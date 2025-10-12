3 間高質感「台北汗蒸幕」推薦！ 汗蒸幕＋按摩全套放鬆超享受

不用去到韓國，汗蒸養生的熱潮、深層排汗與放鬆身心的療癒體驗，你在台北市區就能享受！不論是想排濕解疲、促進代謝，還是單純想偷閒放空，台北也有許多高質感的汗蒸幕選擇，這次七分之二的探索，就精選三家口碑極佳的台北汗蒸幕，從松山到內湖，帶你一次看完不同風格的療癒空間，親身體驗「越流汗、越放鬆」的身心舒壓魔力，記得可搭配指壓、油壓的按摩療程，效果會超級加乘喔！

1.光之石能量汗蒸會館

光之石能量汗蒸會館 圖／光之石能量汗蒸會館提供

🏠 地址：台北市松山區八德路四段245巷56弄26號

⏰ 營業時間：週二至週六 13:00-21:00，週日 13:00-19:00（預約制）

光之石汗蒸幕位於南京三民站，鄰近中崙高中，從二號出口步行五分鐘內即可抵達，店家隱身於靜謐巷弄中，外觀低調，一樓設有接待區與推拿小房間，汗蒸幕則設於地下室，客人可以在樓梯轉角處領取汗蒸包與鑰匙後，即可沿梯而下，換上專用衣褲、紙褲，攜帶毛巾與水瓶，進入汗蒸房享受放鬆時光！

這間台北汗蒸幕使用碧璽地磚打造的汗蒸房，具備負離子與遠紅外線功能，能促進深層發汗！與運動流出的汗不同，汗蒸後肌膚表面的汗水，是皮脂經由代謝排出的結果，從中醫角度來看有助於體內排濕。

整個汗蒸體驗由 40 分鐘的汗蒸與 30 分鐘的收汗組成，推薦再搭配推拿按摩配套，因筋絡已被蒸熱鬆開，能進一步深層按壓，放鬆效果更加顯著！我們這次的指壓按摩過程中，能明顯感受到原本緊繃或痠痛的部位逐漸被釋放，尤其是那些平常不易放鬆的深層肌肉群，是效果非常有感的療程！

光之石主打養生保健，吸引許多長期回流的熟客，因此無論平假日皆容易客滿，建議欲前往者務必提前預約，以免臨時造訪卻無法入場。

2.沐舍香憩汗蒸館

沐舍香憩汗蒸館 圖／沐舍香憩汗蒸館

🏠 地址：台北市中山區中山北路二段77巷14號2樓

⏰ 營業時間：週二至週六 14:00-22:00，週日 14:00-20:30（週一公休）

沐舍香憩汗蒸館位於雙連站步行約 8 分鐘內距離，鄰近國賓大飯店，地理位置方便；這裡的汗蒸房分為養生房及溫度較高的爆汗房兩種，想要體驗爆汗房的話，需要在預約時事先告知。

沐舍香憩的汗蒸房，就如同店名中的「香」字一樣，一進到房內就可以聞到滿滿的精油香氣，彷彿來到 SPA 館，還有輕音樂營造紓壓環境，另外也可以加購指壓或油壓按摩，讓身體一次鬆到底！這裡也有身去角質的加購服務，想要搓澡不用去到韓國啦。

汗蒸會贈送髮圈及口罩架，沐浴間除了沐浴乳，還有卸妝乳甚至保養品，細節照顧周到；汗蒸後也有烤蛋及飲品等小食可選購，第一次體驗打卡會送烤蛋或面膜。沐舍香憩汗蒸館也是少數有提供月票制度的台北汗蒸幕，所以如果想要定期來放鬆、舒壓的人，沐舍香憩會是很划算又方便的選擇喔！

3.羊角包汗蒸舒壓館

羊角包汗蒸舒壓館 圖／羊角包汗蒸舒壓館

🏠 地址：台北市內湖區民權東路六段53號

⏰ 營業時間：13:00-23:00（週一公休，預約制）

位於內湖的羊角包汗蒸舒壓館，鄰近內湖民權圓環，離市區稍遠，附近無捷運站，較適合自駕前往，但是空間寬敞、設施較新，整體環境採木紋色調設計，是設計較為新穎的台北汗蒸幕店家。

一樓為大廳、休息區，與更衣清洗空間，可以供顧客喝茶休憩與更換汗蒸幕衣著，隨身物品也可放置專屬附鎖置物櫃，確保財物的安全，而地下室有兩間汗蒸房，也有療程專屬房間，隱密性佳。服務人員會親切解說不同場域的位置，以及用具與衣著的使用方式，同時也會主動幫忙顧客，將毛巾折成經典羊角狀吸汗，是十分周到貼心的台北汗蒸幕店家。

這次體驗汗蒸幕療程，覺得這裡的設備，無論是盥洗間或汗蒸室都非常乾淨、舒適，也不會壅擠，甚至汗蒸房內還會貼上汗蒸方法與建議，幫助顧客達到最佳療效；除了汗蒸幕，羊角包汗蒸舒壓館還有結合油壓按摩的三種不同時數組合方案，皆可透過粉專預約喔！

