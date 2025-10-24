願意回訪再回訪！台中少見「日式釜燒飯」，用台梗九號米現點現做口味絕對超值

強生很愛吃日式簡餐類的食物，這家『兩千金釜燒飯』直接在Google看到，評價很棒而且是開了8、9年以上，能夠維持這樣評價不簡單。會來吃的另外一個原因，竟也是被他的名字吸引，兩千金是一種飯的稱呼還是？結果不是啦！是人家老闆有兩個女兒，當初喜歡吃爸爸煮的飯，才有這家店的誕生。不過這裡不好停車，開車要留意，可以停『台中甘肅成都停車場』

店家門口一看就很日式。

兩千金釜燒飯

地址：台中市西屯區西屯路二段69-2號

營業時間：11:30-14:00 ; 17:00-20:30

FB：https://www.facebook.com/two.daughter/?locale=zh_TW

黑板上寫著菜單上沒有的美食。

店內一覽，平日來這裡用餐比較不用等。

有飲料冰箱，記得去櫃檯結賬。

兩千金釜燒飯│餐點內容

日式釜燒飯，所有餐點都是現點現做，包含米飯部份都直接在爐上的特製釜燒鍋內直接煮熟。台中真的很少見這樣吃的日式簡餐，要吃幾乎都只能去日本吃。所以兩千金有很多忠實的饕客，時不時都會回來回味一下～就連強生都已經吃了兩次。

日式炸豬排

一人製作所以慢工出細活，等了差不多15分鐘左右就上桌了！釜燒飯超香，用的是台梗9號的米飯，上面有蟹肉棒、花椰菜、菇類還有自費起司，建議都要加點起司，牽絲拌飯一起吃真的好吃。只要是套餐都有附上湯、小菜、茶。

現炸豬排就是好吃！醬料不會太多，柴魚片也不會多到誇張。喜歡這種清淡風格的豬排，配料才不會喧賓奪主。

豬排不會太乾，外面麵衣剛好薄薄的，酥脆好吃。

味增湯也不會過份的鹹口，超讚！季節水果就看當季有什麼，右邊醃漬白蘿蔔。

釜燒飯的鍋子很燙，但也非常有質感，要維持這些木頭做的餐具真是不容易。

一定要給起司來份特寫，起司QQ的在嘴內混合米飯一起吃，鹹香鹹香的非常有滋味。尤其上面還有稍微炙燒後的焦香，超讚。

紅茶不會太甜，印像中有一點甜，會回甘是不錯的茶葉。

炙燒牛菲利

這份牛菲利是另外找時間過來吃的，可以看到水果和湯品稍微不同。牛肉部份薄切，排程散裝看起來就很精緻。

牛肉吃起來還蠻嫩口，底下有現切的洋蔥可以一起吃，拌的醬料一樣好吃不會太多。

當天是鮭魚海帶湯，好好喝很暖胃。

喜歡吃牛肉的不要錯過這道。

以上就是在兩千金釜燒飯享用的食記，能夠在台中找到日式釜燒飯不簡單，喜歡日式簡餐的捧友都不要錯過這家好吃的餐廳～願生意興隆，願意再回訪哦。

