快訊

被列問題豬場關聯場！彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

大陸設立「台灣光復紀念日」 全國人大常委會表決通過

台中移工慘死街頭…遭刺傷胸腹倒路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。

「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」雖然位置隱密，只是巷弄內的路邊攤車，不過生意真的非常好，經過幾次都排滿了人。仔細看菜單，除了「鮮蚵捲餅」之外，還有「泡菜捲餅」與「香蔥捲餅」，價位在25-55元之間很親民。「古早味紅茶冰」則是直接塑膠袋包著吸管喝非常有古早味，一份10元，CP值很高～

【鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰】

電話：04 778 4093

地址：505彰化縣鹿港鎮文開路32巷32號1樓

營業時間：早上10:30-下午18:30

公休日：週一～週四

鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰 FB 粉絲頁

鹿港 鮮蚵捲餅

鹿港鮮蚵捲餅 店面環境

鹿港鮮蚵捲餅雖然只是一個小攤子，不過有庭院空間可以內用，走累了剛好來歇歇腳、吃個小點心～

鹿港鮮蚵捲餅 菜單

鹿港鮮蚵捲餅菜單如下，招牌必點當然是「鮮蚵捲餅含蛋」～

鮮蚵捲餅 55元

鮮蚵捲餅含蛋，一份55元。「鮮蚵捲餅」其實就類似蛋餅的作法、現煎現做，先在鐵板上打上一顆蛋，再放上小顆蚵仔、蔥花與九層塔，最後鋪上薄薄一層餅皮翻面煎香。

餅皮Q軟微脆，剛吃時是九層塔煎蛋的香氣，直到咬到蚵仔鮮味立刻在嘴裡化開，搭配微甜微鹹的醬料，蠻好吃的～

鹿港 古早味紅茶冰

古早味紅茶冰 腳踏車店面

攤子本身就腳踏車真的好懷舊，客人直接點餐丟銅板，然後等老闆娘裝袋給飲料～

古早味紅茶冰 菜單

古早味紅茶冰菜單如下，就3種選擇：紅茶、黑糖、綜合是「紅茶+黑糖」。

古早味綜合冰 10元

綜合冰，一份10元。綜合後的紅茶茶味較淡，多了淡淡黑糖香氣，冰冰甜甜沒什麼記憶點，但配著捲餅吃剛剛好。

鹿港鮮蚵捲餅、紅茶冰 評價

這家鹿港鮮蚵捲餅吃起來類似蚵仔煎版本的蛋餅，不僅價格親民，口味也不錯，會讓人想再訪喔～有到訪鹿港老街的，推薦可以來一份捲餅配紅茶，邊走邊吃很過癮呀～

【用餐資訊】

用餐時間：2025年9月

鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰

電話：04 778 4093

地址：505彰化縣鹿港鎮文開路32巷32號1樓

營業時間：早上10:30-下午18:30

公休日：週一～週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

鹿港老街 古早味 美食 蛋餅 蚵仔煎 彰化美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮

udn走跳美食／涼子是也 「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。 「鹿港

願意回訪再回訪！台中少見「日式釜燒飯」，用台梗九號米現點現做口味絕對超值

udn走跳美食／強生與小吠 強生很愛吃日式簡餐類的食物，這家『兩千金釜燒飯』直接在Google看到，評價很棒而且是開了8、9年以上，能夠維持這樣評價不簡單。會來吃的另外一個原因，竟也是被他的名字

台中武陵農場花季登場！杭菊花海與山谷光影交織成秋之詩

相機準備好了嗎？十月下旬的武陵農場，杭菊花開如毯，無論仰拍、平拍或俯視，都是一張張夢幻的風景明信片。

太Chill了吧！全台最大「夢幻玻璃屋民宿」藏身南投魚池，自然元素x愜意原野生活

udn走跳旅遊／Kiwi樂活食旅 走訪南投景點日月潭時，你曾停留過在魚池嗎？魚池隱藏一個很棒的民宿，結合玻璃、原野元素的特色玻璃屋民宿，全台最大的玻璃屋民宿『日月潭貓囒山會館』，這家真的很不錯，

休假想放鬆又不想花錢？超好玩的「台中免費景點Top 5」推薦一次看！

開學後是不是常覺得壓力滿滿，好想找個地方透透氣？別擔心，其實台中就藏著不少免門票的寶藏景點，不用花錢也能玩得很盡興，從展覽體驗到互動探索，每一個地方都能帶來驚喜，而且交通便利、輕鬆好走，想知道有哪些免費又好玩的選擇嗎？那就跟著一起往下看，收好這份台中放鬆小旅行清單吧！

雞湯界愛馬仕！不葷主義、瓦庫新品牌，主打「砂鍋極上雞湯」，道道餐點讓人驚豔

udn走跳美食／糖糖 台中公益路美食戰區又多了一間新選擇囉！位在台中南屯區的GOGOGA 極上雞湯新派中菜是近期新開幕的人氣餐廳，也是不葷主義、瓦庫的新品牌，主打砂鍋極上雞湯，慢火熬煮10小時，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。