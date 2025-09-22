新竹三角公園旁「高麗菜飯」，銅板價「古早味早餐」，還會不定期出現隱藏版！

你們知道知名三角公園旁，有一家攤車的賣高麗菜飯，價格親民、味道不錯嗎？他們賣了兩代、營業約30-40年，現在由二代接手，固定供應高麗菜飯、芋頭稀飯、綠豆湯，另有不定期出現的隱藏版✨

今天我們逛完中央市場買菜後，就順道外帶回家，今天有隱藏版炒炊粉和豆仔湯。還有紅燒肉、豆干、滷蛋等滷味，價格都在5-10元之間，想吃什麼加什麼，銅板價就能吃得飽飽的。

三角公園高麗菜飯位置

三角公園高麗菜飯位於東前街上，三角公園旁。

三角公園高麗菜飯菜單目錄搶先看

高麗菜飯、綠豆湯都是40元，豆仔湯 45元，另有不定期出現的隱藏版。

紅燒肉、豆干、滷蛋等滷味，價格都在5-10元之間，想吃什麼加什麼。

三角公園高麗菜飯用餐心得分享

高麗菜飯（40元）+ 滷蛋（10元）有菜有肉，口感介於油飯與白飯之間，拌入菜汁與油蔥酥，米飯口感挺Q的不錯吃。喜歡豐富一點的，可以加上紅燒肉和豆干，想吃經濟或豐盛自己決定。

隱藏版炒炊粉（40元）有蔥段、高麗菜、油蔥酥、蝦米等配料，口感還不錯，是很有家常味的傳統早餐。

豆仔湯（45元）有兩塊排骨和滿滿的長豆乾，湯頭甘甜，雖然排骨口感一般，但搭配高麗菜飯一起吃很對味。

綠豆湯（40元）我們很喜歡，比較甜一些，但綠豆清甜夏天吃很消暑。

三角公園高麗菜飯

地址：新竹市東區東前街上（三角公園旁）

營業時間：6:30-10:00賣完為止（天候不佳公休）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

