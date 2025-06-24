最低599元起！ 路易莎Buffet「青焰牛排館」插旗台中麗寶 開幕4人行1人免費、大明蝦+鮑魚千元有找
中部吃貨追起來！以咖啡起家的路易莎餐飲集團持續跨界出招，這回帶著超夯牛排Buffet品牌「青焰炭火熟成牛排」正式進駐台中麗寶樂園渡假區的「福容大飯店」與「賽車主題旅店」2飯店，推出限時開幕優惠，四人同行一人免費，搭配大明蝦、鮑魚、百道自助餐吃到飽，盡情大啖海陸饗宴！
台中又多了高CP值吃到飽可選擇！以熟成牛排聞名的「青焰炭火熟成牛排」這次正式插旗台中，選址熱鬧的麗寶渡假區，開幕首波主打「主餐＋百道自助餐Buffet」的半自助形式，從炙烤牛排到焗烤龍蝦、德國豬腳、嫩煎鮭魚等，最低只要599元起，輕鬆就能吃好又吃飽。
青焰自助吧更是誠意滿滿，強打超過百道料理，搭配高檔海陸組合，頂規套餐不到千元。人氣最高的「豪華海陸雙拼套餐」內含大明蝦、鮑魚與紐約客牛排，售價1,148元；「頂級海鮮套餐」則主打鮑魚與大明蝦，售價948元，偏好炭火牛排的也有798元的套餐選擇。若只享用自助吧，價格也很親民，每人600元即可開吃。
特別的是，自助吧還設有「光焙若蔬食區」，由連續三年獲得素食界米其林「綠．蔬食評鑑指南」星級肯定的團隊打造，顛覆傳統Buffet對素食者的侷限；現在開幕期間至7/10前，不分平假日推出「四人同行一人免費」優惠，等於最低每人平均不到600元就能享受主餐＋自助吧，超高CP值成為是家庭聚餐、情侶約會等絕佳選擇。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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