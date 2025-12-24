快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

270秒璀璨煙火炸裂夜空！ 桃園「龍潭大池跨年音樂會」點亮湖面 電音秀、火舞團、客家金曲從下午嗨到倒數

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供
歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供

桃園人快筆記！跨年不想去台北擠人，就來龍潭看煙火。桃園市政府今年於指標性景點「龍潭大池」規劃了盛大的「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」，不僅在跨年倒數時刻準備了長達270秒的璀璨煙火，更在水上舞台打造了一系列從下午嗨到深夜的表演節目，準備與民眾一同熱鬧迎接2026！

歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供
歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供

活動地點就在龍潭大池西岸水上舞台，下午3點率先由文化局帶來「電音火焰秀」開場！女子國風電音樂團「天選 THE CHOSENs」超吸睛，結合傳統國樂與電子音樂，cover經典曲加原創作品，編織出四幕夢幻樂章，直接帶你進入音樂奇幻世界。

圖／桃園市政府提供
圖／桃園市政府提供

緊接著下午4點，「即將成真火舞團」火力全開！以龍潭大池水景為背景，舞者帶來感染力爆表的火舞表演、節奏超快的火裙旋舞，還有震撼火焰噴射特技，在冬夜寒風中點燃全場熱情，視覺衝擊保證讓你目不轉睛、尖叫連連！

入夜後的節目同樣精彩，展現桃園豐富的文化底蘊，晚間7點換客家事務局「嗨客慶新年」接棒，在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團活力開場，接著邀請客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，獨唱合唱多元文化歌曲超療癒！壓軸由KTS烤吐司流行合唱團帶來三首原創客語作品，用流行音樂加阿卡貝拉風格詮釋客家新面貌，文化與現代完美融合。

圖／桃園市政府提供
圖／桃園市政府提供

重頭戲來了！晚間9點青年局推出「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結桃園多組舞蹈與音樂團隊，從兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團到流行舞蹈輪番炸場，街舞、饒舌、原創樂團多元風格交織，年輕活力滿點，陪你一起倒數，在270秒煙火絢爛綻放中迎接2026新開始！

歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供
歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

客家 跨年 桃園旅遊 龍潭大池

相關新聞

270秒璀璨煙火炸裂夜空！ 桃園「龍潭大池跨年音樂會」點亮湖面 電音秀、火舞團、客家金曲從下午嗨到倒數

270秒璀璨煙火炸裂夜空！ 桃園「龍潭大池跨年音樂會」點亮湖面 電音秀、火舞團、客家金曲從下午嗨到倒數

桃園隱藏版餐酒館推薦！「小黃瓜皮蛋醬」外面吃不到 「威士忌秘寶布丁」必點

udn走跳美食／艾瑪 在桃園文中一路發現一間超低調《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》！料理與調酒都很出色，外面吃不到的小黃瓜皮蛋醬口感清爽，干貝選用3S干貝(生食級北海道干貝)，彈牙鮮嫩

苗栗「雲海景點咖啡廳」，品美食、賞山景 「老薑蒸足浴」很推！

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 Ann和榜哥難得有個假日可以倆夫妻自己手牽手出門走走，就決定要來苗栗大湖的薑麻園走走，初次來訪薑麻園的我們，想不到薑麻園這區這麼熱鬧！有小市集、有步道，

古色古香！桃園大溪遊玩攻略，必去景點、美食跟著走

【FunTime小編群】相信很多人都聽過朋友說，桃園很無聊，其實一點也不唷！桃園大溪可是文青與懷舊氛圍的熱門打卡景點，隨處可見古色古香的街道、老宅，還有美麗的湖邊風景，每到假日總是吸引許多車潮前往大溪，風光明媚，又能到老街吃美食；本期小編就帶大家走訪桃園大溪，看看有哪些好玩的景點吧！

「新竹FUN聖誕」熱鬧升溫！街頭藝人ｘ聖誕市集ｘ商圈旅宿大串聯

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新竹 FUN 聖誕」自啟動後，舊城街區節慶氛圍持續升溫，光雕展演、光環境及藝術裝置成為熱門打卡點。尤其，在每日「幸福新竹」光雕主秀結束後，加碼推出長達「30秒的麵包超

天冷必吃！ 大盆薑母鴨上桌「臺灣番鴨牧場大江店」 麵線、雞油拌飯免費吃到飽

udn走跳美食／艾瑪 每年都要到番鴨牧場或番鴨城報到！這次來《臺灣番鴨牧場大江店》離大江國際購物中心，僅約3分鐘車程，「一盆裝薑母鴨」內用雞油拌飯與麵線免費吃到飽，薑母鴨湯挺養生清淡，沒濃厚老薑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。