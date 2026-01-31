在台北市一碗雞湯拉麵配炸豬排只賣198元？！不收服務費還有飲料無限暢飲

物價飆漲的年代，外食族特別有感，尤其在寸土寸金的台北市，隨便吃一餐都得花上不少錢，但新開幕的雞婆家鮮燉雞湯拉麵，一碗拉麵配一份炸豬排或紅糟肉居然200元有找？！

一套只賣你198元，不收服務費還有飲料無限暢飲，在精華的台北市區實在是好佛心，因此吸引了不少民眾來捧場。

門面帶有點美式鄉村風的感覺，門簾上的雞婆家LOGO很可愛。

雞婆家鮮燉雞湯拉麵的店內空間算是寬敞，不會太過壅擠，方桌是大紅桌，遠看好像傳統的南部辦桌桌色。

廚房狀況看得到。

雞婆家鮮燉雞湯拉麵的菜單，價格實在是好親民！湯麵、乾麵都有，也備有小菜可以點，湯麵主要是雞湯拉麵和豚骨拉麵兩種。

飲料部分有果汁和汽水，氣泡感很足。

雖然客滿但上餐速度超快，一杯飲料還沒喝完就已上了一半，出餐速度提升翻桌率。

雞婆家鮮燉雞湯拉麵的幸運豬排豚骨湯拉麵，一整份炸豬排配上一碗豚骨湯拉麵，這樣只要198元，是不是很便宜？！

豚骨湯拉麵的豚骨很香醇，沒有日式那麼油鹹，是台式拉麵路線，麵條不會太軟帶有咬勁，整體搭配起來中規中矩。

酥脆的豬排有一定的厚度，外酥內紮實，以這種價位來說算是很可以了。

另外一套就來吃台式紅糟肉配雞湯拉麵！台式紅糟燒肉鮮燉雞湯拉麵的豐富組合同樣只賣198元。

現炸的紅糟肉微酥肉嫩，帶有淡淡的紅麴味，以瘦肉為主卻一點也不乾硬，個人覺得比豬排更為出色。

雞湯拉麵走的是清爽路線，湯頭不至於索然無味，淡雅的清甜搭配炸物剛剛好，兩款湯頭各有特色，都不錯。

兩款拉麵都點了，那麼我就來挑個乾拌麵試試看吧，台式紅糟燒肉招牌拌麵稍微便宜些，只要188元，還附一份小菜。

看起來很有模有樣的台式紅糟燒肉招牌拌麵，因為比較便宜所以肉量較少，且放在麵體內所以吃起來少了酥脆感。

麵條很Q且濕潤，味道濃郁，是好吃的乾拌麵。

台式紅糟燒肉招牌拌麵含小菜一份，小菜可任選，選了燙青菜；燙青菜很簡單的就是淋上蠔油，吃起來就只有鹹味沒有香氣，稍微可惜。

點套餐可用優惠價25元點用小菜，挑了椒麻涼豆腐和溏心蛋，細嫩的豆腐淋上椒香味十足的椒麻醬汁，很重口味也很好吃。

溏心蛋的蛋黃過熟，蛋黃味不夠濃郁，這道顯得普通。

目前新開幕所以只收現金，之後不確定會不會導入其他付款方式，所以來之前要先確保現金有帶足喔；以198元的價位來說，味道跟份量都很到位，物超所值的平價美食。

雞婆家鮮燉雞湯拉麵

地址：臺灣臺北市大同區重慶北路三段241號

時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

備註：11:30–14:00, 17:30–20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

