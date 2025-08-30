一開40年傳三代！ 高雄「埔里松切仔料」平價好吃高雄宵夜麵攤，必點米苔目、脆腸、炸魚卵
udn走跳美食／美食好芃友
最近好友在高雄和平大統一帶找到這間低調但每天生意都很好，從晚餐賣到宵夜的高雄切仔料麵店：埔里松切仔料。從阿嬤開始賣，到現在已傳三代，開了40年。
必點的是用阿嬤傳承的肉燥煮的乾麵、米苔目！以及多樣選擇又平價的切仔料，像脆腸、炸魚卵、過貓沙拉、小卷等都非常受歡迎。傍晚開始賣到凌晨，不管晚餐時段或是宵夜，只要有開都超多人來買！
一賣40年！高雄古早味麵店：埔里松切仔料
朋友說騎車經過高雄和平二路，有間低調的高雄麵店每次都很多人。前天突然想到，約朋友下班來吃，結果平日一開店還是人潮滿滿～
其實這次是來第二次了！邊排隊邊跟兩位闆娘姊姊聊天，才知道「埔里松」是來自阿嬤。
阿嬤來自埔里，來南部打拼後傳承麵攤的肉燥下來，後來第二代開始增加了很多切仔料菜色。（下圖左為第三代闆娘、右為第二代闆娘）
高雄埔里松切仔料菜單
其實這裡賣的麵價位蠻平實，麵大碗也就50元，也有一些湯、小菜等可以選擇。
不過這裡可不是只是麵店，是切仔攤！切仔料選項挺多～價格大多在一盤50-100，很平價，點餐都可以問～
但也有蠻多菜色不在冰櫃或菜單上！像這我這次去遇到了現炸魚卵～
好吃高雄宵夜麵攤、切仔料：埔里松切仔料
▼乾米苔目（小） $40
給大家戲看他的肉燥，跟南部肥肉為主的肉燥不同，埔里松的肉燥是肥瘦都有，然後加油蔥下去炒香氣超棒，並且全程沒有放糖（我有確認哈哈）
我覺得跟帶甜味的南部肉很不同，非常香非常好吃！（辣油是我自己加）
我想說好久沒吃米苔目，結果一吃覺得也太好吃～～其實乾麵也是用一樣的肉燥，但我很愛米苔目的ＱＱ口感～這家乾米苔目真的是目前我在高雄市區吃到最喜歡的！！
▼湯米苔目（小）$40
朋友愛喝湯，大熱天照樣點湯。他家米苔目泡在熱湯也不會太軟。但重點是肉燥加高湯後依舊超香！！要是冬天來我一定會點湯的～
接著埔里松切仔料小菜們！
▼脆腸 $50 ▼炸魚卵 $100
脆腸是必點！有拌蔥花、辣椒跟一點香油，味道層次蠻豐富不無聊。炸魚卵的魚卵本身不錯，口感是偏炸比較乾爽。
▼蜆仔 $50
蜆仔控好友到哪裡都要點！！
▼豬尾巴 $60
看別桌點才知道的隱藏菜色，豬肉頗新鮮，蒜味明顯。
▼過貓沙拉 $50
切仔攤難得看到的過貓沙拉，也是每個熟客幾乎都會點的！！選的過貓很嫩，沙拉醬比例剛好，吃起來很爽口！！超愛這個～
埔里松切仔料評價/用餐心得
真的感謝好友無意中挖到的好吃高雄切仔料寶藏店！！
米苔目的肉燥香一吃愛上，切仔料也都有自己特色，重點是價格實在～也難怪每到用餐時間就大排長龍！
推薦給住高雄苓雅新興一帶，想找好吃平價高雄乾麵、高雄切仔料攤的大家！
埔里松切仔料
地址：高雄市新興區和平一路277號
營業時間：17:30–00:00
（週一公休）
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言