50年老店新滋味！台中伴手禮「一六堂餅店」 金沙蛋黃酥、檸檬紅茶酥必買，還有「超狂厚片吐司」買6送1

說到台中伴手禮、台中蛋黃酥、台中年節禮盒推薦，這間隱身在北屯、創立於1975年的一六堂餅店絕對不能漏掉！50年老字號原本在台中火車站附近，近幾年才搬到北屯，曾榮獲台中十大伴手禮首獎、台灣金餅獎的肯定，實力真的不容小覷。老店不只保留了傳統工藝，更研發出許多像檸檬紅茶酥、金桔咖啡酥這種新潮口味。老闆堅持餡料自製研發、用料實在，不管是平時解饞還是年節送禮，到一六堂挑選準沒錯！

一六堂地點交通

地址：台中市北屯區崇德十路一段472號

電話：(04) 2421-3816

營業時間：09:00~18:00 週四公休

一六堂位在北屯區的崇德十路一段，春囍打邊爐對面，鄰近洲際棒球場，交通便利路邊很好停車。

一六堂環境

店面看起來非常質樸親切，就像鄰居阿伯、阿姨開的在地餅店，很有親切感。前面是門市，後方是烘焙區，一走進店裡就能聞到濃濃的烘焙香氣，我喜歡這種幸福的味道。

檯面上除了招牌金沙蛋黃酥，還有許多不同口味蛋黃酥及傳統漢餅。

最吸引我們的就是琳瑯滿目的創意酥餅，每一款都有獨立包裝，禮盒設計很有質感，無論是自己吃還是當伴手禮都很體面。

我發現櫥窗裡竟然有巨無霸蛋黃酥！！比一般的大波蘿麵包還要大顆，問了老闆才知道這是廟會拜拜專用的巨大蛋黃酥，需要提前預約才製作。

我的天啊～這應該是全台最大蛋黃酥，有到附近的朋友，可以去一六堂朝聖一下。

一六堂創立於1975年，到現在已經50年，牆面上還看的到當時位於火車站附近的老店面照片。

一六堂曾榮獲台中十大伴手禮首獎及台灣金餅獎的肯定，現在搬到北屯除了保留了傳統工藝，更研發出許多新潮口味，像是金沙蛋黃酥、檸檬紅茶酥、金桔咖啡酥、黃金乳酪都廣受歡迎。

一六堂價目表

一六堂價目表上商品種類多元，有單裝酥餅、囍餅大餅、禮盒伴手禮、還有節慶限定伴手禮，想要自己吃或是當伴手禮甚至大量訂購，都沒問題。

特別提醒，中秋節及過年這種大節日，建議提早預約才不會臨時去撲空喔～

一六堂推薦必買

檸檬紅茶酥 8入320元/12入480元

店面單買一個酥餅40元，禮盒及提袋漂亮精緻卻沒有額外加價，老闆真的很佛心耶～

我喜歡這種單顆包裝，要吃的時候再撕開以免受潮影響口感。香酥餅皮選用法國頂級奶油製作，吃起來酥鬆有質感，滿口都是高級奶油的清香，完全沒有傳統餅皮的油膩感。

切開來看，金鑽鳳梨與新鮮檸檬、紅玉紅茶組成的內餡相當飽滿，還看的到一點一點的紅玉紅茶蹤跡。

我們超愛這個金鑽鳳梨與檸檬的完美組合，吃的到鳳梨與檸檬果肉，清爽的酸甜滋味與果香在舌尖跳躍，完全沒有甜膩感。尾韻散發出的紅玉紅茶優雅茶香，再加上餅皮的奶油香氣，讓整個酥餅吃起來非常清新高雅，配上一杯熱茶，就是最完美的下午茶！

金桔咖啡酥 8入320元/12入480元

老闆特別將金鑽鳳梨、新鮮金桔與咖啡完美融合。老闆說特地把咖啡豆磨成細粉加入內餡烘烤，一撕開包裝馬上聞到咖啡香氣，還沒開吃就讓人喜歡。

一入口先是感受到鳳梨的甜與金桔的微酸交織，接著咖啡香與果甜輪番衝擊味蕾，光是內餡就很有層次感，重點是非常清爽耐吃。

這款金桔咖啡酥讓我們好驚艷！沒想到咖啡跟金桔會這麼搭~這種和諧的美味只有在一六堂吃的到，咖啡控絕對會愛上。

黃金乳酪酥餅 8入320元/12入480元

這款內餡老闆特別選用濃郁的切達乳酪與磨成粉的金沙鹹蛋黃充分融合，內餡塞得超級飽滿，幾乎沒有縫隙。因為一六堂堅持內餡自製研發，把乳酪與金沙蛋黃以餡中餡方式、比例抓得剛剛好，鹹甜有韻，完全不膩口。

切達乳酪的微鹹乳香與金沙蛋黃的鹹香顆粒感完美融合，吃起來層次感非常豐富，是那種會讓人想一再回味的鹹甜滋味。不管是配茶還是搭咖啡都非常契合，甚至拿來配點小酒也很優雅喔！

乳酪Q餅 (大餅) 185元

這款乳酪Q餅做成大餅，看起來簡單但一切開馬上發現很厲害！酥鬆細緻的黃金外皮包著乳酪與麻糬，特別的是餡中餡設計，切達乳酪包著麻糬，這種「餡中餡」的設計，讓每一口都能同時吃到乳酪的綿密與麻糬的彈牙，口感豐富度直接拉滿。

跟前面的黃金乳酪酥餅內餡不一樣，這款大餅口感更有層次。濃郁又鹹香的切達乳酪與軟Q麻糬及奶香餅皮，外層微酥、內裡軟Q，鹹甜交織的味道完全吃不膩。

金沙蛋黃酥 自用版6入270元

金沙蛋黃酥是一六堂50年老店最引以為傲的招牌，很多熟客每年中秋準時報到就是為了它。自己吃買這種普通包裝即可，送人也有伴手禮盒精裝版300元。

中間那顆鹹蛋黃真的太厲害了！不僅個頭大，質地更是濕潤香濃，完全沒有乾澀或腥味。這種完美的「金沙」口感，是老闆多年來的獨家工法，搭配綿密細緻的豆沙內餡，不甜膩超好吃。

法式厚片吐司25元 買6送1

除了餅類，一六堂的厚片吐司也是回購率極高的單品。一共有7種口味，現在還有買6送1的優惠，算下來平均一片只要21元左右，真的CP值爆表！

買6送1當然7種口味都來～買回家冰冷凍保鮮，要吃的時候烤5-8分鐘，就能吃到外酥內Q的香酥口感。

金沙厚片

將店內招牌金沙元素融入吐司，吃起來鹹甜交織，非常有層次感。鹹蛋黃控必點！

檸檬奶酥厚片

老闆自製的奶酥醬還加了新鮮檸檬及檸檬皮，清爽的檸檬香氣融合奶酥的甜，吃起來完全不膩口，非常清新好吃，大推！

巧克力厚片

巧克力醬中間還有杏仁碎粒，根本是金沙巧克力! 烤到表面微脆、內裡濕潤最正點，是小朋友的最愛。

香蒜厚片

經典不敗款！一烤下去整個屋子都是濃郁的蒜香味，鹹香夠味，是早餐首選。

花生厚片

抹醬裡帶有花生顆粒，滿滿的花生香氣，吃起來非常紮實滿足。

芝麻花生厚片

濃郁的芝麻醬還加了花生碎粒，養生的黑芝麻配上濃郁花生，口感層次更豐富，雙重香氣一次滿足。

椰香厚片

充滿南洋風情的清新甜味，椰絲的口感讓吐司吃起來更清爽，配咖啡超級正點。

一六堂總結心得

一六堂餅店真的是一間讓人感到踏實又親切的老店，在傳統中融入現代創意，自製內餡用料實在，不論是檸檬紅茶酥、金桔咖啡酥、黃金乳酪、乳酪Q餅，都吃的到餡中餡的絕佳口感與美味。還有法式厚片吐司也很推薦，獨特口味與一般厚片土司不太一樣，一片25元還有買6送1優惠，無敵超值！

不論你是平時解饞想吃點心，還是過年過節要找送給長輩、好友的伴手禮，一六堂絕對是CP值極高的好選擇，推薦給大家。

