朝聖火車站美食！彰化「秋本家」平價日式定食，主打「份量浮誇＋超佛心價格」

朋友推薦彰化火車站前高CP值美食，在地人推薦、深受學生族群喜歡、連外地人都會特地搭火車前來的「秋本家」。經營數十年，主打大份量、超飽足、價格親民的浮誇系日式定食，最有趣的是餐點名稱漏漏長，連老闆都超級搞笑是個大Ｅ人。從擺盤誇張的王者定食、現炸超長雞排定食、每日現切生魚片….等等，讓人很難選擇，都想要吃！免服務費、餐點選擇多、不傷荷包，真的必須收藏。一起來看看這家「份量浮誇＋超佛心價格」的「秋本家」魅力！

秋本家｜所在位置超便利

「秋本家」的店面就在彰化火車站正對面，隔壁是摩斯漢堡，兩層樓店面，一樓是廚房，二樓是座位區。豬飛來的這天是平日中午，11點開店，11:30二樓已經客滿，超誇張人氣有嚇到我。不過大家用餐速度挺快的，大約等待半小時就有座位。開車來的朋友周圍有路邊停車格，對面也有收費停車場喔。

從彰化火車站走出來，過馬路就可以到秋本家啦！搭火車來彰化一日遊的朋友，推薦可以先來秋本家用餐。

老闆拿菜單給我，讓我先看一下一邊等座位。是不是很令人驚艷！這菜單設計太有賣點了。

秋本家｜用餐空間

座位主要都在二樓，一樓通往二樓的樓梯很陡又狹窄，漢斯先生都要彎腰才能順利通過，你們要是有來要小心上樓喔！總共大約十張方桌，可以併桌。兩人用餐或是多人聚餐都適合。

秋本家｜菜單（名字超有特色）

「秋本家」的菜單一直是個亮點！整本像是美食雜誌，文字還超搞笑，第一次來的朋友肯定印象深刻。每年大概會更換兩次菜單，這次吃到的是12月新推出菜單。很多人有看過網路上浮誇的餐具組，老闆說都是從日本扛回來的，因為本身跟日本有淵源，所以對日本文化情有獨鍾，像是日本城堡套餐、馬車套餐都超好拍！套餐含有主餐、白飯、小菜、沙拉、甜點、附餐、湯品，這真的是一人份套餐，我根本吃不完。

連飲料名字都好浮誇！到底要怎麼開口點餐啦，我說不出口（笑）。

秋本家｜特色餐點

「秋本家」的每個定食都是澎湃上桌，擺滿擺好！完全不輸給餐廳規格了。每個小菜、餐點都有自己的碗盤，我跟漢斯先生笑說，在這裡工作每天洗這些餐具就可以一整天了。

日式超勝利之城 王者定食 （388元）

我對「秋本家」的認識就是從這個日本城堡定食開始！有一陣子IG上都在轉分享這個，視覺強烈，重點是老闆上餐時候會大喊口號，還會桌邊詳細介紹餐點，整個二樓的客人都會知道你點了它（笑）。

有外酥內嫩的現炸雞腿排、鹹香日式醬汁燒肉片、現切生魚片，完全超值。再搭上味噌湯、小菜、沙拉、白飯，這樣才388元，根本佛心價。這是隔壁桌客人點的，我光是看這些擺盤跟份量就覺得飽。

天皇御禮大寶輪（388元）

12月最新推出定食套餐就是它啦！讓人眼睛發亮，立馬拿起手機狂拍，而且名字很狂「天皇御禮大寶輪」，是以前載運寶藏的馬車，想知道更多故事的話，就留給你們自己詢問老闆囉。

一份大寶輪裡有三大主角，分別是：「炸魚排」現炸魚排外皮酥脆，完全沒有腥味，搭配美乃滋更是完美。「日式燒雞」溫體雞肉先微烤再爆炒，外層裹著鹹甜交織的照燒醬，微微焦香、雞肉保留軟嫩口感。「高湯嫩蛋」帶著高湯香氣與淡淡甜味，口感不錯！搭配湯品、沙拉、小菜和白飯，整套吃完超有飽足感。

甜點是統一布丁，吃完一整套飽到天靈蓋！

四張A的鐵支王（268元）

「秋本家」的餐點名字個個都很有戲，「四張A的鐵支王」是炸物控必點啊！一次給你四種炸物，像打出一手超強牌那種感覺，點一份就能滿足酥脆誘惑，哈哈哈。

「炸蝦」日式天婦羅最熱門的炸蝦這裡有！麵衣酥脆、蝦肉緊實Q彈。「布丁酥」隱藏版小驚喜，小時候很愛的布丁酥這裡有。「干貝酥」鹹香帶甜，咬下去有海味的鮮度。「炸豬排」豬排不算是厚切的，不過外皮香酥但不油膩，很多客人是衝著豬排來的。除了四張A炸物組合，搭配爽口沙拉、小菜與味噌湯，清爽解膩。

海帶味增湯加入黃金蜆一起煮，滿清甜的。

西海岸的歐to摳 佐佐木大哥（378元）

這份「西海岸的歐 to 摳」定食，從名字到內容都超有梗，裡面有燒肉、炸雞翅、生魚片，很混搭。

「日式燒肉」肉片醃得入味，帶點微甜的日式燒烤風味，一口白飯一口燒肉，太下飯！「手羽先」聽老闆說雞翅很受學生族群喜愛！外皮薄脆，要趁熱吃。這個雞翅真的會讓人一支接著一支吃！「鮮切生魚片」生魚片新鮮度很到位，油脂剛好、口感滑嫩，這種等級在定食裡出現，真的有種被寵到的感覺。整體餐點豐富，配色繽紛讓人胃口大開。沙拉清爽、配菜有變化、味噌湯暖胃，很像在日本旅遊時候吃到的日本媽媽家庭料理。

醃製入味，炸到剛好的手羽先，拿來配啤酒肯定很涮嘴！

秋本家之別人家喝不到的甘味紅茶（左） $30

定食配上一杯冰涼古早味紅茶，為今天的美食之旅畫下完美句點，紅茶口感滿濃厚的，是我喜歡的古早味。

老孫也怕的宇宙帝王死亡光線（右）$70

看到這名字我想到了七龍珠！那杯透光紅通通透的汽水其實是草莓汽水啦！甜度滿高的。

秋本家｜豬飛用餐心得

先說結論，這家是我會再次回訪的店！「秋本家」是在地人推薦，外地人也會特地搭車前來的人氣店，光是我今天平日中午來就客滿，真的有嚇到。這家店的魅力就是這麼樸實又直接，餐點便宜、定食份量多、食材新鮮、老闆E人充滿熱情、就在彰化火車站對面，環境不是走華麗裝潢風，但它用真誠的味道、份量跟幽默感，讓人一吃成主顧。

秋本家

營業時間：10:50-15:00\ 16:00-21:10

地址：彰化縣彰化市中正路二段28號

電話：0981891197

周圍有停車格/收費停車場、無服務費、有訂位服務

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

