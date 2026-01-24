銅板價吃到飽！ 新竹超佛心美食「關西大碗公麵」 只要60元，俗又大碗又可以免費吃到飽

如果要提到佛心的關西美食，那不能不提到這間【關西大館公麵】，只要銅板$60塊，老闆一定讓各位飽著離開。雖然就位於超熱門的ㄤ咕麵旁邊，但正餐時間一到，還是會有超多的老饕會在關西大碗公麵的門口準時排隊。如果喜歡俗又大碗的人，這間真的可以先收藏起來。

關西大碗公麵｜店家資訊

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號

電話：03 587 4713

這間【關西大館公麵】早在很早之前就已經默默的收進了我的手袋名單中，即便它就靜靜地開在人氣關西美食【ㄤ咕麵】旁邊。，光環似乎容易被搶走，但只要接近正餐時段，你就會發現另一道風景——熟門熟路的老饕，會默默在 關西大館公麵 的門口排起隊伍。

這裡沒有過多宣傳，也沒有華麗裝潢，靠的全是長年累積下來的口碑。

走進店內，這裡的座位不算多。牆上掛著老菜單，桌椅簡單卻乾淨，來這裡吃飯的人，從學生、上班族到在地長輩都有，沒有觀光客的喧鬧，更多的是「今天想吃一碗安心的麵」的踏實感。

除了招牌的大碗公乾麵，手工餛飩、米粉、板條同樣是許多客人的固定班底；再切上一盤滷味，魯蛋、豬皮、肝連隨意搭配，簡單卻超級對味。

一碗只要銅板價 $60 元，份量卻完全不手軟，老闆像是深怕客人餓著離開一樣，碗公一上桌就能感受到那種「老派卻真誠」的用心。

麵條堆得高高的，醬汁給得豪邁，拌開後每一口都紮實又滿足，難怪不少在地人都是一吃好幾十年。

那種熟悉的醬香與油蔥香，讓人一吃就知道——這是標準的客家日常味。

而且不僅僅是大碗，如果這一碗吃不夠的話，都還可以再跟老闆夫妻說，可以在免費續，而且是讓各位吃到飽的那一種。

如果各位喜歡，俗又大碗、價格親民、吃得飽也吃得暖心的小吃，那這間關西大館公麵真的可以先收藏起來。下次來到關西，不妨避開人潮最滿的名店，轉個彎，給自己一碗最純粹的在地滋味。

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號

電話：03 587 4713

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」