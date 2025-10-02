聽新聞
「吉利串燒」10週年插旗台北東區！打造全新「大眾酒」餐酒體驗
台北夜晚的煙火記憶，再添一處聚會新選擇！創立於2015年的「吉利串燒」，多年來在信義區基隆路小店承載無數上班族的歡笑與解壓時光，以親切的氛圍與道地串燒征服不少饕客。今年迎來10週年，品牌宣布將於10月2日正式進駐台北東區，延續人氣餐酒魅力，同時以嶄新面貌帶來更多驚喜。
此回的新店以「大眾酒場」為靈感，融入韓式不鏽鋼元素，搭配鮮明的冰箱字體設計，營造出既時髦又帶點懷舊的氛圍。餐點則主打台式串燒與經典熱炒，無論是下班後與三五好友舉杯暢飲，還是節慶聚餐，都能在這裡找到最對味的選擇。品牌也特別強調「創新台式串燒」的精神，在保留傳統豪邁飲酒文化的同時，加入更多年輕世代喜愛的餐酒體驗。
不論是中秋烤肉聚會，還是日常解放壓力的宵夜時光，全新升級的「吉利串燒」都將成為東區夜生活的新焦點。店舖地址位於台北市大安區忠孝東路四段40巷13號，營業時間為每日18:00至凌晨1:00，洽詢專線02-2711-6655，誠邀饕客們一同舉杯，感受吉利串燒帶來的十年風味新篇章吧！
