吃燒肉兼賞美景！ 日本「東京晴空塔敘敘苑」30樓高空美景盡收眼前，午餐燒肉價格超實惠

東京晴空塔敘敘苑Solamachi店。日本人氣燒肉店敘敘苑算是新手到日本必訪的一家質感燒肉店，午餐套餐價格蠻平實的，牛、豬肉套餐3700日圓大約七百多元台幣，許多人特別推薦晴空塔分店，在30樓高樓吃燒肉邊欣賞高空美景，很適合情侶約會，兩個人吃下來不用兩千台幣就可以擁有東京美景視野。

東京晴空塔美食推薦

跟大叔東京自由行住在淺草雷門附近，晴空塔是我們列在行程裡的重點地標，順便到旁邊Solamachi三樓吉伊卡哇常駐店逛逛，網路上很多人分享如何搶到敘敘苑燒肉窗邊座位，但因為我跟大叔都是睡覺狂，睡飽才會出門覓食，所以沒有特別指定窗邊座位，坐到別區用餐區還是可以欣賞高空景色。很多人都想坐在窗邊吃日式燒肉，現場排隊基本上排不到，建議事先提前上官網預約訂位，才有機會坐到絕佳位置。

東京敘敘苑燒肉晴空塔店 地址：日本東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔30F

電話：+81-3-5610-2728、官網訂位 https://booking.resty.jp/webrsv/search/s014005101/2902?isfixshop=true&language=zh-Hans

營業時間：10:30~21:30

晴空塔交通方式

淺草 → 東武晴空塔線 → 東京晴空塔。跟著路線走「晴空塔」。

搭專屬電梯到30樓，出電梯口左邊就能看到敘敘苑燒肉。

我看很多部落客分享都是排隊等候進入用餐，但我們是星期六下午約兩點來用餐，不用排隊直接進入就有座位，雖然沒有窗邊座位，但方桌座位更寬敞，也一樣可以看到高空景色，我跟大叔就是這麼隨興，不會強求一定要坐窗前。（而且窗前座位很擠）

原本想說沒靠窗位有吃到燒肉就好，沒想到方桌一樣可以看到景色，而且還更寬敞，兩個人坐四人位舒服很多。

東京晴空塔敘敘苑菜單

午餐套餐豚肉3600日圓(約756台幣)

豬肉、開胃小菜、泡菜、生菜沙拉、白飯、湯品、甜點跟飲料，飲料有咖啡、烏龍茶或果汁可以選。白飯有大小碗，不加價。

服務人員先上冰水給我們。

午餐套餐牛肉3700日圓(約777台幣)

豬肉、開胃小菜、泡菜、生菜沙拉、白飯、湯品、甜點跟飲料，飲料有咖啡、烏龍茶或果汁可以選。

另外還有單點的品項，目錄眾多可上網查看喔。

我們選擇先上飲料，冰咖啡跟熱咖啡。

午餐套餐豚肉3600日圓。豬肉屬於比較多油花的部位，油脂比較豐厚，還有兩隻蝦子。

米飯我選擇大碗，沾醬的風味很細緻，幾樣小菜也很爽口，特別是生菜沙拉，胡麻醬很厲害。

午餐套餐牛肉3700日圓。大叔說要幫我省錢點最便宜的牛肉套餐，牛肉看起來是雪花牛，一樣有兩隻蝦子。

兩個人吃兩套午間套餐7300日圓，還不收服務費真的很超值，坐方桌也可以看到絕美的景色，不用刻意擠窗邊桌。

這奶油萵苣很細嫩好吃，醬汁胡麻醬風味很柔和，不是特別濃厚的胡麻，還有一點油醋感。

豬肉有稍微醃過，灑上的香料燒烤後很好吃，因為肉質是比較油脂的部位但不會有豬腥味，我覺得很好吃。

蝦子很新鮮直接吃就很美味了。

牛肉也很好吃，味道很濃郁，但有人說午間套餐的牛肉不是原肉，不過我覺得吃的開心就好。

甜點是冰淇淋。

服務好、景色漂亮、氣氛好、安靜、燒肉好吃、價格不貴，很適合情侶約會用餐。

晴空塔吉伊卡哇Solamachi常駐店在三樓喔！

東京敘敘苑燒肉晴空塔店

營業時間：10:30~21:30

電話：+81-3-5610-2728

地址：日本東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔30F

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」