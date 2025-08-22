快訊

30年「雅室牛排」插旗台中七期開幕了！經典牛排、戰斧豬排統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

台北經營逾30年的老字號「雅室牛排」進軍台中七期，即日起起於NTC國家商貿中心1樓（原THE WANG店址）試營運。新店延續品牌一貫的典雅氛圍與服務尺度，主打約會、商務聚餐等情境。必喝蘑菇濃湯以「濃郁菇香、滑順綿密」直球圈粉，暖胃開場就先加分。

圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

午間推出6oz經典商業午餐，每客$680起（另加10%），一次把沙拉、手工麵包、湯品與鮮榨果汁都配齊。麵包外酥內軟，影片字卡寫得直接：「單吃就很好吃」；搭配濃湯與清爽沙拉，份量與內容兼顧，價格帶對上班族友善，想快速又有儀式感地用餐相當合適。

至於一般主餐選擇延伸到單點品項，包括「雅室經典牛排」$720，外皮煎至金黃微脆、三分熟粉嫩多汁，帶出溫潤堅果香；肉食控也可試試「新增豐1983台灣戰斧黑豬」$880，火候掌握讓外脆內嫩、油脂香而不膩，佐蜂蜜芥末醬酸甜提味。門市資訊：台中市西屯區朝富路137號，電話04-22558828；營業時間11:30–15:00、17:30–22:00。開車族可停市政北六路236號「交通局朝富站停車場」，步行即可抵達。

圖／雅室牛排提供（此為桃園藝文店示意）
圖／雅室牛排提供（此為桃園藝文店示意）

