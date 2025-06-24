「啤酒買1送1」喝到月底！ 「GBA南港LaLaport」超狂優惠倒數 爽嗑「限量雪酪、幸運靴啤酒」壽星招待

經典美式鮮釀餐酒館「吉比鮮釀餐廳」（GBA）第八間據點於6月份在LaLaport南港4樓正式開幕，讓台北南港區迎來全新聚會熱點，拉高夏日食桌質感，集結吃、喝、拍照打卡於一身，開幕活動進行倒數計時中，吃貨們把握衝一波，最划算的啤酒買一送一不可錯過了！

圖／翻攝吉比鮮釀餐廳臉書

GBA南港LaLaport新店面，入口以綠意植栽迎賓，質感輕奢吧台選用玫瑰金色調搭配代表乾杯的「PROST」吊燈，場地容納165席以上，設置可容納約40人的獨立包廂，適合好友小聚與派對活動的舒適聚會空間，也成為拍照打卡的IG熱點。

圖／翻攝吉比鮮釀餐廳臉書

圖／翻攝吉比鮮釀餐廳臉書

即日起至6/30把握限時開幕優惠，慶祝新店開幕的重磅回饋「鮮釀啤酒買一送一」爽喝到月底，還不限時、不限量熱情供應，同步加碼「會員點數加倍送」，白玉會員滿100元贈2點、黃金會員滿100元贈4點、紅鑽會員滿100元贈6點，點數可折抵現金或兌換餐飲。

圖／翻攝吉比鮮釀餐廳臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

明星新品「小麥愛爾雪酪」強勢登場，選用世界啤酒大獎冠軍的小麥麥芽愛爾鮮釀與天然水果調和，無任何人工添加，保留啤酒花與桂花香氣，限時販售至7/6，每份特價160元，為台北南港店期間限定供應的夏日清涼小點心；另還有，GBA專為壽星打造的「1000ml幸運靴啤酒」，可任選喜愛的鮮釀啤酒入靴，當月壽星到店用餐並出示證件，免費招待一杯，喝下去好運一整年。

圖／翻攝吉比鮮釀餐廳臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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