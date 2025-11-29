家常港味「梁香好」抵台！7大雞煲鍋嚐得到龍蝦、鮑魚滿滿+港式經典飲品 帶你一秒到香港
港式煲湯火鍋品牌「梁湯火鍋」全新姐妹品牌來囉！主打港式雞煲鍋的餐廳「梁香好」，首間店選台北東區開店，帶來家常菜及經典飲品，有頂級奢華的滿滿海味，要帶饕客們「一秒到香江」！
「梁香好」以港式乾炒工法，將鍋物設計為「一鍋兩吃」，店裡七大鍋底為：港式麻辣雞煲、鮮蝦雞煲、雙雞煲、廣島蠔雞煲、紅蟳雞煲（限量）、南非鮑魚花膠雞煲、龍蝦雞煲等，以新鮮頂級的紅蟳、龍蝦、南非鮑魚與廣島牡蠣等入鍋增鮮，是店內的奢華代表作；
除了話題性的鍋底之外，飲品如少見的竹蔗茅根水、茶餐廳代表飲料鹹檸七、凍檸茶等港式經典飲品，在「梁香好」都喝得到，這次新開幕，還與Origin BAR合作聯名調酒，搭上香辣雞煲，帶饕客來場爽快的香江之旅。
梁香好雞煲鍋
地址：台北市復興南路一段107巷2號
營業時間：周二到周日 18：00～00：30，周一公休
電話：02-27119339
