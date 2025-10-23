GD演場會前必吃！ 台北大巨蛋周邊美食推薦，爆漿大巨蛋、台式炸雞漢堡、宵夜招牌涼麵

準備好去看GD演唱會，卻不知道台北大巨蛋周邊要吃什麼嗎？不用擔心，這次要帶大家探索大巨蛋附近的寶藏美食，讓你吃飽喝足後開心進場！不論是台式炸雞漢堡的酥脆香氣，還是美式餐廳的熱鬧氛圍，都能完美滿足你的味蕾。今天特別挑選了高人氣的餐廳，不僅口味超讚，還擁有各自獨特的主題和特色，超適合與朋友、家人一起來打卡。讓你不只吃得開心，還能順便補充滿滿的活力，為周董的音樂派對做好最完美的準備！

台北大巨蛋周邊美食：週末炸雞漢堡俱樂部

週末炸雞漢堡俱樂部絕對是炸雞愛好者的天堂！這裡的裝潢充滿復古台味，木質桌椅與台式小酒吧風格的燈光搭配得剛剛好，讓人一進門就感受到濃濃的溫馨氛圍。店內人氣招牌是外酥內嫩的炸雞漢堡，搭配店家特製的台式蔥蒜醬，味道絕對讓你一口接一口停不下來。另外，「極嫩啤酒炸雞（松露醬口味）」也很推薦！軟嫩的雞肉真的超驚艷，完全不油膩。

最近還與台南銀波布丁聯名，推出了限量甜品，布丁口感綿密、滑順，吃完炸雞再來一份甜點，幸福感直接爆棚！這裡不只是一家炸雞店，更融合酒吧、麵食等飲食，朋友聚會的新選擇！

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號



營業時間：週一～日 11:00-22:00



電話：0978-001-077

台北大巨蛋周邊美食：Sports Nation

位於台北大巨蛋旁的 Sports Nation，是一間運動主題餐廳！他們不僅提供多樣化的美式餐點，還有全台首創的酒精交易所，隨時依酒類的熱門程度波動，讓點酒變成一場刺激的互動體驗。餐廳內設有超大螢幕，經常轉播各種體育賽事，氣氛宛如現場觀賽。

調酒部分特別推薦招牌「Touchdown」，口感清爽又帶點微醺，搭配份量十足的BBQ豬肋排，簡直是完美組合！店內裝潢以運動元素為主題，牆上還有各式球類裝飾，非常適合朋友聚會或是球迷相約一起看比賽。

＊禁止酒駕 未成年請勿飲酒

餐點部分，我特別推薦「爆漿大巨蛋」，多汁的牛肉搭配濃郁起司，一口咬下超級滿足，還有「夏威夷熔岩披薩」，滿滿大蝦和濃厚醬料，鹹香中帶點甜，非常特別。搭配招牌調酒「Touchdown」，口感清新又微醺，完美平衡了豐富的美式餐點。這裡的服務生超熱情，時不時來關心餐點需求，讓人有種VIP待遇。建議晚上來用餐，氣氛隨著時間愈晚愈熱鬧，還能和朋友一邊看球賽、一邊舉杯歡呼。

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓櫃號D1014



營業時間：週一～日 11:00-00:00



電話：02-2760-0299

大巨蛋周邊美食｜劉媽媽涼麵

說到台北宵夜，劉媽媽涼麵絕對榜上有名！位於市民大道旁的這家老牌涼麵店，無論是酒後續攤還是深夜補充能量，都是不少人心中的首選。這裡的招牌涼麵，麵條Q彈不會沾黏，搭配蒜香濃郁的芝麻醬，香氣撲鼻、口感十足。如果想再升級，可以加上一顆半熟荷包蛋，蛋液緩緩流出拌入涼麵，讓每一口都更加濃郁滑順。

宵夜攻略絕對少不了一碗熱騰騰的三合一味噌湯，內含貢丸、豆腐和蛋花，暖胃又滿足。店內雖是路邊攤風格，但翻桌速度很快。晚間常常客滿，旁邊還有泰奶飲料攤檔可以搭配一起享用，完美解決半夜嘴饞的問題！這裡的服務親切，氣氛雖然喧鬧，但正是宵夜場的迷人之處。

地址：台北市松山區市民大道五段37號



營業時間：週一～日 00:00-9:00；21:30-00:00



電話：02-8787-2093

