵包，這次來順順料理所竟然愛上！麵包烤的好酥脆，還有濃濃的蒜香。

濃湯也是出乎意外的好喝！原本想說大概就一般會喝到的濃湯，嚐上一口後完全愛上耶！有著濃郁香氣與綿密口感，可以沾上麵包也很對味，吃完還想再來一份。

阿薩姆紅茶/蜜香紅茶

台南南區美食「順順料理所」菜單

菜單有披薩、義大利麵、小餐盤、小食類及飲品，餐點選擇我覺得還蠻多樣化，有興趣的朋友可以去吃看看囉～吃完這餐我跟朋友都覺得等待是值得的，這次點的都好好吃！下次還想去試試義大利麵。

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

