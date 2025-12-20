屏東「2025落山風藝術季」亮點開箱！ 超萌職人貓咪、巨型大海之眼 認準「這三大展區」3月前免費爽玩

南台灣最夯藝術盛事來了！屏東「2025落山風藝術季」以《看！海口 Hey, Haikou!》為主題，12月20日正式登場，看海美術館今年人氣爆棚，截至10月已突破49萬人次，創下歷年新高。2025落山風藝術季由縣長周春米親自開箱，從海堤上的巨型眼睛，到村落裡的手捧啤酒、黑輪的「職人貓咪」，還有日本料理職人操刀的限定「海口食堂」，處處充滿驚喜！

圖／屏東縣政府提供

5隻職人貓咪出沒！藝術走進村落巷弄超好拍

圖／屏東縣政府提供

今年落山風藝術季最大驚喜，莫過於藝術品走出了展館，直接與當地生活融合。日本藝術家山內庸資特別創作了5隻超萌的「職人貓咪」公仔，化身成手拿啤酒與黑輪的「村落老闆娘」，俏皮地躲在海口村的各個角落，等著遊客去「尋寶」打卡。

圖／屏東縣政府提供

此外，藝術家游文富利用石磚與竹編，將原本廢棄的石頭屋重新賦予生命，打造出充滿空氣感的雅室〈有風味（位）〉；陳淑燕的作品〈海口ㄟ風，鹹鹹的〉則利用植物染布隨風輕輕擺動，成為充滿禪意的文青必拍點。

震撼感官！海堤上的「大海之眼」與沙灘藝術大集合

圖／屏東縣政府提供

來到看海美術館與沙灘區，視覺衝擊更是一波接一波。海堤上最引人注目的，是法國藝術家艾斯特．卡瑟爾的作品〈來自四面風的回響〉，白天看去是一隻凝視湛藍大海的巨型眼睛，到了夜晚則會浮現多重目光，視覺效果極度震撼。

圖／屏東縣政府提供

而在廣闊的海口沙灘上，還有墨西哥藝術家設計的〈紅珊瑚之亭〉、李蕢至用竹構編織而成的〈風逕〉、葉文凱《墜落沙灘的寶石》以玻璃折射海天光影等8件大型作品，讓民眾在強勁的落山風中，親身感受自然力量與藝術創意的火花。

圖／屏東縣政府提供

期間限定！日本職人便當、元旦後最強「沙灘派對」

不只好看更好吃！今年藝術季推出每週六、日限量預約的「海口食堂」，由日本料理職人對中大剛、森本由美攜手當地居民，將當季漁獲與風土作物化作精緻餐盒，遊客可以一邊聽著月琴聲，一邊品味海口故事。

若是想要感受熱鬧氣氛，絕對不能錯過明年1月3日傍晚5點至6點30分的重頭戲《海口狂想曲》，由當代電影大師樂團以震撼搖滾揭開序幕，與搖滾樂團、馬戲團、一輪車俱樂部與知名舞團聯手，打造一場充滿台式風格的「芭比狂歡派對」。

圖／屏東縣政府提供

2025落山風藝術季《看！海口 Hey, Haikou!》

．展期：2025.12.20（六）－2026.03.01（日）

．地點：車城鄉海口港（海口村、看海美術館、海口沙灘三大展區）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」