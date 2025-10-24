鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮

「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。

「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」雖然位置隱密，只是巷弄內的路邊攤車，不過生意真的非常好，經過幾次都排滿了人。仔細看菜單，除了「鮮蚵捲餅」之外，還有「泡菜捲餅」與「香蔥捲餅」，價位在25-55元之間很親民。「古早味紅茶冰」則是直接塑膠袋包著吸管喝非常有古早味，一份10元，CP值很高～

【鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰】

電話：04 778 4093

地址：505彰化縣鹿港鎮文開路32巷32號1樓

營業時間：早上10:30-下午18:30

公休日：週一～週四

鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰 FB 粉絲頁

鹿港 鮮蚵捲餅

鹿港鮮蚵捲餅 店面環境

鹿港鮮蚵捲餅雖然只是一個小攤子，不過有庭院空間可以內用，走累了剛好來歇歇腳、吃個小點心～

鹿港鮮蚵捲餅 菜單

鹿港鮮蚵捲餅菜單如下，招牌必點當然是「鮮蚵捲餅含蛋」～

鮮蚵捲餅 55元

鮮蚵捲餅含蛋，一份55元。「鮮蚵捲餅」其實就類似蛋餅的作法、現煎現做，先在鐵板上打上一顆蛋，再放上小顆蚵仔、蔥花與九層塔，最後鋪上薄薄一層餅皮翻面煎香。

餅皮Q軟微脆，剛吃時是九層塔煎蛋的香氣，直到咬到蚵仔鮮味立刻在嘴裡化開，搭配微甜微鹹的醬料，蠻好吃的～

鹿港 古早味紅茶冰

古早味紅茶冰 腳踏車店面

攤子本身就腳踏車真的好懷舊，客人直接點餐丟銅板，然後等老闆娘裝袋給飲料～

古早味紅茶冰 菜單

古早味紅茶冰菜單如下，就3種選擇：紅茶、黑糖、綜合是「紅茶+黑糖」。

古早味綜合冰 10元

綜合冰，一份10元。綜合後的紅茶茶味較淡，多了淡淡黑糖香氣，冰冰甜甜沒什麼記憶點，但配著捲餅吃剛剛好。

鹿港鮮蚵捲餅、紅茶冰 評價

這家鹿港鮮蚵捲餅吃起來類似蚵仔煎版本的蛋餅，不僅價格親民，口味也不錯，會讓人想再訪喔～有到訪鹿港老街的，推薦可以來一份捲餅配紅茶，邊走邊吃很過癮呀～

【用餐資訊】

用餐時間：2025年9月

電話：04 778 4093

地址：505彰化縣鹿港鎮文開路32巷32號1樓

營業時間：早上10:30-下午18:30

公休日：週一～週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」