快訊

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

銅板價吃到飽！ 新竹超佛心美食「關西大碗公麵」 只要60元，俗又大碗又可以免費吃到飽

黑皮的旅遊筆記／ 文、圖／黑皮

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記

如果要提到佛心的關西美食，那不能不提到這間【關西大館公麵】，只要銅板$60塊，老闆一定讓各位飽著離開。雖然就位於超熱門的ㄤ咕麵旁邊，但正餐時間一到，還是會有超多的老饕會在關西大碗公麵的門口準時排隊。如果喜歡俗又大碗的人，這間真的可以先收藏起來。

關西大碗公麵｜店家資訊

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號

電話：03 587 4713

這間【關西大館公麵】早在很早之前就已經默默的收進了我的手袋名單中，即便它就靜靜地開在人氣關西美食【ㄤ咕麵】旁邊。，光環似乎容易被搶走，但只要接近正餐時段，你就會發現另一道風景——熟門熟路的老饕，會默默在 關西大館公麵 的門口排起隊伍。

這裡沒有過多宣傳，也沒有華麗裝潢，靠的全是長年累積下來的口碑。

走進店內，這裡的座位不算多。牆上掛著老菜單，桌椅簡單卻乾淨，來這裡吃飯的人，從學生、上班族到在地長輩都有，沒有觀光客的喧鬧，更多的是「今天想吃一碗安心的麵」的踏實感。

除了招牌的大碗公乾麵，手工餛飩、米粉、板條同樣是許多客人的固定班底；再切上一盤滷味，魯蛋、豬皮、肝連隨意搭配，簡單卻超級對味。

一碗只要銅板價 $60 元，份量卻完全不手軟，老闆像是深怕客人餓著離開一樣，碗公一上桌就能感受到那種「老派卻真誠」的用心。

麵條堆得高高的，醬汁給得豪邁，拌開後每一口都紮實又滿足，難怪不少在地人都是一吃好幾十年。

那種熟悉的醬香與油蔥香，讓人一吃就知道——這是標準的客家日常味。

而且不僅僅是大碗，如果這一碗吃不夠的話，都還可以再跟老闆夫妻說，可以在免費續，而且是讓各位吃到飽的那一種。

如果各位喜歡，俗又大碗、價格親民、吃得飽也吃得暖心的小吃，那這間關西大館公麵真的可以先收藏起來。下次來到關西，不妨避開人潮最滿的名店，轉個彎，給自己一碗最純粹的在地滋味。

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號

電話：03 587 4713

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

關西 美食 上班族 吃到飽 觀光 新竹美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

銅板價吃到飽！ 新竹超佛心美食「關西大碗公麵」 只要60元，俗又大碗又可以免費吃到飽

如果要提到佛心的關西美食，那不能不提到這間【關西大館公麵】，只要銅板$60塊，老闆一定讓各位飽著離開。雖然就位於超熱門的ㄤ咕麵旁邊，但正餐時間一到，還是會有超多的老饕會在關西大碗公麵的門口準時排隊。如果喜歡俗又大碗的人，這間真的可以先收藏起來。

360元爽吃60種吃到飽！ 桃園唯一分店「二旭鍋」在IKEA新開幕美食商店街 開幕打卡送大蝦

桃園青埔IKEA一樓美食商店街新開幕！桃園唯一《二旭鍋》就在這裡，離捷運很近，交通方便、附設停車場，餐廳採用開放式空間設計，一目了然，視野寬敞舒適，點火鍋主食369元自助吧超過60種吃到飽，升級湯底整支牛大骨超狂的，自助區吃得到南部滷肉飯搭配6種配料，還有奶油松露野菇炊飯與少見泰奶雪花冰機，搭配開幕慶活動送海虎大蝦活動，真的有澎湃啦～

來趟拉拉山之旅！逃進雲海與森林裡：拉拉山住宿精選提案

【FunTime小編群】達觀山原名拉拉山，平時除了以盛產水蜜桃及千年神木聞名，拉拉山的雲海、日出以及春季櫻花盛開時更是吸引大量人潮前來拉拉山朝聖！若是想規劃個拉拉山之旅，一定要訂到適合的住宿才能好好的玩，免於舟車勞頓。快跟著小編看看有哪些拉拉山推薦住宿吧！

寒流催色落羽松轉紅 新竹「五大賞落羽松秘境」必去

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒流接連報到，氣溫驟降，也悄悄替新竹縣染上冬季限定的浪漫色彩。各地落羽松林陸續由翠綠轉為金黃、橘紅，點綴山林、水岸與步道景致，成為歲末年初最受歡迎的賞景亮點。新竹縣政府精選縣內

起司控好嗨！ 桃園「薑太宮 市井小火鍋」能吃到起司瀑布流火鍋雞 1鍋2吃超值又平價

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 起司控準備嗨起來！來這家開趴了。一人平價火鍋只要298＋88元就能擁有起司瀑布流火鍋雞，熱燙燙的起司熔岩就這樣給他鋪滿整鍋，滿滿的都是起司，起司多到怎麼吃都

桃園「功德林」20年手藝不失傳！ 主廚女婿「摩素師」傳承 「經典蘿蔔糕」重現江湖

這款蘿蔔糕完全依照功德林老師傅的實戰配方打造：嚴選蘿蔔比例，保留大塊蘿蔔絲的清甜香氣；經過無數次測試，調配出「不需退冰、拆封直接下鍋」的超方便設計；煎出來就是大家最愛的「外酥內軟、鮮甜不膩」風味！目前「摩素師」的周邊商品已插旗 Mia C’bon、家樂福及官網，想念老店滋味的朋友們趕緊衝一波！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。