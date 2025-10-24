鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮
udn走跳美食／涼子是也
「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。
「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」雖然位置隱密，只是巷弄內的路邊攤車，不過生意真的非常好，經過幾次都排滿了人。仔細看菜單，除了「鮮蚵捲餅」之外，還有「泡菜捲餅」與「香蔥捲餅」，價位在25-55元之間很親民。「古早味紅茶冰」則是直接塑膠袋包著吸管喝非常有古早味，一份10元，CP值很高～
【鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰】
電話：04 778 4093
地址：505彰化縣鹿港鎮文開路32巷32號1樓
營業時間：早上10:30-下午18:30
公休日：週一～週四
鹿港 鮮蚵捲餅
鹿港鮮蚵捲餅 店面環境
鹿港鮮蚵捲餅雖然只是一個小攤子，不過有庭院空間可以內用，走累了剛好來歇歇腳、吃個小點心～
鹿港鮮蚵捲餅 菜單
鹿港鮮蚵捲餅菜單如下，招牌必點當然是「鮮蚵捲餅含蛋」～
鮮蚵捲餅 55元
鮮蚵捲餅含蛋，一份55元。「鮮蚵捲餅」其實就類似蛋餅的作法、現煎現做，先在鐵板上打上一顆蛋，再放上小顆蚵仔、蔥花與九層塔，最後鋪上薄薄一層餅皮翻面煎香。
餅皮Q軟微脆，剛吃時是九層塔煎蛋的香氣，直到咬到蚵仔鮮味立刻在嘴裡化開，搭配微甜微鹹的醬料，蠻好吃的～
鹿港 古早味紅茶冰
古早味紅茶冰 腳踏車店面
攤子本身就腳踏車真的好懷舊，客人直接點餐丟銅板，然後等老闆娘裝袋給飲料～
古早味紅茶冰 菜單
古早味紅茶冰菜單如下，就3種選擇：紅茶、黑糖、綜合是「紅茶+黑糖」。
古早味綜合冰 10元
綜合冰，一份10元。綜合後的紅茶茶味較淡，多了淡淡黑糖香氣，冰冰甜甜沒什麼記憶點，但配著捲餅吃剛剛好。
鹿港鮮蚵捲餅、紅茶冰 評價
這家鹿港鮮蚵捲餅吃起來類似蚵仔煎版本的蛋餅，不僅價格親民，口味也不錯，會讓人想再訪喔～有到訪鹿港老街的，推薦可以來一份捲餅配紅茶，邊走邊吃很過癮呀～
