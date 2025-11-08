呼叫鍋控！ 「撈王」新莊宏匯店登場 開幕挑戰「8.88秒」現折888元、4人同行爽吃88折

人氣中式火鍋品牌《撈王鍋物料理》正式進駐新莊宏匯廣場，以粵式煲湯、川味麻辣為底蘊，打造兼具品味與溫度的火鍋新據點。這次開幕不只帶來經典暖心湯頭，更祭出「四人同行88折」與「挑戰8.88秒現折888元」等超狂活動，讓新北鍋控們搶先開吃省荷包！

圖／撈王提供

全新開幕的新莊宏匯《撈王鍋物料理》以「木質暖調」打造出東方美學氛圍，桌邊開鍋儀式感滿滿，餐廳佔地121坪、可容納172席，並設有獨立包廂空間，家庭聚餐或好友聚會都相當適合。

撈王從湯頭到煲飯都超講究，必不能錯過經典「撈王三寶」，以金華火腿與南風肉提鮮熬煮的「胡椒豬肚雞煲」；結合砂鍋燜煮與高粱點火儀式，鎖住臘味香氣的「雙臘煲仔飯」；熬出天然清甜的撈王獨家經典飲品「馬蹄竹蔗水」。

圖／撈王提供

雙重開幕活動一定要追，「四人同行88折」11/11–11/16四人同行88折＋贈果汁一壺，加入會員再送「板腱牛10oz買一送一券」；「無限挑戰開幕祭」11/17–12/7 消費滿2,888元可挑戰「8.88秒折888元」，每桌限挑戰一次。

圖／撈王提供

撈王 新莊宏匯店

．地址：新北市新莊區新北大道四段3號6樓

．電話：02-85211321

．營業時間：週日至週四 11:00-21:30 週五、週六及例假日前夕 11:00-22:00

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」