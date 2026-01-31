快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

用「剁」的麻糬吃過嗎？板橋「傳統客家麻糬」軟Q有彈性 一口接一口超涮嘴

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

傳統客家麻糬是具有濃厚特色的美食，它在客家文化中扮演著重要的角色～位在板橋黃石市場內有一家傳統客家麻糬，已經擺攤40幾年了！

以手工現切成塊狀，再裹上花生粉，無包餡，口感柔嫩有彈性，真的會一口接一口，直接嗑完一盒吔！來板橋慈惠宮參拜祈福，記得來買一盒麻糬粘財唷～

傳統客家麻糬｜交通位置

傳統客家麻糬位在黃石市場內，華歌爾內衣嬌點專門店門口，對面就是高記生炒魷魚，有機會來吃高記，可以順便帶上一盒傳統客家麻糬唷！只是扛棒上寫著土城賴家油飯，但現場沒看到油飯，不知道是不是有代購？

    傳統客家麻糬

  • 地址：新北市板橋區宮口街24號（前擺攤販)

  • 營業時間：8:30～18:30

  • 公休：每週一

這天要到慈惠宮拜拜，所以就來買一盒客家麻糬當供品～

阿婆手腳很俐落，刀起刀落，從一大塊麻糬，快速切成一口大小，再把麻糬在大鐵盆，均勻裹上花生粉，第一次看過這種現刴麻糬，和一般買過的麻糬很不一樣！

站在旁邊看挺療癒的，很舒壓的感覺，哈！！

碰到拜拜的日子，生意更好，有小排一下！

傳統客家麻糬｜菜單價格

傳統客家麻糬

客家麻糬一盒50元，也可以20元、30元的買，但就不會用盒裝，而是用塑膠袋裝～口味也只有花生一種～

傳統客家麻糬｜餐點品嚐

因為有帶去拜拜，沒有吃到當下的口感，表面的花生粉有反潮的現象，難怪會隨盒附上一小袋花生粉，不過我灑完後才想到還沒拍照。

一般客家麻糬是不包餡的，只會拌花生粉，花生粉有加糖，但並不會太甜，花生粉香氣也夠，嫩Q有彈性的麻糬，延展性極佳，可牽出長細絲，沾上花生糖粉特別的香，唇齒之間殘留的香味，不禁讓人一口接一口吃個不停，是令人懷念的古早滋味！

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

客家 美食 板橋美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

用「剁」的麻糬吃過嗎？板橋「傳統客家麻糬」軟Q有彈性 一口接一口超涮嘴

傳統客家麻糬是具有濃厚特色的美食，它在客家文化中扮演著重要的角色～位在板橋黃石市場內有一家傳統客家麻糬，已經擺攤40幾年了！

全台最美咖啡廳要拆了！內湖「Moooon River」連續3天設備大出清 2/1最後營業、2/5拆除

全台最美咖啡廳要拆了！內湖「Moooon River」連續3天設備大出清 2/1最後營業、2/5拆除

黃昏市場秒殺炸雞！ 板橋「奇郁炸雞」鮮嫩雞肉外酥內多汁 起手式就是2大袋 動作太慢吃不到

位在板橋江子翠市場裡的奇郁炸雞，是在地人推薦的超人氣台式炸雞專賣，連千千進食中都來吃過了～巷子內的都知道，厲害的炸雞都在市場裡，而且想吃都要比手速，動作太慢吃不到啦！

「2026樂活夜櫻季」點燈登場！捷運就到的地方浪漫開放至2/22，500株櫻花免費看到飽

台北最便利的賞櫻活動「2026樂活夜櫻季」將於1月30日正式點燈，一路展出至2月22日，地點就在內湖樂活公園。園區沿著內溝溪種植近500株櫻花，包含寒櫻與八重櫻，每到夜晚在燈光映襯下形成浪漫夜櫻步道，成為冬末春初最受矚目的台北賞花景點之一，不必遠赴山區，搭捷運就能輕鬆抵達。

2026三層崎花海登場！北投「臺版富良野」花願同行浪漫綻放

不必遠行、不用搭飛機，只要走進北投，就能遇見遼闊又純粹的花海畫面。2026三層崎花海以「花願同行」為主題，將賞花變成一段散步、感受與祈願交織的春日旅程。

回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 「平價炒飯」最後朝聖

回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 網哀號：以後外送要吃啥？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。