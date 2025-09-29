快訊

苗栗公館最有名的「臭豆腐餐車」！專賣好吃的脆皮臭豆腐＆四神湯

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

苗栗公館美食「昱程臭豆腐」這間專賣臭豆腐&四神湯&貢丸湯的攤販，臭豆腐酥酥脆脆的，四神湯的配料也很豐富，個人非常喜歡，文章內紀錄了三次造訪下來的心得！現炸的臭豆腐需要花點時間等待，建議可以先打電話預訂以免久候，但還是要內用會比較好吃啦！文章內有完整菜單、地址、電話、營業時間等資訊供參考。

「昱程臭豆腐」肯定是苗栗公館最有名的臭豆腐餐車了，但周邊真的蠻難停車的，需要停在附近的白線再步行過來！

「昱程臭豆腐」的營業時間是下午兩點半到晚上十點，店家無固定公休日，若要來用餐，建議還是先打個電話確認一下！

店家現在還有提供一個內用空間，可以容納比較多的客人到店用餐！

【臭豆腐】

脆皮的港式臭豆腐個人超喜歡，配上台式泡菜的組合真的是百吃不膩！只要經過公館就會想要繞過來吃：）

臭豆腐建議還是要內用品嘗會比較好吃，臭豆腐上加了蒜頭和辣椒，還蠻夠味的！臭豆腐吸附了醬汁，搭配一旁的台式泡菜，還是一樣很好吃，酥脆的臭豆腐是我的最愛！

【四神湯】

每次來昱程都必吃臭豆腐+四神湯的組合，四神湯的配料很足夠，味道也很不錯，我們通常會點兩份臭豆腐再配上一碗四神湯就很滿足。

整體而言，這間「昱程臭豆腐」現在一份雖然要60元，但還是值得一吃，臭豆腐外酥內軟，總共有五塊，台式泡菜的份量蠻多的，也算是頗有誠意！另外還有貢丸湯和四神湯可以選擇，表現都有水準之上！是不少在地人的愛店！

昱程臭豆腐

地址：苗栗縣公館鄉榮光街4號

電話：0910-518313

營業時間：週一至週日14:30-22:00

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

臭豆腐 公館美食 泡菜 必吃 苗栗美食

udn走跳美食

