快訊

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

家常港味「梁香好」抵台！7大雞煲鍋嚐得到龍蝦、鮑魚滿滿+港式經典飲品 帶你一秒到香港

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／梁香好雞煲鍋 提供
圖／梁香好雞煲鍋 提供

港式煲湯火鍋品牌「梁湯火鍋」全新姐妹品牌來囉！主打港式雞煲鍋的餐廳「梁香好」，首間店選台北東區開店，帶來家常菜及經典飲品，有頂級奢華的滿滿海味，要帶饕客們「一秒到香江」！

圖／梁香好雞煲鍋 提供
圖／梁香好雞煲鍋 提供

「梁香好」以港式乾炒工法，將鍋物設計為「一鍋兩吃」，店裡七大鍋底為：港式麻辣雞煲、鮮蝦雞煲、雙雞煲、廣島蠔雞煲、紅蟳雞煲（限量）、南非鮑魚花膠雞煲、龍蝦雞煲等，以新鮮頂級的紅蟳、龍蝦、南非鮑魚與廣島牡蠣等入鍋增鮮，是店內的奢華代表作；

圖／梁香好雞煲鍋 提供
圖／梁香好雞煲鍋 提供

除了話題性的鍋底之外，飲品如少見的竹蔗茅根水、茶餐廳代表飲料鹹檸七、凍檸茶等港式經典飲品，在「梁香好」都喝得到，這次新開幕，還與Origin BAR合作聯名調酒，搭上香辣雞煲，帶饕客來場爽快的香江之旅。

圖／梁香好雞煲鍋 提供
圖／梁香好雞煲鍋 提供

梁香好雞煲鍋

地址：台北市復興南路一段107巷2號

營業時間：周二到周日 18：00～00：30，周一公休

電話：02-27119339

圖／梁香好雞煲鍋 提供
圖／梁香好雞煲鍋 提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

火鍋 鮑魚 龍蝦 饕客 茶餐廳

相關新聞

板橋平價丼飯推薦！ 「郁日式炸豬排」定食丼飯只要130元起 白飯、沙拉、味噌湯放題 還免服務費

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 板橋平價丼飯定食推薦，這家位在板橋華興街上的郁日式炸豬排，主打平價炸豬排定食，還白飯、沙拉、味噌湯放題，定食丼飯最便宜只要135元起，而且免服務費，真的有夠佛心

全台飯店最高耶誕樹點燈！「晶華Ｘ海瑞溫斯頓」揭開佳節序幕

耶誕佳節即將到來，晶華酒店率先為矗立在酒店中庭的3層樓高耶誕樹舉辦點燈儀式，現場邀請海瑞溫斯頓Harry Winston...

信義、中山逛膩了嗎？到永康商圈走走吧～吃喝玩樂報你知

【FunTime小編群】台北只能逛中山、信義？今天讓小編帶逛永康商圈，跳脫中山、信義的固定行程，來一趟深入永康的散策路線，看看有哪些新開店必逛、老店必吃！

台北信義區化身「歐洲小鎮」！「台北歐洲冬季嘉年華」4天限定登場　66 大攤位×雙舞台×法國插畫家工作坊一次看

台北冬季最具人氣的歐風市集再升級！今年以「台北歐洲冬季嘉年華」之名回歸，活動將於 11 月 27 日至 11 月 30 日 在信義區「香堤大道廣場」與「信義威秀前廣場」盛大展開，規模較往年更擴大，不但串聯兩大場域，還集結 超過 66 個歐洲文化與特色攤位，從美食、手作到聖誕裝飾，一次打造最濃厚的城市冬季慶典氛圍。

基隆兩天一夜慢旅時光　山海之間的閱讀與呼吸

在山與海之間，登上基隆塔，看見港灣的晨昏與夜色；漫步文創書屋與傳統市場，細品時間的味道；夜裡，從燈火通明的廟口夜市，一路逛到凌晨的漁市。隔天，徜徉海風吹拂的和平島、腳踩千萬年歲月的岩石；遊賞色彩繽紛的港灣屋舍、記錄歷史的造船廠。兩天一夜的旅程，無論閱讀、散步、喝咖啡，或是傾聽浪濤與市井的聲音，都能找到喜歡的城市風景。

東北角冬日小旅行！ 限量場「暖冬POT派對」親子放電&戀人微醺提案

在東北角的歲末時光裡，讓一鍋熱氣氤氳的火鍋，成為冬天最暖心的記憶，安排一天的遊程又或是可利用超划算「加購價」安排兩天的小旅行，精彩的活動內容、創意手作體驗、餐食安排，這些你都不用煩惱，人來就對囉！快邀請家人、戀人一起來參加！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。