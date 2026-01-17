起司控好嗨！ 桃園「薑太宮 市井小火鍋」能吃到起司瀑布流火鍋雞 1鍋2吃超值又平價

起司控準備嗨起來！來這家開趴了。一人平價火鍋只要298＋88元就能擁有起司瀑布流火鍋雞，熱燙燙的起司熔岩就這樣給他鋪滿整鍋，滿滿的都是起司，起司多到怎麼吃都是牽絲，根本盤絲洞，而且1鍋2吃很超值，先吃炒雞，再吃火鍋，然後還有誘人的起司奶香濃郁，真的好划算啊這家！

薑太宮 市井小火鍋 桃園楊梅店

地址：桃園市楊梅區大成路175號

電話：03 4883225

時間：11:30–22:45

官網：Facebook

平常我是很少來楊梅走跳的，今天就是衝著這一鍋來的。

復古風正流行，但可以復古到這麼徹底的火鍋店，倒也是很少見。

裝潢非常有特色，桌椅是真的用國小課桌椅，懷舊風。

老闆到底去哪裡收集這麼多舊報紙，很強欸。

我們已經避開中午用餐時間來了，生意依舊陸陸續續都有人潮。

店內隨便一個小角落都很有復古風。

沾醬區

秘製沾醬真的很威欸！而且百搭，不誇張，真的百搭。

只要照著上面寫的秘方去調配即可。

湯頭可以自己加喔，是說這保溫壺是我阿嬤那年代的吧？到底哪裡找的？好厲害。

調製出來的秘製沾醬，還沒沾之前就聞到陣陣香氣。

薑太宮 市井小火鍋 桃園楊梅店｜MENU

市井小火鍋有分1人鍋跟2人鍋，總之加價88元就可以升級起司瀑布流。還有必吃招牌菜也很推薦，很夠味，沒再跟你客氣的，該辣的辣，該酸的也是真酸。飲料也是便宜到很誇張，而且是很大一杯喔！重點還有我喜歡的無糖茶。

川味口水雞

我本身就很愛吃辣，所以四川料理其實很合我的胃口，加上這家的川味料理其實都走重口味路線，不會因為迎合大部分人的口味去調整，辣也辣的很過癮，雞肉也很嫩口，給推。

口水雞底下還有川味小黃瓜，爽辣脆香。

涼拌辣雞翅

這一道讓懶得啃雞翅的我也抓起來啃了，沒辦法，川菜我真的抗拒不了。

檸檬小卷沙拉

超清爽解膩的小卷沙拉，有著淡淡檸檬香氣好爽口。

搭配香菜、洋蔥、小番茄等…是很適合搭配火鍋的解膩小菜。

魚酥飯

魚酥處理的很細，脆口香酥口感很搭白飯欸。而且這樣一碗才20元，可以，這很划算，必點！

妲己的奶茶/鮮榨檸檬紫蘇梅/黃金玄米茶（無糖）

最貴的鮮榨檸檬紫蘇梅也只要48元一杯！？比外面的手搖飲都便宜了吧？我愛的黃金玄米茶也才38元一大杯，有夠划算。

還有彈珠汽水跟台啤可以點喔。

然後還讓我發現這個！？檳榔盒欸。但其實裡面是糖果啦，但簡直不要太懷舊了。是說以前的人 明明尺度也很大。

麻辣醬香起司火鍋雞 ｜經典招牌，香麻濃郁

我們是點2人鍋，所以價格是298X2＋加價起司 88元這樣。但真的很大一鍋，然後起司給超多……，一上桌就被這架勢給嚇到，要不要這麼浮誇阿老闆。

麻辣醬香湯底是真的有嗆辣，加上起司融合後，湯頭口感剛剛好，減少了嗆感但辣味依舊，喜歡，而且真的給好給滿，起司多到我看不到火鍋料了。

裡面是炒雞＋火鍋的組合，就是所謂的火鍋雞，這樣可以先吃炒雞肉＋起司，然後再喝湯吃火鍋料，1鍋2吃，真的會飽到不行，但又超爽的。

我是覺得吃起來像三杯雞的口感啦，雞肉很大一塊而且很嫩口。

初戀番茄起司火鍋雞 ｜不辣首選，湯色鮮紅 番茄香氣濃郁

番茄起司火鍋雞 裡面的拉麵更是邪惡度爆表，加上起司簡直犯規。

嫌起司牽絲牽太長，你還可以剪，這是什麼幸福的煩惱啦。

初戀番茄起司火鍋雞的湯頭真的是滿滿番茄香氣，甚至吃得到番茄果粒。

如果不吃辣的話，這道是首選。

鮮青花椒起司火鍋雞｜特色新品，清香麻味 獨特青花椒香氣

有一陣子肯德基超紅的青花椒漢堡吃過嗎？真的跟這個一模一樣的青花椒香氣，獨特的清香麻味非常有記憶點，帶點辣味的麻感，很有特色。

這道比較特別的是起司後上，可以讓我看到滿滿的炒雞、拉麵還有火鍋料，先吃原味後，老闆再把熱騰騰的起司瀑布淋下來，那視覺震撼感，真的很會欸。

去哪裡能這麼大吃起司瀑布流火鍋雞呢？還真的只有這裡有。

你看看這起司熔岩還在冒煙呢。

最後再灑上巴西里碎，效果拉滿。

趁熱裹著青花椒炒雞吃吃看，那獨特麻辣清香搭配奶香無敵的起司，簡直無敵。

沒想到是這樣的起司風暴！真的多到你會怕。最後幾個人還吃不完打包回家，加點水加熱煮過後，也很好吃呢。

差點忘記秘製沾醬，帶點烏醋 溫和酸爽的辣感，真的沾什麼都好吃，老闆這秘製沾醬也可以單賣了，我好喜歡喔！我決定下次帶另一群起司控的朋友繼續來挑戰，下次一定要吃光才准走。

