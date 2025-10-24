快訊

被列問題豬場關聯場！彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

大陸設立「台灣光復紀念日」 全國人大常委會表決通過

台中移工慘死街頭…遭刺傷胸腹倒路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

願意回訪再回訪！台中少見「日式釜燒飯」，用台梗九號米現點現做口味絕對超值

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

強生很愛吃日式簡餐類的食物，這家『兩千金釜燒飯』直接在Google看到，評價很棒而且是開了8、9年以上，能夠維持這樣評價不簡單。會來吃的另外一個原因，竟也是被他的名字吸引，兩千金是一種飯的稱呼還是？結果不是啦！是人家老闆有兩個女兒，當初喜歡吃爸爸煮的飯，才有這家店的誕生。不過這裡不好停車，開車要留意，可以停『台中甘肅成都停車場』

店家門口一看就很日式。

兩千金釜燒飯

地址：台中市西屯區西屯路二段69-2號

營業時間：11:30-14:00 ; 17:00-20:30

FB：https://www.facebook.com/two.daughter/?locale=zh_TW

黑板上寫著菜單上沒有的美食。

店內一覽，平日來這裡用餐比較不用等。

有飲料冰箱，記得去櫃檯結賬。

兩千金釜燒飯│餐點內容

日式釜燒飯，所有餐點都是現點現做，包含米飯部份都直接在爐上的特製釜燒鍋內直接煮熟。台中真的很少見這樣吃的日式簡餐，要吃幾乎都只能去日本吃。所以兩千金有很多忠實的饕客，時不時都會回來回味一下～就連強生都已經吃了兩次。

日式炸豬排

一人製作所以慢工出細活，等了差不多15分鐘左右就上桌了！釜燒飯超香，用的是台梗9號的米飯，上面有蟹肉棒、花椰菜、菇類還有自費起司，建議都要加點起司，牽絲拌飯一起吃真的好吃。只要是套餐都有附上湯、小菜、茶。

現炸豬排就是好吃！醬料不會太多，柴魚片也不會多到誇張。喜歡這種清淡風格的豬排，配料才不會喧賓奪主。

豬排不會太乾，外面麵衣剛好薄薄的，酥脆好吃。

味增湯也不會過份的鹹口，超讚！季節水果就看當季有什麼，右邊醃漬白蘿蔔。

釜燒飯的鍋子很燙，但也非常有質感，要維持這些木頭做的餐具真是不容易。

一定要給起司來份特寫，起司QQ的在嘴內混合米飯一起吃，鹹香鹹香的非常有滋味。尤其上面還有稍微炙燒後的焦香，超讚。

紅茶不會太甜，印像中有一點甜，會回甘是不錯的茶葉。

炙燒牛菲利

這份牛菲利是另外找時間過來吃的，可以看到水果和湯品稍微不同。牛肉部份薄切，排程散裝看起來就很精緻。

牛肉吃起來還蠻嫩口，底下有現切的洋蔥可以一起吃，拌的醬料一樣好吃不會太多。

當天是鮭魚海帶湯，好好喝很暖胃。

喜歡吃牛肉的不要錯過這道。

以上就是在兩千金釜燒飯享用的食記，能夠在台中找到日式釜燒飯不簡單，喜歡日式簡餐的捧友都不要錯過這家好吃的餐廳～願生意興隆，願意再回訪哦。

兩千金釜燒飯

地址：台中市西屯區西屯路二段69-2號

營業時間：11:30-14:00 ; 17:00-20:30

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豬排 美食 牛肉 醬料 水果 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮

udn走跳美食／涼子是也 「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。 「鹿港

願意回訪再回訪！台中少見「日式釜燒飯」，用台梗九號米現點現做口味絕對超值

udn走跳美食／強生與小吠 強生很愛吃日式簡餐類的食物，這家『兩千金釜燒飯』直接在Google看到，評價很棒而且是開了8、9年以上，能夠維持這樣評價不簡單。會來吃的另外一個原因，竟也是被他的名字

台中武陵農場花季登場！杭菊花海與山谷光影交織成秋之詩

相機準備好了嗎？十月下旬的武陵農場，杭菊花開如毯，無論仰拍、平拍或俯視，都是一張張夢幻的風景明信片。

太Chill了吧！全台最大「夢幻玻璃屋民宿」藏身南投魚池，自然元素x愜意原野生活

udn走跳旅遊／Kiwi樂活食旅 走訪南投景點日月潭時，你曾停留過在魚池嗎？魚池隱藏一個很棒的民宿，結合玻璃、原野元素的特色玻璃屋民宿，全台最大的玻璃屋民宿『日月潭貓囒山會館』，這家真的很不錯，

休假想放鬆又不想花錢？超好玩的「台中免費景點Top 5」推薦一次看！

開學後是不是常覺得壓力滿滿，好想找個地方透透氣？別擔心，其實台中就藏著不少免門票的寶藏景點，不用花錢也能玩得很盡興，從展覽體驗到互動探索，每一個地方都能帶來驚喜，而且交通便利、輕鬆好走，想知道有哪些免費又好玩的選擇嗎？那就跟著一起往下看，收好這份台中放鬆小旅行清單吧！

雞湯界愛馬仕！不葷主義、瓦庫新品牌，主打「砂鍋極上雞湯」，道道餐點讓人驚豔

udn走跳美食／糖糖 台中公益路美食戰區又多了一間新選擇囉！位在台中南屯區的GOGOGA 極上雞湯新派中菜是近期新開幕的人氣餐廳，也是不葷主義、瓦庫的新品牌，主打砂鍋極上雞湯，慢火熬煮10小時，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。