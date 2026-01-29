彷彿瞬移日本京都的絕美祕境！南投埔里預約制「築樂珈琲」 老饕鎖定招牌定食

想拍美照、想坐下來好好聊兩小時來南投埔里築樂珈琲準沒錯，提起南投景點、埔里美食，這家預約制的築樂珈琲，在Kiwi口袋名單裡很久，終於有機會可以帶爸媽一起來吃吃飯，享受日式美學體驗。踏入那座被翠綠落羽松與精緻石燈籠環繞的私人庭園開始，就能感受遠離塵囂的靜謐氛圍，餐點很有水準，定時也很美味，午茶也很多人來此體驗用餐，南投預約制美食（這點最重要，沒預約搜到也吃不到），慢下來享受一場視覺與味覺雙重療癒的深度午茶時光。

南投埔里築樂珈琲 秒飛日本

走進築樂，映入眼簾的是廣闊的草皮還有落羽松小徑，超美耶！隱身於埔里山間的築樂珈琲日式庭園，將自然美景與人工造景完美融合，四季皆有不同的色彩，甚美。

南投埔里築樂珈琲 在哪？

南投埔里築樂珈琲住址在南投縣埔里鎮桃米路12-11號，建議過了暨南大學再導航才不會一直迷航喔！

我們預約來用餐，預約也可以確保每位客人的體驗品質。我喜歡這沉靜的氛圍，日式木造建築，內部空間寬敞明亮。

大片的落地窗當陽光透過木格窗灑落，空氣中彷彿都飄散著淡淡的檜木與茶香，讓這裡更佳的有侘寂之美。

進屋要脫鞋、穿襪子，坐在榻榻米上吃飯，對長輩或腰力不好的人來說其實有點累。我們有長輩就坐安排在靠窗座位～

池塘裡的魚兒悠游，搭配遠處的山巒背景有種一秒飛日本的感覺。

老饕鎖定招牌餐點

款款套餐都很經典也是靈魂主角，想吃炸豬排定食、番茄燉牛肉定食、海鮮炸蝦定食。

外酥內嫩的炸豬排，雖然是安全牌但水準穩定，擺盤也很漂亮，適合拍照。

香氣十足的炸蝦定食，每一口都能感受到慢工出細活的誠意。

酥脆脆的好美味～卡滋卡滋的停不下口呀！

紅酒燉牛肉定食，築樂的料理風格偏向溫潤、細緻，餐點依舊美味。

紅酒燉牛肉醬汁帶有蔬果甜味，肉質很軟嫩，很實在。

午後的茶點聽說也不錯，建議可以點來品嚐唷！

戶外的庭院很適合美拍，看著許多網美在這駐足留影～終於拍到空景囉！

南投埔里築樂珈琲不只是一間咖啡廳，更是一個讓人放慢步調的好去處，時間停下只有風吹的聲音，想要親友聚會、朋友聚餐、家庭聚會，都很適合呢！

南投埔里築樂珈琲

住址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

電話：04 9291 2677

營業時間：11:30～17:00 (不定時公休)

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

