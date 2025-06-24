快訊

華碩漲停為哪樁？市場點名2原因 「這檔高股息ETF」進場助攻

最低599元起！ 路易莎Buffet「青焰牛排館」插旗台中麗寶 開幕4人行1人免費、大明蝦+鮑魚千元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

中部吃貨追起來！以咖啡起家的路易莎餐飲集團持續跨界出招，這回帶著超夯牛排Buffet品牌「青焰炭火熟成牛排」正式進駐台中麗寶樂園渡假區的「福容大飯店」與「賽車主題旅店」2飯店，推出限時開幕優惠，四人同行一人免費，搭配大明蝦、鮑魚、百道自助餐吃到飽，盡情大啖海陸饗宴！

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

台中又多了高CP值吃到飽可選擇！以熟成牛排聞名的「青焰炭火熟成牛排」這次正式插旗台中，選址熱鬧的麗寶渡假區，開幕首波主打「主餐＋百道自助餐Buffet」的半自助形式，從炙烤牛排到焗烤龍蝦、德國豬腳、嫩煎鮭魚等，最低只要599元起，輕鬆就能吃好又吃飽。

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

青焰自助吧更是誠意滿滿，強打超過百道料理，搭配高檔海陸組合，頂規套餐不到千元。人氣最高的「豪華海陸雙拼套餐」內含大明蝦、鮑魚與紐約客牛排，售價1,148元；「頂級海鮮套餐」則主打鮑魚與大明蝦，售價948元，偏好炭火牛排的也有798元的套餐選擇。若只享用自助吧，價格也很親民，每人600元即可開吃。

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

特別的是，自助吧還設有「光焙若蔬食區」，由連續三年獲得素食界米其林「綠．蔬食評鑑指南」星級肯定的團隊打造，顛覆傳統Buffet對素食者的侷限；現在開幕期間至7/10前，不分平假日推出「四人同行一人免費」優惠，等於最低每人平均不到600元就能享受主餐＋自助吧，超高CP值成為是家庭聚餐、情侶約會等絕佳選擇。

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供
青焰炭火熟成牛排。圖／路易莎咖啡提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

鮑魚 青焰 蔬食 素食 牛排 吃到飽

相關新聞

最低599元起！ 路易莎Buffet「青焰牛排館」插旗台中麗寶 開幕4人行1人免費、大明蝦+鮑魚千元有找

最低599元起！ 路易莎Buffet「青焰牛排館」插旗台中麗寶 開幕4人行1人免費、大明蝦+鮑魚千元有找

台中也有「地中海餐酒館」！擁有義法料理深厚底蘊，必點招牌海鮮燉飯、提拉米蘇

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 搬來台中工作近10年，聽聞這間「RISO RISO里頌地中海餐酒館」許久，最近終於有機會來嚐鮮啦！前身為擁有近20年深厚底蘊的義法料理餐廳，現專注於地中海料

台中東勢美食！ 高CP值冰品飲料店「第四橫街那家」 必吃西瓜牛奶雪花冰&黑糖仙草鮮奶

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 台中東勢美食「第四橫街那家」，位於東勢文化園區周邊的冰品及飲料專賣店，水果雪花冰用料很實在，黑糖仙草鮮奶也非常好喝！但是店家每日供應的數量有限，通常都會提前售完，

台中在地多年日式質感火鍋名店，近40種豐富食材自助吧，蔬食、飲品、冰品都吃到飽

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 深耕在地多年中部火鍋名店「十二段鍋物堂」你們吃過了嗎？主打口味多元的質感日式鍋物，同時還有著近40種豐富食材的自助吧蔬食可以吃到飽，甚至就連飲品、冰品也統統

台中免費親子戲水推薦 潭雅神綠園道讓你玩瘋一整天！

夏天怎麼少得了玩水行程？台中潭雅神綠園道中科公園戲水區6月14日正式回歸，免費、好玩、又消暑，絕對是親子同遊的首選！

玩台中神選擇！住「台中火車站」附近，交通方便、價格便宜、滿滿的C/P值

【FunTime小編群】台中火車站附近有超多景點可以逛，宮原眼科、第四信用合作社、台中公園、第二市場都在附近，要吃、要逛一應具全真的超級方便，但你想好要住哪裡了嗎？還沒想好的話剛剛好~因為小編整理了以下幾間走路10分鐘內就能到台中火車站的飯店，不僅交通方便，價格還平價，這集為你帶來滿滿的C/P值！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。