用「剁」的麻糬吃過嗎？板橋「傳統客家麻糬」軟Q有彈性 一口接一口超涮嘴

傳統客家麻糬是具有濃厚特色的美食，它在客家文化中扮演著重要的角色～位在板橋黃石市場內有一家傳統客家麻糬，已經擺攤40幾年了！

以手工現切成塊狀，再裹上花生粉，無包餡，口感柔嫩有彈性，真的會一口接一口，直接嗑完一盒吔！來板橋慈惠宮參拜祈福，記得來買一盒麻糬粘財唷～

傳統客家麻糬｜交通位置

傳統客家麻糬位在黃石市場內，華歌爾內衣嬌點專門店門口，對面就是高記生炒魷魚，有機會來吃高記，可以順便帶上一盒傳統客家麻糬唷！只是扛棒上寫著土城賴家油飯，但現場沒看到油飯，不知道是不是有代購？

傳統客家麻糬 地址：新北市板橋區宮口街24號（前擺攤販)

營業時間：8:30～18:30

公休：每週一

這天要到慈惠宮拜拜，所以就來買一盒客家麻糬當供品～

阿婆手腳很俐落，刀起刀落，從一大塊麻糬，快速切成一口大小，再把麻糬在大鐵盆，均勻裹上花生粉，第一次看過這種現刴麻糬，和一般買過的麻糬很不一樣！

站在旁邊看挺療癒的，很舒壓的感覺，哈！！

碰到拜拜的日子，生意更好，有小排一下！

傳統客家麻糬｜菜單價格

傳統客家麻糬

客家麻糬一盒50元，也可以20元、30元的買，但就不會用盒裝，而是用塑膠袋裝～口味也只有花生一種～

傳統客家麻糬｜餐點品嚐

因為有帶去拜拜，沒有吃到當下的口感，表面的花生粉有反潮的現象，難怪會隨盒附上一小袋花生粉，不過我灑完後才想到還沒拍照。

一般客家麻糬是不包餡的，只會拌花生粉，花生粉有加糖，但並不會太甜，花生粉香氣也夠，嫩Q有彈性的麻糬，延展性極佳，可牽出長細絲，沾上花生糖粉特別的香，唇齒之間殘留的香味，不禁讓人一口接一口吃個不停，是令人懷念的古早滋味！

