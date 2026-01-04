夯到每週多開一天！中壢排隊美食「現做客家麻糬」 無違和「鹹麻糬」吃得到肉鬆配香菜

桃園中壢美食「彭春妹」，原本只有小攤販的客家麻糬，現在已經有了自己的店面，原先每週僅有週五、週六、週日營業，現在還加碼週四營業！現做的客家麻糬軟Q好吃，還有特色的煉乳脆片和香菜肉鬆口味，屬於比較創新的客家麻糬口味，若有路過不妨來嚐鮮看看唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

先前的「彭春妹」就是外面那個小小的攤車，當時的生意就已經非常好了，每到營業時間總是會出現大排長龍的景象，現在他們有了新的店面，環境變得更舒適囉！

店家的門口處有兩張桌子，如果不想外帶，也可以選擇在店裡內用。

室內區也有四張座位，不過室內沒有冷氣，比較悶熱，坐在室外會比較通風。

【彭春妹｜2025年最新菜單】

這是彭春妹的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

走進店內可以看到蒸麻糬的畫面，現在都是在廚房把麻糬搗好才拿出來，所以看不到現搗的畫面。

Q軟的熱麻糬從蒸籠裡出爐囉，接著就可以依據客人點的口味，開始製作一份一份的新鮮麻糬。

「鹹」麻糬是加了肉鬆、黑芝麻、白芝麻，最後再撒上香菜！如果不敢吃香菜，記得要和店家說唷！

「Q脆」麻糬是加了花生粉、煉乳和玉米脆片，也是店內最熱賣的口味！很值得嘗鮮！

我們這天兩個人點了「鹹麻糬」、「Q脆麻糬」、「擂茶」這三個品項，一份客家麻糬的份量適合兩個人Share。

老闆娘看到是我們兩個人要吃，說我們這樣點太多，建議可以少點一份麻糬，但因為我們想吃甜的也想要吃鹹的，加上早餐和午餐都沒有吃～就跟老闆娘說別擔心，我們很餓，會吃的完！

加了肉鬆、芝麻和香菜的麻糬我還是第一次吃到，但這樣的組合毫無違和感阿，非常搭配。

我很喜歡他們選用的肉鬆，這種有肉絲感的肉鬆口感比較紮實，味道也很夠，還挺好吃的！

「Q脆口味」的客家麻糬是店內最熱賣的品項，主要是加了花生粉、玉米脆片、煉乳和芝麻。

雖然這份麻糬加了煉乳，但是味道不會太甜膩！玉米脆片搭上Q軟麻糬，富有層次的口感，肯定會是小朋友的最愛！還蠻值得嘗鮮的！

剛蒸好的麻糬口感偏軟，但建議要馬上吃，如果放冷口感會變硬，比較適合內用。

除了招牌的客家麻糬，我們看到店家的MENU上還有擂茶這個選項，也想點來喝喝看。

他們的擂茶裡面還加了一塊麻糬，不過熱熱的擂茶配上麻糬，讓麻糬的口感偏軟，吃起來比較沒有口感，個人不是特別愛，下次再訪會請店家不用幫我們加麻糬，單喝擂茶就足夠。

店家外帶紙袋上的字體，居然是一筆一劃用手寫的毛筆字，好用心啊！而且這字寫得好好看，超有誠意der！

整體來說，這間「彭春妹」販售的客家麻糬，是屬於創新口味的麻糬，無論是肉鬆配香菜，或是煉乳加玉米脆片的口味都各有特色，給的料也不手軟！熱呼呼的麻糬是軟Q的口感，但一定要趁熱吃才會好吃！若是有路過不妨嚐鮮看看唷

地址：桃園市中壢區中山東路二段170之2號

電話：0901-491-509

營業時間：週四、週五、週六、週日14:00-20:00

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲

