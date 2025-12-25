苗栗人氣高到爆炸的「客家麵店」！不光炒粄條必點 爽口不膩「福菜肉片湯」也大推

假日來苗栗公館遊玩，中午肚子餓了，當然要找間 餐廳來填飽肚子！於是Ann和榜哥就先上網做著功課，找到了在Google評論爆炸高的客家米食麵店-福樂麵店，同時它還提供免費的停車場，索性就決定來瞧瞧這家福樂麵店到底有多夯？！真心建議想吃福樂麵店的朋友可要早點到，以免要花時間排隊等候。

福樂麵店-交通位置

位在苗栗公館的福樂麵店，開車前來的朋友可直接使用導航輕鬆抵達，店家在一旁的空地，設有免費停車場可停放愛車。

福樂麵店-室內裝潢

原本以為福樂麵店的座位不多，入內用餐時，服務人員就帶著我們全家人穿過了廁所及廚房，來到餐廳後方的用餐區。真要說福樂麵店的用餐環境真的是乾淨又明亮，在座位上的安排有兩人座、四人座以及多人座的圓桌等。

福樂麵店-菜單

福樂麵店的餐點選擇挺多樣，有分主食類、特色美食、湯類等，假日用餐會有每人低消100元，用餐時間限時為70分鐘。而福樂麵店是禁止食用外食的喔！無論是否有拿取 飲料、小菜等，統一都是餐後結帳。

福樂麵店-餐點

簡單分享這天我們一家五口來這用餐所點選的餐點。

炒麵

不太推薦點選的炒麵。

炒粄條

這道炒粄條可算是福樂麵店的人氣餐點，粄條有帶點厚度，口感挺Q彈，但豆芽菜會不會有點放太多！

白飯

客家控肉(小份)

客家控肉有大小份可以選擇，控肉的肥瘦比，算是瘦肉較多，所以品嘗起來會有點乾柴。

鳳梨蝦球

擺盤很美，蝦子不會太小隻，整體來說還不錯；本來想點選桑葚蝦球，但看評論是淋上果醬就不怎麼吸引我們了！

私房豆腐

簡單說就是快炒店的”金沙豆腐” 口感外酥內軟真的算不錯。

炒時蔬

來訪的這天，時蔬的選擇就只有高麗菜。

福菜肉片湯

同樣也是福樂麵店很熱門的餐點-福菜肉片湯，湯頭帶點微微的客家酸菜的酸鹹，爽口不膩口，真的會一碗接著一碗喝起來！

營業時間：10:00-14:00 17:00-20:00(周一休)

營業地址：苗栗縣公館鄉福基村121號

營業電話：037-224-455

