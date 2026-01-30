快訊

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

輝達尾牙宴登場！黃仁勳不穿皮衣著「新造型」 通化街水果阿姨成座上賓

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

黃昏市場秒殺炸雞！ 板橋「奇郁炸雞」鮮嫩雞肉外酥內多汁 起手式就是2大袋 動作太慢吃不到

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

位在板橋江子翠市場裡的奇郁炸雞，是在地人推薦的超人氣台式炸雞專賣，連千千進食中都來吃過了～巷子內的都知道，厲害的炸雞都在市場裡，而且想吃都要比手速，動作太慢吃不到啦！

身為炸雞愛好者，偏愛市場裡的炸雞勝過知名連鎖餐廳的炸雞，香酥脆口肉多汁，價格又親民，腿排一個才30元，大塊地瓜條還沒起鍋就訂光，可是人氣商品！

奇郁炸雞才開始擺攤排隊人潮不斷湧現，婆婆媽媽來買菜順便買炸雞回家加菜，給小朋友當點心剛剛好！

奇郁炸雞 位置

奇郁炸雞位於捷運江子翠站附近的華江市場/江子翠子市場裡，只要看到一家大排長龍就是了！

奇郁炸雞

地址：新北市板橋區江寧路三段119號

營業時間：15:30–20:00

下午3點半開攤，已經排了一堆人殷殷期盼著外表金黃的鍋中炸物

奇郁炸雞是採用現宰上等雞肉，新鮮肉質柔嫩多汁吃得到！

奇郁炸雞 價格

有芋丸、雞卷、海鮮卷、天婦羅、紅糟肉、柳葉魚、黃金魚塊、地瓜、雞塊、腿排、雞翅、雞腿等，品項挺多的，價格都相當親民，除了招牌雞翅、腿排，地瓜更是秒殺商品！

*若菜單、價格有調整，實際菜單依現場為主*

奇郁炸雞 環境

炸物前都有用塑膠模阻隔，熱門炸物往往都是一起鍋就被掃光！

前台炸物包不停，後方油鍋也炸不停！

看到一堆一堆的雞塊山、雞翅山，炸得金黃誘人，站在旁邊都要流口水啦！！

有人已經預定2大袋的炸物了！

奇郁炸雞 品嚐

雞塊

雞塊是論斤算，我買100元，份量比鹽酥雞多了！

雞塊大小適中，不是完全無骨還是要小心小刺，雞肉有醃過，調味很剛好，粉皮不會太厚，有緊緊裹住沒有分離，常吃到炸物因為悶在有水氣的紙袋裡，粉皮就掉了，他們家的不會，外皮很酥，表層脆脆有層次，雞肉很嫩又多汁，胡椒粉的量也灑的適中，不會過鹹有夠味～

雞翅

雞翅也是必點，顏色炸得很漂亮，輕輕一撥就骨肉分離，香酥又柔嫩多汁，讓人吮指回味！

腿排

外皮一看就很酥脆的樣子，一口咬下卡滋卡滋，炸雞就是要有這樣的口感！粉皮香酥薄脆卻不會過油，腿排肉質細緻嫩口，很有肉感，好吃極了～

地瓜

可以選加梅粉或胡椒，我選胡椒。地瓜切得大塊，吃起來很過癮，地瓜選的不錯，薄薄的粉皮，底下是香甜濕軟綿密，越吃越涮嘴！

炸物當然都要現吃最可口，冷掉後美味會減分唷！市場人氣奇郁炸雞有機會可以試試，推薦給大家～

奇郁炸雞

地址：新北市板橋區江寧路三段119號

營業時間： 15:30–20:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

炸雞 炸物 地瓜條 美食 海鮮 板橋美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

黃昏市場秒殺炸雞！ 板橋「奇郁炸雞」鮮嫩雞肉外酥內多汁 起手式就是2大袋 動作太慢吃不到

位在板橋江子翠市場裡的奇郁炸雞，是在地人推薦的超人氣台式炸雞專賣，連千千進食中都來吃過了～巷子內的都知道，厲害的炸雞都在市場裡，而且想吃都要比手速，動作太慢吃不到啦！

「2026樂活夜櫻季」點燈登場！捷運就到的地方浪漫開放至2/22，500株櫻花免費看到飽

台北最便利的賞櫻活動「2026樂活夜櫻季」將於1月30日正式點燈，一路展出至2月22日，地點就在內湖樂活公園。園區沿著內溝溪種植近500株櫻花，包含寒櫻與八重櫻，每到夜晚在燈光映襯下形成浪漫夜櫻步道，成為冬末春初最受矚目的台北賞花景點之一，不必遠赴山區，搭捷運就能輕鬆抵達。

2026三層崎花海登場！北投「臺版富良野」花願同行浪漫綻放

不必遠行、不用搭飛機，只要走進北投，就能遇見遼闊又純粹的花海畫面。2026三層崎花海以「花願同行」為主題，將賞花變成一段散步、感受與祈願交織的春日旅程。

回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 「平價炒飯」最後朝聖

回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 網哀號：以後外送要吃啥？

4家從小吃到大的永康街美食清單！從可麗餅到港式茶餐廳，一次收服老饕味蕾

東門在地人的最愛！這條永康街可以說是從早餐吃到宵夜都不重複。這次小編就帶大家走一趟「永康街美食一日散步路線」，從早上蔥香撲鼻的天津蔥抓餅開場，接著在香港鑫華茶餐廳品嚐最道地的港味公仔麵，下午再來份錐子日式可麗餅、搖滾牛冰淇淋收尾，從早到晚都被幸福的香氣包圍。無論是想放慢腳步的週末早晨，還是想找一條吃不停又好拍的散步行程，這篇東門永康街美食路線都能一次滿足。

這座運動場變美了！新北超吸睛「運動新地標」 視覺系「專屬紫跑道」這日起回歸啟用

亮眼紫跑道回來了！新北這座運動場翻新後回歸，將於2/2開放使用PU跑道區，在地網友看到直呼「很漂亮耶」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。