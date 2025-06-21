爭鮮新款甜點爆紅！ threads網友激推「百香果冰沙」狂嗑3份、「芒芒小鴨聖代」限時賣萌搶拍一波

爭鮮爆款甜點來了！爭鮮新推出的兩款冰品甜點「百香果冰沙」與「芒芒小鴨聖代」爆紅，近期在Threads社群平台上引爆談論度，造型可愛、價格親民、口感酸甜消暑，讓人一吃上癮，甚至被網友封為「被甜點耽誤的壽司店」，愛嘗鮮的冰品冰，這波限定甜點要追！

清爽酸甜「百香果冰沙」一盤40元 網友激推：爆吃3顆

一出場就圈粉的「百香果冰沙」，是近期網路上最夯的銅板甜點！不只在爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS 與 MAGiC TOUCH 全台門市同步販售，價格只要40元，CP值超高。

圖／爭鮮提供、翻攝爭鮮IG

這款冰品最大亮點就是保留百香果原殼，填入酸甜冰沙，一口咬下酸爽沁涼。有網友在Threads上狂讚分享：「第一次點一顆完全不夠吃，後來直接爆吃三顆，希望變成常態商品」，也有人大讚「吃起來像百香果＋養樂多冰淇淋的混合」、「口感滑順像雪酪」！

芒果霜淇淋+甜筒組成「芒芒小鴨聖代」 萌樣小鴨只賣到7月初

除了百香果冰沙，爭鮮PLUS近期更推出超吸睛限定甜點「芒芒小鴨聖代」，用香濃芒果醬、霜淇淋與甜筒打造出一隻「醜萌系小鴨」，每份售價80元，意外爆紅成為門市裡最搶拍的打卡明星。

圖／爭鮮提供、翻攝爭鮮IG

特別的是，這隻小鴨很容易「融化崩壞」，不少網友分享拿到後幾分鐘小鴨就「鴨扁」變形，賣萌模樣成為拍照趣味話題焦點。甜點預計只販售到7月初，想朝聖這隻醜萌小鴨的人記得要把握時間！

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