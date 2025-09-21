精選 3 家「台中伴手禮」推薦，送禮送到心坎裡

快訊

你還在為去台中玩，要帶什麼伴手禮回家而苦惱嗎？送伴手禮除了有名還一定要好吃，最好還要有質感包裝，三管齊下，送禮才會有面子！這次七分之二的探索幫大家搜羅了 3 家台中伴手禮，送出去絕對是人人稱讚，讓你有裡子也有面子，也真正分享旅遊喜悅的伴手禮推薦！

1.2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕

2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕 圖／2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕提供
2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕 圖／2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕提供

🏠 地點：台中市后里區復興街63號 （后里總店）；台中市豐原區博愛街29號（豐原店）；台中市南屯區向上路三段61之3號1樓（向上店）；台中市西屯區福星路607號（逢甲店）

⏰ 營業時間：12:30-20:30（后里、豐原店）；13:00-20:00（向上店）；14:30–22:00（逢甲店）；全分店週一公休

2度C NI GUO 倪菓手作千層蛋糕在台中有多間分店，主打商品包括千層蛋糕、各式口味整模蛋糕，還有后里創始店限定的招牌爆漿內餡泡芙！

千層蛋糕是倪菓的明星商品，口味多達 20 種，千層蛋皮口感紮實帶點 Q 勁，搭配甜而不膩鮮奶油，還吃得到淡淡的蛋皮香，特別推薦酸甜檸檬千層、宇治抹茶千層，以及冬季限定的鮮草莓千層；整模蛋糕則首推爆漿海鹽奶蓋蛋糕，採用日本北海道十勝鮮奶油，內層乳酪餡，表面灑上海鹽烘烤香酥杏仁片，口感鹹甜鹹甜不膩口，買回去跟家人一起分享，配杯茶當作午後甜點，相信是非常不錯的選擇！

2.一覺吐司

一覺吐司 圖／一覺吐司提供
一覺吐司 圖／一覺吐司提供

🏠 地點：台中市南屯區大墩路673號（台中總店）；台中市烏日區站區二路8號2F（台中高鐵店）

⏰ 營業時間：11:00–19:00

一覺吐司總店位於台中市南屯區大墩路上，店面環境簡約而明亮，以純白與木質色調為主，營造出一種日式質感與溫馨氛圍。一覺主要專注於高級生吐司，堅持選用日本進口高級麵粉、德國鮮奶油、紐西蘭無鹽奶油等頂級原料，並以日本職人技術製作，致力於提供質地柔軟、口感綿密的生吐司，同時品牌也堅持無添加雞蛋和蜂蜜，讓過敏體質的顧客也能安心享用。

原味生吐司為經典招牌，口感綿密，散發濃郁奶香！其他熱門品項有皇家栗子乳酪生吐司、相思蜜紅豆生吐司、起司四重奏生吐司等，都是熱門的品項。大家對於生吐司的接受度廣，而且每天都可以當作早餐享用，是非常好超且實際的伴手禮，一覺吐司在高鐵站也有設店，不妨在回家前買上幾條送給親朋好友吧。

3.朱惠妃

朱惠妃 圖／朱惠妃提供
朱惠妃 圖／朱惠妃提供

🏠 地點：台中市南屯區大墩十四街267號

⏰ 營業時間：週一到週六 11:30-20:00（週日公休）

朱惠妃是台中頂級巧克力專賣店，外觀被巨型粉紅泡泡圍繞，十分搶眼，雖然整體空間不大，但騎樓佈置了綠植和兩處休息區，令人心情輕鬆舒適。

這間台中伴手禮主打生巧克力，店內提供了 16 款生巧克力，其中又分了不同比例的生黑巧、酒味生巧、茶類生巧、水果生巧等多樣化選擇，現場雖然可直接購買，但因各口味數量有限，建議可以先打電話確認預留口味，以免沒有買到最喜歡的品項。

焙茶口味以及水果系列的生巧克力，都是表現得很好，非常受歡迎的招牌品項！部分口味也有提供試吃服務，可以在試吃後再選擇喜歡的生巧克力帶回家。如果你的伴手禮取向，是精緻有質感的款式，那麼選朱惠妃的生巧克力準沒錯！

