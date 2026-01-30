黃昏市場秒殺炸雞！ 板橋「奇郁炸雞」鮮嫩雞肉外酥內多汁 起手式就是2大袋 動作太慢吃不到
udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐
位在板橋江子翠市場裡的奇郁炸雞，是在地人推薦的超人氣台式炸雞專賣，連千千進食中都來吃過了～巷子內的都知道，厲害的炸雞都在市場裡，而且想吃都要比手速，動作太慢吃不到啦！
身為炸雞愛好者，偏愛市場裡的炸雞勝過知名連鎖餐廳的炸雞，香酥脆口肉多汁，價格又親民，腿排一個才30元，大塊地瓜條還沒起鍋就訂光，可是人氣商品！
奇郁炸雞才開始擺攤排隊人潮不斷湧現，婆婆媽媽來買菜順便買炸雞回家加菜，給小朋友當點心剛剛好！
奇郁炸雞 位置
奇郁炸雞位於捷運江子翠站附近的華江市場/江子翠子市場裡，只要看到一家大排長龍就是了！
奇郁炸雞
地址：新北市板橋區江寧路三段119號
營業時間：15:30–20:00
下午3點半開攤，已經排了一堆人殷殷期盼著外表金黃的鍋中炸物。
奇郁炸雞是採用現宰上等雞肉，新鮮肉質柔嫩多汁吃得到！
奇郁炸雞 價格
有芋丸、雞卷、海鮮卷、天婦羅、紅糟肉、柳葉魚、黃金魚塊、地瓜、雞塊、腿排、雞翅、雞腿等，品項挺多的，價格都相當親民，除了招牌雞翅、腿排，地瓜更是秒殺商品！
*若菜單、價格有調整，實際菜單依現場為主*
奇郁炸雞 環境
炸物前都有用塑膠模阻隔，熱門炸物往往都是一起鍋就被掃光！
前台炸物包不停，後方油鍋也炸不停！
看到一堆一堆的雞塊山、雞翅山，炸得金黃誘人，站在旁邊都要流口水啦！！
有人已經預定2大袋的炸物了！
奇郁炸雞 品嚐
雞塊
雞塊是論斤算，我買100元，份量比鹽酥雞多了！
雞塊大小適中，不是完全無骨還是要小心小刺，雞肉有醃過，調味很剛好，粉皮不會太厚，有緊緊裹住沒有分離，常吃到炸物因為悶在有水氣的紙袋裡，粉皮就掉了，他們家的不會，外皮很酥，表層脆脆有層次，雞肉很嫩又多汁，胡椒粉的量也灑的適中，不會過鹹有夠味～
雞翅
雞翅也是必點，顏色炸得很漂亮，輕輕一撥就骨肉分離，香酥又柔嫩多汁，讓人吮指回味！
腿排
外皮一看就很酥脆的樣子，一口咬下卡滋卡滋，炸雞就是要有這樣的口感！粉皮香酥薄脆卻不會過油，腿排肉質細緻嫩口，很有肉感，好吃極了～
地瓜
可以選加梅粉或胡椒，我選胡椒。地瓜切得大塊，吃起來很過癮，地瓜選的不錯，薄薄的粉皮，底下是香甜濕軟綿密，越吃越涮嘴！
炸物當然都要現吃最可口，冷掉後美味會減分唷！市場人氣奇郁炸雞有機會可以試試，推薦給大家～
奇郁炸雞
地址：新北市板橋區江寧路三段119號
營業時間： 15:30–20:00
