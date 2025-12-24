270秒璀璨煙火炸裂夜空！ 桃園「龍潭大池跨年音樂會」點亮湖面 電音秀、火舞團、客家金曲從下午嗨到倒數

桃園人快筆記！跨年不想去台北擠人，就來龍潭看煙火。桃園市政府今年於指標性景點「龍潭大池」規劃了盛大的「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」，不僅在跨年倒數時刻準備了長達270秒的璀璨煙火，更在水上舞台打造了一系列從下午嗨到深夜的表演節目，準備與民眾一同熱鬧迎接2026！

歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供

活動地點就在龍潭大池西岸水上舞台，下午3點率先由文化局帶來「電音火焰秀」開場！女子國風電音樂團「天選 THE CHOSENs」超吸睛，結合傳統國樂與電子音樂，cover經典曲加原創作品，編織出四幕夢幻樂章，直接帶你進入音樂奇幻世界。

圖／桃園市政府提供

緊接著下午4點，「即將成真火舞團」火力全開！以龍潭大池水景為背景，舞者帶來感染力爆表的火舞表演、節奏超快的火裙旋舞，還有震撼火焰噴射特技，在冬夜寒風中點燃全場熱情，視覺衝擊保證讓你目不轉睛、尖叫連連！

入夜後的節目同樣精彩，展現桃園豐富的文化底蘊，晚間7點換客家事務局「嗨客慶新年」接棒，在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團活力開場，接著邀請客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，獨唱合唱多元文化歌曲超療癒！壓軸由KTS烤吐司流行合唱團帶來三首原創客語作品，用流行音樂加阿卡貝拉風格詮釋客家新面貌，文化與現代完美融合。

圖／桃園市政府提供

重頭戲來了！晚間9點青年局推出「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結桃園多組舞蹈與音樂團隊，從兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團到流行舞蹈輪番炸場，街舞、饒舌、原創樂團多元風格交織，年輕活力滿點，陪你一起倒數，在270秒煙火絢爛綻放中迎接2026新開始！

歷屆龍潭大池煙火秀。圖／桃園市政府觀光局提供

