一週只開兩天！ 苑裡老街必吃「聞香下馬」家常味，中了化骨綿掌的滷香魚、超下飯的福菜肉丸

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

苑裡老街上，隱藏在老宅中默默不起眼的小吃店，平凡卻高人氣，聞香下馬是苗栗苑裡的老字號了，以販售道地的客家菜為主，廣受在地人跟觀光客的喜愛，用餐時間座無虛席，是很厲害的小餐館。

沒有華麗的裝潢，就像回家用餐般的隨興，入門後請等待店家安排座位，沒有紙本菜單，輪到點餐時到前方看小菜點用，老闆會介紹當天有什麼菜色以及推薦料理。

沒有點菜單，直接跟老闆點餐喔！

老闆介紹不加一滴水料理的竹筍，不用任何沾醬跟調味，就十分鮮甜可口，一點苦味都沒有。滷大腸處理得很乾淨，沒有腥味，滷得很入味。

爽脆的醋溜脆腸口感好，單吃也不會太過負擔。

聞香下馬必點的幾道小菜有燜滷香魚、鯊魚煎餅和福菜肉丸，沒有固定的份量，可依人數或喜好斟酌點之，燜滷香魚點了兩隻，燜滷到像是中了化骨綿掌，整隻香魚都可以吃！味道很像罐頭的那種鯖魚味。

鯊魚煎餅吃起來就是魚餅的口感，Q彈香帶著淡淡的魚鮮味，印象點不高但是老少咸宜。

必點的福菜肉丸，鬆軟的肉丸混雜著福菜，看似重口味但實際上卻不會很死鹹，味道很下飯，蠻有客家風味的一道。

點到最後一隻的白斬雞腿，黃澄澄的雞皮油量不肥膩，肉質紮實有咬勁，吃的到雞肉的甜味，不錯。

苦瓜處理的好是非常好吃的一道菜，聞香下馬的鹹蛋苦瓜就是如此，滿滿鍋氣巴附在苦瓜上，沒有苦味僅有香氣跟鹹蛋的鹹味，害怕苦瓜的朋友不妨試試。

老闆推薦的菜頭炒蒜苗，第一次看到菜頭用炒的方式，沒想到意外好吃，菜頭煮到軟透，滿滿的菜頭甜味，入口就化開滿是驚奇。

聞香下馬的魚丸湯好澎拜，一鍋超大且包含菜頭、魚丸、蛤蠣等食材，清爽味甜不用多說，料多實在很可以。

第二次到聞香下馬用餐，雖然不是豪華獨特，家常滋味讓人意猶未盡，道道料理都是功夫菜，人多來訪可以點招牌的雞湯，也是老闆推薦的菜色之一。

聞香下馬

所在地址：臺灣苗栗縣苑裡鎮天下路98號

營業時間：日 六 11:00-15:00

店家電話：0932-665-574

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

美食 必點 客家 老宅 觀光 苗栗美食

