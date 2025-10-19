新北也有好吃的鍋燒麵！每日現煮湯頭＋澎湃配料，十多種湯頭想吃哪款自己搭

想找一碗好吃的鍋燒麵，在台北真的不容易！鍋燒麵雖然是台灣很常見的小吃，但在台北能找到用心經營的鍋燒麵專賣店並不多，最近發現板橋埔墘開了一家鍋燒專賣店——二春外鍋燒專賣店，二春外鍋燒專賣店總店在三重，在當地擁有超人氣，前陣子在樹林也開了分店，這回展店到我的地盤，想吃好吃的鍋燒麵，在板橋就能吃到，實在太開心！

二春外鍋燒專賣店標榜每日現熬湯頭，使用蔬菜、魚骨天然食材，不用化學粉，不用速成高湯，讓每一碗鍋燒麵都喝得到真材實料的鮮甜，讓人一喝就愛上！

並提供十多款鍋燒湯底、搭配意麵、烏龍麵、拉麵、冬粉任選，還有炸物和澎湃配料，這裡絕對是值得專程來吃的一家代表店。

二春外鍋燒專賣店板橋埔墘店｜交通位置

二春外鍋燒專賣店板橋埔墘店在板橋永豐街上，搭乘捷運環狀線至板新站，走過來約6分鐘即可抵達，開車的話可以停在永權實業板橋成功場，或路邊停車格，我騎車前往，所以是停機車格，最方便啦！

二春外鍋燒專賣店 板橋埔墘店

地址：新北市板橋區永豐街23號

電話：0930-451662

二春外鍋燒專賣店板橋埔墘店｜用餐環境

店面不大，整體乾淨明亮，隱約能看到開放式廚房，看著店員在開放式廚房裡忙進忙出，鍋裡的湯一直滾著，空氣中都是柴魚和蔬菜的香氣，讓人食慾大開。

二春外鍋燒專賣店，他們的基底都是用蔬菜、魚骨每天熬湯，不加速成粉，不只把湯頭煮得甘甜清爽，配料也給得大方。

每個座位底下備有置物箱，隨身物品不落地，好貼心！

最前方有餐具、醬料可自取～

二春外鍋燒專賣店板橋埔墘店｜菜單價格

二春外鍋燒專賣店菜單光湯頭就有超過10種，沙茶、味噌、藥膳、剝皮辣椒、麻奶、泰式酸辣、蒜香豚骨……完全可以每天來挑一款不重複，主食還能自由搭配意麵、烏龍麵、拉麵、冬粉、泡麵、寬粉、白飯，想吃哪款自己搭出不同組合，價格親民，落在130～240元，另外還可以加料，以及涼拌小菜，炸物種類也超多的！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

二春外鍋燒專賣店板橋埔墘店｜餐點品嚐

剝皮辣椒烏龍麵

經典鍋燒系列的內容物有：白蝦、蛤蜊、豬肉片、高麗菜、小白菜、起司魚豆腐、鱈魚丸、蛋。

湯頭一上桌就聞到剝皮辣椒的香氣，湯頭喝起來溫潤，是屬於小辣的程度，但不嗆喉、越喝越順口，烏龍麵條吸滿湯汁，每一口都充滿剝皮辣椒的甜香和雞湯鮮味，而且很厲害的是烏龍麵條吃到最後，還保持一致的Q度！喜歡烏龍麵的朋友推薦必點～

喜歡配料多一點的朋友可以選他們的鍋物組合，鍋物組合有蛋餃、魚餃、蟹肉棒、鱈魚丸、米血、起司魚豆腐，通通一次滿足。

加入了澎湃鍋物配料，整個升級成小火鍋了～搭配的是烏龍麵，Q彈有勁，吃到最後也不會變得糊糊爛爛，口感超讚的！

燒肉鍋燒麻奶拉麵

燒肉鍋燒系列內容物：叉燒肉、豬肉片、高麗菜、小白菜、溏心蛋

店家自製的叉燒現場炙燒，整個把油脂香氣給逼出來！

麻奶湯頭一端上桌麻辣的香氣先撲鼻而來，接著牛奶把辣度溫柔包起來，變得香濃順口，除了有五片炙燒叉燒肉，還有7片豬肉片，霸氣的擺好擺滿！真的有種在吃拉麵的錯覺，這碗適合肉肉控的朋友，絕對可以吃得很滿足～

喝一口，先是麻香，再是奶香，最後是微辣後勁，層次非常豐富，喝起來濃郁但不膩口。搭配炙燒燒肉片，油脂與湯頭完美融合，一口麻香、再配一口肉，超過癮。

拉麵吸附麻奶湯頭，每一口都超濃郁，是重口味愛好者的天堂。

好蝦鍋燒泰式酸辣意麵

好蝦鍋燒系列內容物：草蝦、白蝦、蛤蜊、高麗菜、小白菜、溏心蛋

泰式酸辣湯底很像泰式的冬陰，混合甜、酸、辛辣口味，酸辣湯頭酸得剛好、辣度剛好提味不嗆喉，店家選用的是屏東九如的檸檬，難怪香氣特別濃郁，讓整體很加分。

好蝦鍋燒的蝦子份量給得很足，除了白蝦，還有一隻超大的草蝦，蝦子新鮮又彈牙，蝦控必點，和鍋燒意麵的組合意外合拍，吸收飽滿湯汁，一口酸一口辣，越吃越開胃，這碗很適合天氣悶熱或想要換個口味時來一碗。

超值組合（天婦羅炸蝦/黃金豬排）

二春外鍋燒除了鍋燒麵，還有炸物組合可以加點。

天婦羅炸蝦外皮酥脆，咬下時發出清脆的「卡滋」聲，蝦肉甜嫩，配湯或單吃都很讚。

黃金豬排厚切炸到金黃酥脆，咬下去多汁，蘸著醬汁吃，風味更佳！二春外鍋燒炸物真的很有水準，一定要試試！

我們當天用餐有3個人，剛好各選一種，直接吃好吃滿，尤其是金桔檸檬，搭配今天口味較重的主食超解膩的呢！

二春外鍋燒不管是湯頭現熬、麵條口感、配料豐富度都很到位，能感受到店家的用心，住在 板橋埔墘 或想找好吃的 板橋鍋燒麵 的人，真的可以來試試，把你對鍋燒麵的想像拉到新高度！

