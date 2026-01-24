新年就是要美美的！ 精選 3 家「台北做臉店家」 主打一對一放鬆體驗

在忙碌的生活節奏裡，做臉早就不只是「變漂亮」這麼簡單，而是一段讓皮膚、身體，甚至情緒都能同步被照顧的時間，尤其對長期熬夜、壓力大、膚況反覆的人來說，找到一間技術穩定、流程安心、不強迫推銷的做臉店，真的比什麼都重要，在新年的開始，就從做臉開始，給自己一個新年新氣象吧！

這次七分之二的探索精選三間台北做臉與皮膚管理空間，從隱身巷弄、主打一對一放鬆體驗的個人 Spa，到交通超方便、流程與效果都清楚可見的專業美學中心，再到課程選擇透明、敏感肌也能安心施作的皮膚管理品牌，如果你正在找一間能長期信任、讓做臉變成日常保養一部分的店，這篇可以好好存起來慢慢挑。

1. Ada beauty spa

🏠 地點：台北市中山區龍江路370巷42-1號

💰 價格：約 1799 起

Ada beauty spa

Ada Beauty Spa 位於中山區，鄰近行天宮捷運站與濱江市場，隱身於靜謐巷弄之中，外觀如咖啡廳般溫馨雅緻。門口設有桌椅，方便顧客稍作歇息；店內則採一對一獨立包間設計，每間皆設有衣帽架與置物空間，搭配加厚床墊與柔軟記憶棉，躺感舒適。

這間台北做臉使用產品皆通過 IRB 人體試驗，精油採用法國進口品牌，並經店主親自試用把關，確保成分單純、安全無負擔，護膚課程分為臉部與身體兩大類，依照個人需求彈性搭配，特別適合敏弱肌膚與需深度放鬆者，進門後由美容師進行膚況分析，會根據當天肌膚狀態彈性調整課程內容，不是照表操課，而是「對症下藥」。（七編：最讓人驚艷的是清粉刺的部分！幾乎完全不痛，療程結束後皮膚不紅腫，幾天內膚況變得很好，連保養品吸收都變得更有感）

採全預約制，初次到店會先進行膚況分析並說明療程內容，非常適合第一次做臉、害怕清粉刺的敏感肌族群，也推薦給需要放鬆的上班族或忙碌媽媽們。是一間能夠讓人放鬆信任、會讓你想再次造訪的台北臉部保養店家。

2. 伊登蕾雅美學 SPA

🏠 地點：台北市大同區南京西路80號3樓之3

💰 價格：約 1680 起

伊登蕾雅美學 SPA

伊登蕾雅美學 SPA 位於中山商圈，中山捷運站出口步行一分鐘，店內以低飽和的大地色調為主，營造出舒適放鬆的氛圍，這裡的隱私性也很到位，共有六間獨立包廂，每間配有單張美容床與化妝台，不會有被打擾的感覺；而整體服務從進入之後的迎賓放鬆茶，到課後熱茶與甜湯，都能讓人覺得伊登蕾雅把細節做得很周到。

這裡服務項目專精於做臉，包括基礎清潔、深層清潔，美容師在諮詢時不會強迫推銷，而是根據膚況給出實際建議，讓人放心，課程除了做臉，也能加購頭皮或臉部經絡按摩，過程中真的會放鬆到不小心睡著，而且清粉刺的手法細緻，結束後還會提供前後對比圖，能清楚看到粉刺減少毛孔細緻的效果！超級有感！

體驗前，需填寫資料卡並接受簡單的膚況諮詢，美容師會根據肌膚狀況提供建議，分析日常保養品成分是否造成皮膚敏感；課後還會講解保養方式，並附上適合的保養品試用包，讓回家後的護理更有方向，適合不喜歡壓力推銷、重視隱私與細節感的朋友，想找專業的做臉護理可以放心預約。

3. 璞 Pure 皮膚管理中心

🏠 地點：台北市大安區安和路一段141巷6號B1

💰 價格：約 1800 起

璞 Pure 皮膚管理中心

璞 Pure 皮膚管理中心鄰近捷運信義安和 1 號出口，步行 1 分鐘即可抵達，璞 Pure 一共提供 6 種皮膚管理課程，官網詳細列出每種課程的介紹及價格清楚透明，讓選擇障礙者也能一目瞭然的臉部保養課程，主打使用對肌膚友善的保養方式給予溫和不刺激的照護。

如果不想要有任何恢復期的話，首選非侵入性且無修復期的護膚課程，主打使用專利探頭、獨特雙向引流技術進行毛孔深層清潔，保養流程包含洗卸、探頭深層清潔、手工清挑粉刺、保濕精華導入及濕敷面膜，敏感肌也可以施作；施作課程前，美容師會先行諮詢並進行膚況評估，過程非常專業，施作時也會一邊詢問平日保養習慣並給予調整建議及教學，全程約 1.5 小時。

課程內也含手工清粉刺，探頭清潔不到的地方，最後會由人工一一完成，因此即使是 T 字部位也有充分清潔到的感覺，全程的痛度除了手工清粉刺的環節有微弱的刺激感，其餘都相當舒適，也是台北做臉的好選擇之一！

