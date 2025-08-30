關渡好吃義式冰淇淋專賣店，買大送小一球只要60元！最愛西瓜口味好清爽

在勝記油飯吃完午餐後，天氣熱到想吃冰，斜對面剛好就有一間香草國度，每次到北投關渡都會注意到這間，剛好夏天天氣熱，適合來杯冰淇淋。

香草國度提供內用座位，有時間的話可以坐下來慢慢品嚐。

有不少馬克杯以及保溫杯，不知是否販售用。

香草國度的冰淇淋口味很多，每一種口味看起來都很吸引人；一大球是60元，買大送小，兩大球是90元，一個人淺嚐其實一大球就夠了，因為還會送一小球。

另外也有咖啡和抹茶牛奶、巧克力牛奶等。

當天有香草、百香果、薄荷巧克力、芝麻、焙茶、西瓜、水果優格、萊姆葡萄、巧克力、海鹽花生等。

一大球60元還送一小球，淺嚐剛剛好。

大人口味選了焙茶跟基本的香草，焙茶的茶香很濃郁，在口腔中散發醇郁的焙茶氣息，香草也很香甜，不過甜度上稍高。

個人覺得香草國度的水果系列口味都很不錯，像是西瓜吃起來很清甜，乳脂肪感沒那麼厚，就像吃真的西瓜般的清爽，特愛這口味。水果優格以優格味為主，酸酸甜甜的比較不容易膩。

另外一杯的口味選擇香草+水果優格。

香草國度的冰淇淋不太像義式冰淇淋，乳脂肪感比較重，不過價格上便宜，如果不是很愛奶味重的朋友，可以選擇水果系列的口味，會比較清爽些。

所在地址：臺灣台北市北投區知行路316巷4號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：02-2858-3247

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

