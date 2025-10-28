桃園小吃推薦｜中壢平鎮巷口美食地圖：燒肉便當、文昌雞、義興公園臭豆腐
在桃園中壢與平鎮交界藏著幾間在地人狂推的桃園小吃名店，從炭火烤肉飯、古早味家常菜，到公園旁的人氣臭豆腐，每一家都各有特色，還有不少客人一吃成主顧。這篇就讓小編帶你吃遍這三家超有感的平價美味！
中壢平鎮美食推薦：上野燒肉飯
上野燒肉飯：炭火香氣撲鼻，免費喝湯配紅茶
一到用餐時間就大排長龍的「上野燒肉飯」，幾乎是平鎮人都知道的名店。炭火直烤的豬五花一上桌香氣四溢，搭配獨門醬汁，一口肉一口飯真的超爽快！
便當會附上三樣配菜，口味不定時更換，炒得也很有水準。現場內用提供免費紅茶與酸辣湯，湯品料超多還可以續，真的佛心。雖然人多，但店員態度親切，整體服務流暢。
地址：桃園市中壢區民族路79號
電話：03-491-3331
營業時間：10:00–13:30, 16:00–19:30（週日公休）
中壢平鎮美食推薦：辛梅阿嬤的味道
辛梅阿嬤的味道：文昌雞＋月見滷肉飯＋牛肉麵
這家主打家常風味的小餐館，光聽店名「辛梅阿嬤的味道」就讓人有溫暖感。最有名的就是舒肥文昌雞，肉質鮮嫩，搭配客家桔醬酸香開胃；月見滷肉飯上的可愛表情超療癒，滷肉香氣十足，油而不膩。
清燉牛肉麵用的是滿滿牛肋條，湯頭加入客家黃豆醬後層次感更豐富。小菜選擇多，還能自助點餐超方便，整體價錢也很親民。
地址：桃園市平鎮區環南路167號
電話：03-495-1188
營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00（每日營業）
中壢平鎮美食推薦：義興公園臭豆腐
義興公園臭豆腐：巷弄美味餐車，臭豆腐＋蘿蔔糕一吃成主顧
藏在義興公園旁的小餐車「義興公園臭豆腐」，每天下午開始營業，人潮總是絡繹不絕。這裡的臭豆腐炸得外酥內嫩，搭配甜甜的泡菜、小黃瓜與香菜一起吃超爽快！
蘿蔔糕煎得金黃脆口，有點像南部炸粿，外酥內綿。綜合小點裡的甜不辣與薯條份量超足，價格佛心。雖然只有簡單棚子遮陽，但在公園邊吃著美食真的很愜意。
地址：桃園市平鎮區新興路177巷24弄2號
電話：0989-455-846
營業時間：11:00–18:00（每日營業）
桃園小吃一日遊行程
10:00 【中壢運動公園】樹蔭涼爽、先去散步，醒醒腦
11:30 【上野燒肉飯】現烤五花肉飯＋免費喝到飽湯品
13:00 【六和商圈 or 新勢公園】散步消食、拍拍老眷村壁畫或綠蔭步道
14:30 【義興公園臭豆腐】下午茶來點酥酥臭豆腐與金黃蘿蔔糕
16:00 【老街溪河川教育中心】親子共遊、環教互動、放空好地方
17:00 【辛梅阿嬤的味道】文昌雞、月見滷肉飯一次吃好吃滿
18:00 【中壢夜市（或中壢SOGO商圈）】散步＋小吃＋採買行程收尾
中壢平鎮美食常見問題
上野燒肉飯有內用座位嗎？
有內用座位，但不多，用餐尖峰時間（中午11:30～12:30、晚上18:00前後）排隊人潮較多，建議避開尖峰時段或選擇外帶會更順利。
義興公園臭豆腐有提供內用嗎？
有簡易內用區（棚架座位），但屬於開放空間、無空調，建議夏天可選擇外帶或傍晚再來吃比較舒適。
上野燒肉飯附近有哪裡可以停車？
三間店附近都設有路邊停車格或收費停車場。像上野附近有免費機車停車區、義興臭豆腐可停在乙未保台紀念公園旁。
文昌雞是什麼？吃起來有什麼特別？
文昌雞原本是源自海南的一種雞種，也是一道有名的客家風味料理。特色是肉質鮮嫩、油脂香而不膩，通常會用舒肥或清燙方式料理，再搭配特製的客家桔醬或辣椒醬吃。
