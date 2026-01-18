玩過的人沒有不回訪的！ 精選3家「台中密室逃脫」推薦 把人丟進另一個世界

如果你已經玩過幾次密室逃脫，開始覺得單純解謎不夠過癮，那台中的密室真的很值得重新認識一次，從劇情完整、節奏流暢的經典密室，到主打高沉浸恐怖氛圍、會讓人邊怕邊想繼續探索的主題，甚至還有結合 VR 科技、直接把人丟進另一個世界的實境體驗，台中密室逃脫的玩法早就不只一種了！

這次七分之二的探索精選三間各自風格非常鮮明的台中密室工作室，不論你是第一次入坑的新手，還是已經玩到開始挑主題、挑氛圍的老玩家，都能在這份清單裡找到「真的有記憶點」的體驗。如果你最近在找適合朋友聚會、生日活動，或單純想被好好嚇一場的行程，這篇可以放心往下看。

1.笨蛋工作室｜🌟推薦主題：羅伯班克

🏠 地點：台中市西區台灣大道二段186號12樓

🙋 適合人數：4-10 人

💰 價格：約 500 起

笨蛋工作室

笨蛋工作室在台中市西區設有兩個據點，其中一館位於臺灣大道圓環附近，另一處為 2023 年啟用的美村旗艦館。兩館合計提供近 9 款不同類型的密室逃脫遊戲，玩家可依據偏好的故事背景與難度進行選擇，各分館提供的主題內容具有在地化差異，為玩家在不同城市提供多元的遊戲體驗！

工作室提供的密室逃脫主題，包含台中限定的「武仁新村」、「入學式」與「平安戲院」，以及「奪命鎖鏈」、「顛倒之室」、「鬼新娘」等其他選擇，各主題的建議遊玩人數介於 4 至 10 人之間，單場遊戲體驗時間約為 90 到 100 分鐘，其中包含遊戲前的規則說明與遊戲後的劇情解說環節。（七編：這次體驗的羅伯班克主題，除了解謎外還多了搜刮財寶的任務，讓遊戲多了一層競賽與合作的樂趣，印象深刻！）遊戲過程中在都設有求救提示機制，所以大家也不用太擔心無法破解謎題。

所有遊戲場次均採線上預約制，可透過官方網站查詢剩餘場次並完成預訂，遊戲費用依據當次參與人數採階梯式計價。

2.Loop 迴圈密室逃脫｜🌟推薦主題：惠貞女子高校

🏠 地點：台中市北屯區文心路四段188號

🙋 適合人數：2-12 人

💰 價格：約 380 起

Loop 迴圈密室逃脫

Loop 迴圈密室逃脫在台中市北屯區文心路沿線設有旗艦館、文心館與恐怖館三處據點，地點鄰近台中捷運文心崇德站，周邊亦有多條公車路線行經，交通方便容易抵達；三館合計提供超過 12 款不同風格的密室逃脫遊戲，主題類型涵蓋偵探推理、奇幻魔法至懸疑恐怖等。

這間台中密室逃脫遊戲內容的設計分為兩種主要模式，一種為傳統解謎與機關操作並重，另一種為全機關互動式體驗，玩家可依偏好選擇。遊戲支援 2 至 12 人的彈性組隊人數，適用於不同規模的團體活動，如朋友聚會或企業團隊建立。

如果喜歡恐怖主題密室的玩家，絕對要來體驗「惠貞女子高校」，真正的頭皮發麻，還未踏入校園場景，光是前導影片的詭譎配樂與劇情，就已經覺得超級可怕了！而且一走進場景，居然連那股專屬於廢棄校舍的陳舊氣味他們都做出來了！沈浸感十足，除了精心設計的氛圍外，還有神出鬼沒的 NPC，真的非常可怕！但是謎題不會太難，而且線索充足，如果不要太害怕，應該都可以順利通關，這間可以給他台中密室逃脫恐怖主題的天花板，那種又怕又想繼續探索的矛盾心情，推薦給所有自認大膽的玩家親身體驗。

3.Escer 異世客｜🌟推薦主題：VR 實境恐懼聖所

🏠 地點：台中市北區民權路559號2F

🙋 適合人數：2-8 人

💰 價格：約 300 起

異世客

異世客在台中市設有三處據點，分別位於南區、北區及西屯區。三間分店合計提供超過 24 款密室逃脫主題，內容包含結合科技的 VR 實境體驗，以及運用兩層樓空間設計的大型關卡，為玩家提供多樣化的遊戲選擇。

異世客的年度熱門主題「VR 實境恐懼聖所」，便是一場感官的全新冒險！這款主題著重的是「氛圍」，而非普通的驚嚇，讓人能更專注於 VR 帶來的沉浸感，實際穿戴裝備時，VR 眼鏡輕巧地貼合臉部，幾乎感受不到重量與壓迫，視野內的畫面清晰立體，讓人相當驚豔。遊戲開始的瞬間，配合眼鏡的功能，氛圍感真的超強，陰森的聖所、飄忽的光影，搭配環繞耳邊的詭譎音效，氛圍感真的很強；每個玩家都有獨立的活動空間，透過耳機麥克風即時溝通，完全不必擔心碰撞問題。

關卡謎題設計得恰到好處，不會過於燒腦，讓重點回歸到 VR 科技所打造的虛實邊界，而且體驗下來，也沒有預想中的暈眩感，整體體感也很舒適！總結來說，「恐懼聖所」成功地利用 VR 打破了空間限制，創造出傳統密室難以企及的氛圍，推薦給想嘗試新型態密室玩法，或是喜歡沉浸式體驗大於複雜解謎的玩家。

延伸閱讀>>台中密室逃脫推薦｜必玩遊戲主題價錢一次看！7 間密室逃脫台中店家評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」