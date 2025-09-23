老新竹人的美食記憶！市場老字號「糯米水餃」 傳統好味道吃一碗飽到中午

新竹中央市場92號攤的糯米水餃（已更名老陳家中央市場糯米水餃）大家吃過了嗎？

相信在地老新竹人絕對吃過，這家人氣強強滾的客家風味糯米水餃，可是有70年以上的歷史。小米從學生時代就來吃過，阿姨專注且忙碌烹煮餐點，對許多老新竹人來說是一個回憶。

小米特別提醒大家餐點上桌後盡快拍照，趕快拍完照吃一吃喔！別讓後面的客人等太久了。

中央市場糯米水餃位置及停車方式

中央市場就在西門街路口走到底右轉後，看到水果店左轉，看到店外有排隊人龍的就是阿姨的糯米水餃。附近有家叫阿金糯米餃，大家不要搞混了喔！

中央市場糯米水餃環境介紹

手工新鮮現包，份量不少喔，是市場內的平價美食，雖然多年以來價格有調漲，不過以這樣的份量來說，還是很划算。

多年以來都是看到阿姨忙碌地烹煮餐點，專注的程度讓人很敬佩。我們當天想點骨仔肉湯，不過煮得還不夠嫩，阿姨不會為了賺錢而湊合著賣。

當我們吃到一半時，骨仔肉煮得夠嫩了，阿姨就開始詢問有沒有客人要骨仔肉湯，讓每位客人吃到的都是完美的料理。

特別提醒大家內用的話，先找好座位坐著就好了，不用到櫃檯點餐，等到老闆娘忙完就會過來詢問了。

阿群和阿呈兩個在鬧著玩，店裡的大哥哥要他們乖乖坐好，他們還真的聽話乖乖坐好等待美食上桌呢。

中央市場糯米水餃菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！多年以來雖然有調漲，不過只要一個60元銅板，就可以吃到份量多的綜合湯（餛飩+水餃），還是非常划算。喜歡吃骨仔肉的朋友，小米大推綜合+骨仔肉湯，真的超好吃的。

中央市場糯米水餃用餐心得分享

今天跟小彤和阿芬來中央市場吃美食，還有一個小插曲，在中央市場賣蛋的阿姨說，小彤好像明星，還說我們是娃娃臉，讓小米真的太開心了。

正想說吃完要去買蛋，可惜吃完後阿姨已經收攤了，不過下次一定專程去跟阿姨買多一點蛋 。

點完餐後，餐點不久後就上桌囉！這一碗小的綜合湯60元耶！是不是超划算的，早上吃一碗可以飽到中午去了。

糯米水餃吸引人的地方在於，外皮Q又帶有黏牙的嚼勁，內餡鹹淡調味恰恰好。

基本上不用加其他調味料，一口咬下就可以吃得到糯米的甜香，跟內餡鹹香的結合，是客家美食的佼佼者，沒吃過的人絕對要來吃上一碗。

餛飩讓我跟小彤也非常喜歡，皮薄有Q，而且火侯掌握的剛好，外皮不會軟爛破掉喔！喜歡吃餛飩的朋友絕對不容錯過。

最後我們滿心期待的骨仔肉湯終於煮好了（小的60元）

阿姨很堅持食材沒有準備到好，不會賣給客人，秉持著讓客人吃到的都是最完美餐點的精神，難怪這麼多年來如此受歡迎 。

大塊的骨仔肉吃起來超爽的～而且不管是肥肉和瘦肉，口感都很嫩，湯頭又甜美，小米吃完一碗忍不住想再叫一碗呢。

以上是我們的心得分享，今天再訪發現阿姨和弟弟變得和藹可親。我們離開的時候，大力稱讚說好吃，阿姨和弟弟在忙碌當中，還跟我們熱情地說拜拜呢！

看著阿姨手上貼著貼布，很謝謝阿姨多年來辛勤地帶給大家美食，不管是老饕或還沒吃過的朋友，都要記得常來捧場喔！

地址：新竹市北區西門街2巷2號92攤

電話：0961510975

營業時間：07:00–14:00賣完為止 (周一公休)

