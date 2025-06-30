一開店就滿座！模範街巷弄裡的人氣牛肉麵 湯頭好喝用料也用心

這家位在模範街巷弄的▸今水牛肉麵/拌麵◂自去年初開幕以來一直都很有人氣，刻意在開店前時間抵達已經看到門口有等候人潮，由於今水店內座位不多加上只能現場候位，如果想要早點吃到還是比較建議稍微在營業時間前抵達才能第一批入座哦！

可以先看一下今水提供的注意事項，重點是如果進店後是客滿狀態，要記得先填寫候位表、而且要在現場等待叫號。

今水（牛肉麵/拌麵）

地址：台中市西區模範街3巷22號1樓

電話：04-2301 9188

營業時間：11:40-14:00、17:00-20:00 （週一公休）

今水牛肉麵/拌麵│環境介紹

進店後會看到候位表放在置在右手邊的兒童座椅上，飲料冷藏箱旁則是自助點餐機。

視線正前方是圍繞著工作區的吧台座位，點完餐後工作人員會安排入座。

加上側邊的三人座＆四人座，座位總共就大約十來個而已～

茶水和餐巾紙自助區。

今水的工作人員都是年輕團隊，出餐也蠻快的。

今水牛肉麵/拌麵│菜單Menu

菜單以牛肉麵／乾拌麵／小菜為主，看了菜單其實每款都想試看看耶！

今水牛肉麵/拌麵│餐點內容

座位前有食用建議可以先參考一下。

愛吃辣的朋朋也可以加入他們特製的辣油哦！

小黃瓜

小菜先上桌啦！小黃瓜切成長條片狀，口感很脆口，帶些微辣味還有一些甜度。

今水豆干

豆干很入味，鹹度稍稍偏重一些。

初次造訪點了基本的清紅燒牛肉麵（右邊）+蠻多人推薦的番茄牛肉麵（左邊）試試！外觀看起來很像，只是左邊湯頭有加了蕃茄～

除了牛肉之外，還有半顆溏心蛋、玉米筍、豆芽菜、空心菜和小白菜等配料，蔬菜量跟一般傳統牛肉麵相比算很豐富。

今水的牛肉部位使用牛頰肉和牛腱心，口感處理得都蠻軟嫩的！不會有難嚼的感覺。

湯頭是用是用牛大骨跟洋蔥去熬的，喝起來清甜香醇不會太厚重，但番茄牛肉麵的湯頭喝起來比清紅燒牛肉麵再濃郁一點，有番茄的酸甜跟一點微辣的感覺，還帶點蒜味，是可以一直喝不會覺得口渴的湯頭哦！

番茄牛肉麵選擇搭配的麵條是拉麵，口感有Q彈！

清紅燒牛肉麵則是搭配刀削麵，口感比較偏軟，和拉麵相比的話小吠個人會比較偏好拉麵的Q彈口感～

這天吃完今水覺得雖然價格稍高一點，但口味上蠻喜歡的耶！也感覺得到湯頭和用料有用心，有機會再來試看看他們家的乾拌麵囉～

今水（牛肉麵/拌麵）

地址：台中市西區模範街3巷22號1樓

電話：04-2301 9188

營業時間：11:40-14:00、17:00-20:00 （週一公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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