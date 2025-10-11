「台北水舞嘉年華」重新登場 週末主題活動將河岸化身最歡樂親子派對

【旅奇傳媒/編輯部報導】由於樺加沙颱風導致花蓮災情嚴重，「台北水舞嘉年華」暫停展演至10/06。臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，中秋連假後已全面恢復展演，10/07-10/19每天18:30-20:30，每30分鐘上演一場水舞秀，每日共有5場精彩演出。除了精彩水舞外，周末更特別規劃不同的主題表演，將持續帶來驚喜。

「2025台北水舞嘉年華」10/07起全面恢復展演。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，今年水舞嘉年華特別以流行音樂動感節奏搭配變化多端的「河面＋橋面」雙水舞，水幕投影、噴泉水舞、爆破水柱、噴火龍及七彩霓虹雷射燈光互相搭配，在基隆河上盡展水舞的夢幻魅力，歡迎民眾把握欣賞水舞的好機會。

觀傳局指出，本周適逢國慶連假，同時也是 YOYO 25 週年，10/11特別規劃「慶生之夜」，YOYO 藝人柳丁哥哥將與國際卡通 IP「阿奇幼幼園」當中的阿奇老師帶來活力唱跳，演出 YOYO 金曲《生日快快樂》，將水岸舞台化身最歡樂的親子派對。

觀傳局強調，因應水舞嘉年華大批觀賞人潮，已與警察局合作改善基4門進出場動線、優化號誌調整及交通與自行車管制措施，也已增設管制指示牌加強指引進出場方向，呼籲遊客配合工作人員指引以確保安全。並且建議，觀賞水舞後可往鄰近的成美長壽橋及麥帥一橋方向離場，感受河濱涼風之餘也可避開散場人潮。

